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不用怕胖了！4大「減糖版」月餅一次看，還有雜糧餅皮低脂必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／煙波國際觀光集團臉書粉專
圖／煙波國際觀光集團臉書粉專

月餅幾乎是中秋節必備的團圓點心，不論是拿來送禮或是自己購買來吃都非常適宜。而近年來疫情讓更多人開始注重自身養生與健康，因應商機，過往熱量超高的月餅也推出「減糖版」了。UDN小編特地整理4大知名品牌推出健康月餅，還有雜糧餅皮超吸睛，飲食適當不用再怕胖了，一起來看看吧！

馬可先生

馬可先生是知名烘焙食品品牌，過去常常推出健康養生的麵包吸引顧客消費。這回特地研擬推出雜糧月餅，用雜糧穀物融合傳統月餅作法繃發出新滋味，並直接採取減油減糖的製法，誕生超級養生含有堅果與水果乾內餡的月餅，且堅持不使用豬油與酥油，希望消費者都能吃得健康。現在推出的「雜糧月餅&蛋黃酥&芋頭酥&雜糧酥禮盒」一盒680元，共有11顆，熱量一顆僅有210大卡。

圖／馬可先生-雜糧麵包烘焙坊臉書粉專
圖／馬可先生-雜糧麵包烘焙坊臉書粉專

香港皇玥

由原本法式糕點在香港幻化成經典的餅點，「香港皇玥」做到了。日前還請到了知名巨星「古天樂」為全新代言人。現在也因應中秋推出四款系列月餅禮盒，其中健康低甜度的「低糖系列」獲得了關注，推出「低糖醇香四色月餅」禮盒一共8入 1,398元。

圖／香港皇玥提供
圖／香港皇玥提供

圖／香港皇玥提供
圖／香港皇玥提供

煙波集團

煙波集團此次推出的月餅可說是下足了功夫，光是禮盒設計就以復古的50年代作為靈感，從外觀上的窗花與滿月視覺再配上八角形設計，絕對非常適合送禮。特別推薦現在推出的特殊口味「東方美人檸檬片」及「凍頂烏龍脆梅丁」月餅，可以吃得到茶香，並採取減糖配方，強調養生與無負擔。

圖／煙波國際觀光集團臉書粉專
圖／煙波國際觀光集團臉書粉專

圖／煙波國際觀光集團臉書粉專
圖／煙波國際觀光集團臉書粉專

法布甜

法式糕點專賣店「法布甜」不斷突破傳統，持續推出創新口味，像是今年的中秋節，特地與人氣火鍋「萬客什鍋」共同推出「麻油香氣奶皇月餅」，特選火鍋店所使用招牌麻油，並按照低糖方式製作，吃得出台灣道地的香氣，絕對值得嚐鮮看看。

搶攻中秋送禮商機，法布甜聯手萬客什鍋首推「麻油味」奶皇月餅。記者宋健生/攝影
搶攻中秋送禮商機，法布甜聯手萬客什鍋首推「麻油味」奶皇月餅。記者宋健生/攝影

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月餅 香港 火鍋 中秋節 麵包

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