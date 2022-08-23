快訊

凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

薄多義「幾歲送幾隻雞翅 」！9月壽星大餐按人數加碼送「電影首映票」快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

知名義式餐廳品牌「薄多義」這回大手筆推出壽星「派對生日禮」超狂優惠，除了「幾歲送幾隻雞翅」外，現在更加碼贈送「幾人就送幾人電影首映票」，直接爽看電影「刀鋒劍客」，快揪團9月的壽星一起爽吃披薩、義大利麵等壽星套餐囉！

薄多義最夯的餐點料理莫過於手工披薩與義大利麵了，不僅如此從燉飯、排餐甚至小點都不馬虎，高CP值的用餐品質，每到假日常常人滿為患，現在推出9月「派對生日禮」絕對是近期的超狂優惠，只要於生日前三天電聯訂位並成功加入會員，除了當月壽星外，擁有會員訂位券的民眾，都可以享有訂製壽星生日派對套餐（四人只要1,899元，10%服務另計）的資格，套餐包含開胃點心、披薩、義大利麵或燉飯、排餐豬腳或半雞、炸物、提拉米蘇與飲料等，超級豐富一次滿足，其中提拉米蘇還可以加購299元升級「四倍大」版本。

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

更狂的是當日壽星可直接享有「幾歲送幾隻雞翅」，倘若慶祝50歲媽咪生日就可以爽吃50隻雞翅了！另外薄多義也與GaragePlay車庫娛樂合作推出「幾人送幾張電影票」，只要相同符合9月壽星活動資格，直接享有免費觀賞由電影功夫熊貓的團隊打造的「刀鋒劍客」首映會。不要猶豫了，快揪團前往爽吃慶祝一波囉。

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專
圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

延伸閱讀：

植物肉排！麥當勞首度推出「植物系漢堡」 只賣21天

宵夜口袋名單！澎湖人氣特色鹹酥雞店 香辣滋味像在吃麻辣鍋

薄多義 披薩 炸雞

相關新聞

平台大當機！ foodpanda無預警「餐廳全關閉」 網友崩潰不能下單

外送平台「foodpanda」APP無預警當機了！foodpanda今(23日)中午傳出APP故障消息，平台上所有餐廳皆顯示「暫時關閉」，現已恢復正常，估計平台無法下單外送達2小時以上。 對此，

薄多義「幾歲送幾隻雞翅 」！9月壽星大餐按人數加碼送「電影首映票」快衝

知名義式餐廳品牌「薄多義」這回大手筆推出壽星「派對生日禮」超狂優惠，除了「幾歲送幾隻雞翅」外，現在更加碼贈送「幾人就送幾人電影首映票」，直接爽看電影「刀鋒劍客」，快揪團9月的壽星一起爽吃披薩、義大利麵等壽星套餐囉！

落羽松林「中秋烤肉趴」！享受6道主菜+40種食材吃到飽

中秋佳節將至，鄰近故宮的「青青食尚花園會館」，於9月9日至9月11日期間，限時推出「中秋Night落羽松星空BBQ-Pa...

限時搶吃！Cremia「北海道霜淇淋之神」全新巧克力口味正式襲台，還有概念快閃店必去

有「最高級霜淇淋」美譽的Cremia正式推出全新巧克力口味！特選北海道牛乳與400次試驗所打造的冰淇淋即將於8月22日同步台北、新竹與高雄正式開賣，神級般的好味道一定要揪團試試看！

華堡免費送 漢堡王X樂事加碼解餓補給包、贈千元好禮

漢堡王華堡日首度聯手樂事，8月22日至25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼「LOVEBK」即送免...

最有設計感的台式早餐！台中工業風「SOORI EGGS」 西屯店開幕 最推酥皮蛋餅

一日之計在於晨，用美味的早餐開啟充滿元氣的一天。位於台中西屯路一個再平常不過的街角，卻有格外引人注目的店面設計，裸灰色水泥牆上掛有蛋黃標誌，整面的落地窗前擺著鮮艷的黃色高腳桌椅，不靠近一瞧還不知道，這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。