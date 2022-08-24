平價精品蔬食早午餐！SUN BERNO光焙若打造蔬食美味新高度 原來蔬食還能這樣吃

近年吹起健康飲食的風氣，以多蔬食少油鹽取代油膩重口味，路易莎董事長黃銘賢超前現代飲食潮流，投資SUN BERNO光焙若蔬食集團，曾於2020、2021年獲得有蔬食界米其林之稱的「豐蔬食評鑑指南」二星級餐廳評價。今日（8/24）黃銘賢化身「黃師傅」上菜，親自展現轉轉蔬食新風貌，力推蔬食早午餐新概念。

黃銘賢認為「吃蔬食是善待身體愛地球的表現」，除了咖啡之外的最大志願就是期盼打造更美味、更優質且永續的蔬食餐飲環境。從2019年支持好友成立SUN BERNO光焙若，至今已經發展為有四家連鎖的知名異國蔬食品牌，親自督導蔬食研發創新，希望透過產學合作將SUN BERNO光焙若打造為台灣蔬食研發創新的平台。

圖／SUN BERNO光焙若提供

SUN BERNO光焙若平價超值精品早午餐 在雅緻的空間享受超值蔬食美味

活力滿滿的一天從早餐開始，一日的元氣來自蛋白質的加持，SUN BERNO光焙若推出一系列富含蛋白質的美味早午餐，內含10多種蔬果、菌菇及滑嫩營養的歐姆蛋，搭配指定咖啡或茶飲，開幕優惠價只要198元起，初期以週六、日（8/27起）於板橋光焙若傑仕堡旗艦店限定，未來逐步延伸到平日，結合餐點與環境，帶來雙重的超值享受。

圖／SUN BERNO光焙若提供

圖／SUN BERNO光焙若提供

SUN BERNO光焙若結合新科技創造軟嫩多汁的「未來肉」，成為美味健康的「未來蛋白」新選擇；引進義大利世代傳承手工鑄造的岩石砌窯烤爐，保留食材鮮嫩美味並烘烤出酥脆餅皮；採用古老特殊麥種的杜蘭小麥製作麵團，烘烤低GI、高養分的披薩餅皮，美味醬料、新鮮香草葉與滿滿乳酪的完美結合。

從早午餐、手工窯烤披薩、特色烤餅與小點再到新鮮果汁，為蔬食生活增添更多、更有趣的風味與色彩，「吃素」再也不是一成不變的選擇，吃膩了大魚大肉？那麼到SUN BERNO光焙若嘗嘗美味無負擔的百變蔬食早午餐吧！

圖／SUN BERNO光焙若提供

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