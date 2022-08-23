薄多義「幾歲送幾隻雞翅 」！9月壽星大餐按人數加碼送「電影首映票」快衝

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

知名義式餐廳品牌「薄多義」這回大手筆推出壽星「派對生日禮」超狂優惠，除了「幾歲送幾隻雞翅」外，現在更加碼贈送「幾人就送幾人電影首映票」，直接爽看電影「刀鋒劍客」，快揪團9月的壽星一起爽吃披薩、義大利麵等壽星套餐囉！

薄多義最夯的餐點料理莫過於手工披薩與義大利麵了，不僅如此從燉飯、排餐甚至小點都不馬虎，高CP值的用餐品質，每到假日常常人滿為患，現在推出9月「派對生日禮」絕對是近期的超狂優惠，只要於生日前三天電聯訂位並成功加入會員，除了當月壽星外，擁有會員訂位券的民眾，都可以享有訂製壽星生日派對套餐（四人只要1,899元，10%服務另計）的資格，套餐包含開胃點心、披薩、義大利麵或燉飯、排餐豬腳或半雞、炸物、提拉米蘇與飲料等，超級豐富一次滿足，其中提拉米蘇還可以加購299元升級「四倍大」版本。

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

更狂的是當日壽星可直接享有「幾歲送幾隻雞翅」，倘若慶祝50歲媽咪生日就可以爽吃50隻雞翅了！另外薄多義也與GaragePlay車庫娛樂合作推出「幾人送幾張電影票」，只要相同符合9月壽星活動資格，直接享有免費觀賞由電影功夫熊貓的團隊打造的「刀鋒劍客」首映會。不要猶豫了，快揪團前往爽吃慶祝一波囉。

圖／薄多義義式手工披薩臉書粉專

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