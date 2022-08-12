限時10天！ 中元節比媽媽更會拜 指定21世紀「烤炸雞優惠餐」通通81折
迎接傳統習俗中元時節到來，21世紀推出「中元創新81餐」，即日期至21世紀風味館門市，秀出你的FACEBOOK手機畫面，就能享一整隻香草烤雞、青花椒麻風味半半烤雞或半半炸雞盒，通通有81折中元節專屬限時優惠價。
中元節21世紀替年輕人設想若不熟悉三牲、四果等習俗，但又想祭拜祖先以表感恩之情，特別祭出「中元創新81」Facebook優惠餐，替大家省去準備供品的辛勞，也讓好兄弟、祖先能夠飽餐一頓，多樣化餐點在祭拜後全家一同開心享用。
於8/12至8/21限時10天，至21世紀門市出示「21世紀風味館Facebook粉絲專頁」手機畫面，即可享有指定81折優惠。一整隻美味又多汁的21香草烤雞，沾附兩款烤雞專屬醬汁，限時優惠價只要356元(原價440元)；青花椒麻風味烤雞「半半烤雞」，一半青花椒與多樣香料調配的風味烤半雞，一半為香氣濃郁的香草烤半雞(附一醬料)，限時優惠價只需385元(原價475元)。喜歡酥脆口感的炸雞，也可以選擇「半半炸雞盒」(共6塊/盒)，含有青花椒麻風味炸雞/香脆炸雞各兩塊、青花椒麻炸雞翅/香脆炸雞翅各一隻，也只要283元。
21世紀讓你搖身成為比媽媽更懂拜的傳統習俗參拜達人，還可添購「香草烤雞腿時蔬飯」，有菜有飯有21香草烤雞腿，於農曆7月15日祭拜地基主一次滿足。需注意的是，板站、台大微風、烏日高鐵門市及21TOGO恕不販售，foodomo美食外送平台同享優惠但foodpanda、UberEats不參與優惠。
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