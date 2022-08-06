珍奶獲選成為台灣美食之光！首次登上紐約時代廣場看板　Uber CEO也「推」它

Uber Eats 舉辦的「挺台灣美食之光前進世界」票選活動由「珍珠奶茶」以破9,000票之姿獲台灣民眾支持，成為台灣No.1美食之光，並且成為首次登上「美國紐約時代廣場」看板的台灣美食！

Uber Eats 「挺台灣美食之光前進世界」第一名台灣珍珠奶茶登上「美國紐約時代廣場」25層樓高指標看板。（圖片／Uber Eats 提供）

Uber 執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）也於推特（Twitter）上支持台灣美食文化揚名國際。慶祝台灣美食登國際舞台，Uber Eats 與超過1千家商家夥伴合推「共饗台灣美食」全用戶指定品項8折優惠，Uber Eats 優饗及 Uber 雙享會員消費滿額再享有額外2次85折優惠。

NO.1珍珠奶茶不敗熱潮 夏日每天破萬杯外送

Uber Eats 「挺台灣美食之光前進世界」票選活動，由「珍珠奶茶」以破9,000票奪冠成為台灣之光。（圖片／Uber Eats 提供）

此次台味爭霸戰況激烈，十項台灣美食歷經20多日拉距戰。第一名的「珍珠奶茶」，獲得最多台灣人認可，位於第二、三名，票數一路猛追的「小籠包」、「鹹酥雞」也各擁有一票鐵粉。

大獲全勝的「珍珠奶茶」更是與台灣民眾日常密不可分，Uber Eats App上商家加總統計，全台平均每天外送超過1萬杯珍珠奶茶！夏日更是人手一杯的國民手搖飲，Uber Eats 也觀察到，無論是經典小顆的珍珠、大顆的波霸、或是超夯的手作白玉，都是平台上熱銷台灣飲品的必點加料。加上商家不斷研發新的鮮萃茶飲、現泡茶葉的搭配，各式Q彈令人滿足的珍奶類飲品，成為夏日最夯飲品！

珍珠奶茶登上熙來人往紐約時代廣場也迎來國際關注，這股珍奶旋風吹向了矽谷，Uber 執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi） 週末在推特上秀出美國時代廣場的珍珠奶茶照片，推文力挺：「很開心台灣美食文化在時代廣場發光，還沒機會到台灣的朋友，無論你身在何處，可以透過 Uber Eats 品嚐到台灣美味。」

麻古珍奶、玫瑰奶茶推八折 共慶台灣美食之光登國際舞台

在台灣，銜接母奶的是珍奶，珍奶深入國民日常超過四十載，更是海外遊子一解鄉愁的最代表性台灣味。也因此帶動珍珠奶茶專門店在世界各大城市陸續拓展，據農委會統計，2021年台灣粉圓外銷美國較前年同期成長高達83%。在旅遊再度蓬勃之際，珍珠奶茶代表台味美食文化向世界各國旅人招手。

Uber Eats 商家夥伴麻古茶坊推珍奶、玫瑰奶茶優惠，共慶台灣美食之光。（圖片／Uber Eats 提供）

大受年輕人喜愛的人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」堅持採用新鮮水果、嚴選原葉茶調製飲品，即日起至8月9日於 Uber Eats 上的全台242家門市推出珍珠奶茶與玫瑰奶茶2項指定商品打8折優惠。珍珠奶茶浸潤蜂蜜的Q彈珍珠，搭配奶香與紅茶香的濃厚氣息，喝一口就能享受多層次饗宴。想嘗試不同奶茶的消費者也可點選擁有少女氣息的玫瑰奶茶，由香醇斯里蘭卡紅茶，搭配清香宜人的玫瑰果露，品茗花香與茶香的迷人滋味。

歡慶「珍珠奶茶」榮登國際矚目地標，Uber Eats 與連鎖餐飲商家夥伴包含麻古茶坊、八方雲集、路易莎、日出茶太、及地方特色台味商家等超過一千家台式料理商家夥伴攜手推出「共饗台灣美食」活動，即日起至8月9日推出指定品項8折優惠，Uber Eats 優饗及 Uber 雙享會員輸入【台灣第一】優惠序號，訂單滿229元可再享2次85折優惠（單筆訂單最高折抵60元）。

除了各大連鎖品牌，超過20家飲料店新寵兒也參與這波活動，包含了致力推廣天然手作茶飲的木昂手作（鹽埕店）、近期從桃園發跡的波仕好飲販賣、以柴犬杯爆紅的双十八木職人茶飲（台南郡平店）、人生海海TEA等等在地知名飲品店，以經典珍珠奶茶、厚奶蓋黑糖珍奶、布丁珍珠牛乳、珍珠冬瓜鮮奶、紅豆鮮奶加珍珠，邀請消費者支持百變珍奶的行列。

點此看原始內容 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205822