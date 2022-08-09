彰化不二坊、台中不二糕餅，到底誰是台灣蛋黃酥王者？

雖然不可能吃遍全台灣的蛋黃酥，但從小到大吃過的蛋黃酥也不能說少，本以為蛋黃酥就是那樣了，但自從兩年前吃過彰化不二坊的蛋黃酥後，心中對蛋黃酥的評分起了重大的變化。

先說結論，滿分是10分的話，彰化不二家的蛋黃酥給10分，台中不二糕餅的蛋黃酥也是10分，其他所有吃過的都只能是7分以下，7-9 分從缺。

那今年用拓元售票系統，一開賣30秒內全部賣光的陳耀訓蛋黃酥是幾分呢？事實是我還沒吃到，如果黃牛最後真的有賣給我的話，過幾天就會吃到了，等吃過了就來補上心得與分數。

彰化不二坊

位於彰化的不二坊蛋黃酥，店面不大，就算是週間的下午冷門時段也都還是有人在排隊等著買蛋黃酥，中秋節前就更不用說了，大排長龍，報章媒體都會搶著報導啊！

照片是去年10月拍的，當時的價格是一個45元，門口強調沒有代購，不過還是有與一些知名的團購組織有合作。我就透過朋友從團購社團買到當天出爐的彰化不二坊蛋黃酥過。這種團購社團是真的厲害，人家不二坊把鐵門拉下來了都還可以進去拿貨，然後馬上整車載回北部讓大家去領。

這次我是買了一盒六顆的，和一個包裝比較正式精美的禮盒版。這種六顆一盒的我買過很多次，都是像上圖照片這樣，不是挺漂亮，但是味道還是頂級的，至於頂級在哪裡，稍後會說。

漂亮禮盒的是這樣：

可以看到蛋黃酥上面比較好看，不會有六顆裝的那種破破爛爛的上皮。

這種我認為頂級口味的蛋黃酥，是從彰化不二坊開始接觸的。由於從小到大吃過的蛋黃酥不少，對於蛋黃酥的味道算是很熟，吃來吃去不管是哪一家，覺得味道都差不多，重點就是蛋黃都乾乾的。

可是自從吃到不二坊的蛋黃酥之後，真的是驚為天人，那蛋黃真的處理的太好吃，濕潤不乾，與旁邊的豆沙餡兒和酥皮形成超完美口感，而且薄鹽蛋黃的調味凸顯了豆沙的甜，至此我才知道原來蛋黃酥可以好吃到這種不可思議的程度，以前吃過的蛋黃酥在彰化不二坊面前全部都要扣分後重新給分了。

有人說不二坊的蛋黃可以這麼濕潤其實是因為加了很多油，言下之意好像沒什麼了不起，我是覺得一定沒這麼簡單啦，否則全台灣的蛋黃酥店早就學會了，但事實上其他家的蛋黃酥不管怎麼吹捧奶油用料和蛋黃品種，或者外觀做得再怎麼漂亮再怎麼精緻工整，吃起來還是兩個字：俗氣。

外皮是有高下之分，用料好一點的可能更香一點，但是咬到蛋黃時就是【乾】，就是會覺得蛋黃與豆沙泥和外皮是兩個世界的人硬要湊在一起的感覺，正所謂貌合神離也就是一般蛋黃酥的寫照。這種問題在沒吃到彰化不二坊的蛋黃酥之前是不會被凸顯出來的，等吃過不二坊的蛋黃酥以後才會驚覺：原來蛋黃酥應該是要這個樣子的啊… 也就回不去普通蛋黃酥的世界了。

台中不二糕餅

我是彰化不二坊的蛋黃酥吃過好幾次後，才吃到了台中不二糕餅的蛋黃酥。從店名也可以知道這家一定與彰化不二坊有淵源，他們應該以前都是【不二家】的吧？師出同門是一定的了。

相對彰化不二坊的店面小且附近停車很不方便的環境來說，台中不二糕餅真的是天堂了，不但店面氣派購物舒服，而且門口就有自家的車位，真是太友善了。

漂亮的店面，販售的品項不多，主要就是蛋黃酥。

照片是去年12月拍攝，一個蛋黃酥是46.6元，比當時彰化不二坊的一個45元略高，但是考慮在台中市且有自家停車場來說，這樣的價差可以忽略不計，甚至因為有停車場，我會更願意來台中不二糕餅買蛋黃酥喔。

包裝的精緻感來說也是台中不二糕餅比較強。

我和朋友都是彰化不二坊蛋黃酥吃很熟的人，所以對於台中不二糕餅蛋黃酥應該是有鑑別力的。我們一致的心得是：吃起來和彰化不二坊的蛋黃酥沒兩樣，無法分出高下，都超好吃！

這也是為什麼我開頭就說彰化不二坊與台中不二糕餅的蛋黃酥都給10分的緣故，他們系出同門，口感味道都一樣，都做到了蛋黃酥界的頂端，吃過他們以後就對一般的蛋黃酥沒有興趣了，而且是嚴重的沒有興趣，因為那個差距太大了，遠遠的拋開其他人，太強了。

陳耀訓麵包埠

等我今年吃到黃牛買的再來補充心得。

結論

以後除非是順路又剛好很好停車，或者本來就有要吃一旁的阿三肉圓的話，才有可能買彰化不二坊的蛋黃酥吧，否則想吃到頂級蛋黃酥的話我去台中買不二糕餅的就好，味道一樣，重點是好停車多了，購物起來也舒服，而且從台北過去的話，台中還比彰化近些。

不管是彰化不二坊還是台中不二糕餅，他們都是全年販售蛋黃酥，沒有像陳耀訓只有在中秋與過年前會販售而且30秒內被搶光，除非陳耀訓的蛋黃酥又爬到這兩家之上到一個匪夷所思的程度，不然我猜最後結論還是考慮台中不二糕餅的就好，因為輕鬆好買又超好吃呀！陳耀訓就算真的超好吃可是也實在是太難買了，購買起來的痛苦指數很高。

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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