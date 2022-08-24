「小農鮮奶」崛起！ 揭秘全聯小農鮮奶TOP 10 這幾款讓網友搶到缺貨

你也喜歡喝小農鮮奶嗎？

許多人每天都要來一杯牛奶，純正的台灣鮮乳也成為了大家的第一首選，想要喝到好喝又濃郁的牛奶，不必再大老遠跑到牧場親自購買，在全聯就能買到各式各樣濃醇的「小農鮮乳」！

「小農鮮乳」主打自己生產、製造、銷售鮮奶，在不同條件和環境下，不同品牌的小農鮮乳，喝起來也有自己獨特的風味，但究竟哪一款才是大家討論度最高的呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查了Facebook社團「全聯消費經驗老實說」和「我愛全聯-好物老實說」中的人氣小農鮮奶TOP 10！一起來看看有哪些吧！

No. 1 崙背鮮乳

崙背鮮乳由雲林縣政府與台農鮮乳廠合作推出，同時也是台農鮮乳廠精選小農的首支主打品牌鮮乳。由產乳量佔全國十分之一的雲林縣崙背鄉酪農專業區產出鮮乳，搭配台農設備技術合作，將新鮮鮮乳直送各地，強調為無調整、無添加之100% 鮮乳，保留了鮮乳的營養，也讓消費者安心食用。

崙背鮮乳在全聯開賣後，濃郁香醇的口感便被網友譽為「神級鮮乳」，不但造成搶購風潮，更被網友稱為是：「可遇不可求的鮮乳。」不少網友也紛紛稱讚：「崙背喝了就回不去了」、「實至名歸的神級鮮乳」、「很害怕喝鮮乳，但崙背我可以大口喝。」

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image source: 網路溫度計

No. 2 六甲田莊鮮乳

六甲田莊為台灣牧場旗下品牌，乳源分別來自文雅牧場及林家和牧場，特別之處在於六甲田莊屬於單一牧場鮮乳，鮮乳的品質會由牧場的環境來決定，可以喝到專屬牧場的獨特口感與風味。

六甲田莊陸續推出調味乳、奶酪等乳製品，不同與市面上的調味乳，六甲田莊堅持不添加色素和香精料，而是在新鮮生乳加入乳粉和咖啡、巧克力等原料調和，自然風味下，清爽而不膩口。

網友也評論：「沒有太濃的乳味很順口好喝」、「他們家的鮮乳跟優格也都很不錯」。

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No. 3 肯啃鮮乳 KenKen

肯啃鮮乳號稱是台灣的「牛乳精品品牌」，肯啃鮮乳是由一間多年代理國外知名乳製食品的貿易商，在食安風暴後，決定直接與台灣在地嚴選的優質牧場與酪農戶合作取得生乳，再由專業合格乳品廠，採用超高溫瞬間殺茵製作而成，生產全程保持新鮮、安全、品質第一，並在全聯獨家販售。

網友評價為：「口腔內的奶味會回韻很久。」、「回甘卻不會有奶臭感」，因為每日產出並不多，也讓網友笑稱「真的是限量版」。

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image source: 肯啃 KenKen Bread

No. 4 高大鮮乳

高大鮮乳被網友們稱為「鮮乳界的LV」，擁有全國最大自營乳牛牧場及鮮乳工廠，堅持不收購外來鮮乳，以保持品質，從養牛到鮮乳全都自產自銷。在每瓶高大鮮乳的包裝上都有生產履歷編號，讓消費者喝的開心，也喝的放心。高大牛奶包裝堅持使用傳統風格，就如同他們的傳統鮮乳的獨特香氣，讓許多人都非常喜愛。

高大鮮乳也被不少人評論為：「小時候的鮮奶」、「雖然是全脂奶，卻一點都不膩口」、「懷念的味道」、「有特殊的奶油味」。

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image source: 高大鮮乳

No. 5 初鹿鮮乳

來自東台灣的初鹿鮮乳，讓牛隻飲用著中央山脈清澈的地下泉水和青嫩的牧草，潔淨無污染的環境，產出最香醇的鮮乳，採用H.T.S.T殺菌處理，降低對免疫球蛋白、維生素等成分的破壞，保留最完整的營養，為了避免生乳長途運輸過程，在產地直接加工生產，讓鮮乳保持新鮮度。

