拜拜選擇肯德基！「中元福氣桶」62折限時4天開賣，爽吃8塊炸雞6顆蛋撻快衝
中元節拜拜新創意！過去大魚大肉拜拜的作法隨著時序推移，越來越多人也有不同的創新拜法，知名速食品牌「肯德基」推出「中元福氣桶」499元優惠組合，炸雞、蛋撻與飲料統統都有，不只消費者飽餐一頓，「祂們」也能享受美食！
此次的「中元福氣桶」優惠組合簡直超狂，能吃到一大桶5塊咔啦脆雞外、還能吃到3塊全新口味「冬蔭功坤咔香辣脆雞」、 一盒6顆的原味蛋撻，還有超爽的必備可樂一瓶，優惠價只要499元喔，現打62折！
現在「中元福氣桶」即日起至8月15日在全台門市限時限定開賣，值得一提的是門市將於8月12日至8月14日為期三天9點就會營業，建議及早卡位搶吃一波囉！
肯德基「中元福氣桶」優惠活動
優惠期間：2022年8月12日至8月15日
開賣時間：8月12日至8月14日每日提早至9:00起全台門市販售
優惠價：62折499元
組合內容：咔啦脆雞5塊、冬蔭功炸雞3塊、原味蛋撻6顆與百事可樂1瓶
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