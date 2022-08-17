好市多日本限定「鮮蝦佐雞尾酒醬」台灣吃得到了！超大尾蝦仁配沾醬必吃

好市多開賣日本「鮮蝦佐雞尾酒醬」啦！超大尾新鮮蝦仁配上超刷嘴的雞尾酒醬超級好吃，絕對是胃口大開令人食指大動，超過半公斤超大盒快揪團前往好市多買起來！

圖／IG網友eat_sunsun授權

好市多至今常常販售不同國家的限定商品，這回甫於八月初開賣原先日本才買得到的「鮮蝦佐雞尾酒醬」，號稱吃得到超巨大新鮮蝦仁，尤其配上特製獨門風味的雞尾酒沾醬，再擠上一點檸檬，酸甜的層次口感吃起來很清爽，很適合當開胃菜或是一道美味的料理。日前也有網友分享一吃整個停不下來超涮嘴，是一道現在好市多人氣必買的即時料理之一。

一大盒僅要價499元，重達610公克，超過半公斤的美味一個人獨享也沒問題，值得一提的是，由於是即時新鮮冷藏料理，若沒有一次享用完畢務必放至冰箱存放，亦需要注意食用期限喔，建議在完整冷藏情況下三天內食用完畢，一起與有卡的親朋好友買一盒嚐鮮看看吧。

圖／IG網友eat_sunsun授權

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