網友也評價初鹿鮮奶是「香醇的鮮乳」、「很香也很濃」、「雖然濃郁，但口感很清爽。」

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image source: 初鹿牧場

No. 6 柳營鮮乳

和六甲莊園鮮乳都屬於台灣牧場出品的柳營鮮乳是台灣牧場首項推出的鮮乳產品，不同與六甲莊園鮮乳的清爽不膩口，柳營鮮乳顯得更濃郁更有奶香，使用百分之百純生乳，堅持無風味調整、無添加，由牧場新鮮直送，特別之處在於，柳營鮮乳屬集合式牧場鮮乳，口感混合了各家牧場鮮乳共同生產，風味香醇濃郁。

許多手搖飲料店，都指定使用柳營鮮乳，更被網友稱讚為：「最適合做成鮮奶茶的鮮乳」、「超愛柳營，但經常缺貨」、「好喝又划算，CP值高」。

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No. 7 牧真小農鮮乳

「牧真小農鮮乳」來自台南下營田莊牧場，為單一牧場生乳產地，透過酪農達人36年的飼養經驗，加上牧場使用改良先進科技化管理，綠化、通風的設計，讓乳牛們擁有足夠的運動廣場，來維持身體強壯，且在飼料中添加了活菌、酵素、微量元素及亞麻籽，來增加牛隻抵抗力，並定期請獸醫檢查牛隻健康，以確保產出新鮮鮮乳。

網友也評價：「不會過腥也沒有過分的奶粉味」、「蠻濃郁的」。

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image source: 棉花田生機園地

No. 8 阿秀鮮乳

被譽為「鮮乳屆愛馬仕」的阿秀鮮乳來自花蓮瑞穗鄉的吉蒸牧場，是全國唯一通過「動物福利標章」認證，也是花蓮縣唯一無毒農業牧場。吉蒸擁有多項降溫設備，來緩解乳牛熱緊迫，並且使用智慧項圈，來監測每隻牛的健康狀況等多項友善動物福利，更有24小時獸醫駐場。乳品廠與牧場也是零距離，來避免運輸風險，維持鮮乳新鮮。

不少網友評價表示：「順口」、「喝了不會反胃」、「雖然比較貴也願意買」、「這款真的好喝」。

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image source: 吉蒸牧場jj farm花蓮頂級單一乳源

No. 9 鮮乳坊鮮乳

鮮乳坊是全台唯一一間乳牛獸醫成立的鮮乳品牌，品牌致力於顛覆乳業的不公平交易、食安問題等議題，希望透過四大堅持「獸醫現場把關」、「嚴選單一牧場」、「無成分調整」、「公平交易」提供給消費者最高品質的優質鮮乳。並希望透過消費者的購買力給酪農們支持，來改變酪農業的生態，達到真正公平交易。

網友也在網路上評價：「不會有不該出現的奶香」、「一種無負擔的感覺」、「真的就是100％鮮乳的味道」。

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image source: 鮮乳坊

No. 10 禾香鮮乳

因為不捨父母親長期經營的牧場就此結束，禾香二代回到家鄉接手經營，結合養牛經驗和中醫背景，從內在養生觀點幫乳牛固本培元，認為照顧乳牛要「望、聞、問、切」，靠著累積的經驗調出獨門配方，結合有機礦物、活菌、酵素，讓牛隻身體強壯之外，心靈也舒暢，產出的鮮乳自然是好喝又營養。

喝過的網友也大讚：「奶味真的超級重」、「純粹的香濃為和自然的香甜」、「像小時候去牧場才喝得到的鮮乳」。

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image source: 禾香鮮乳

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月08日至2022年08月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小農鮮奶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之「相關趨勢討論」，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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