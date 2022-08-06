早餐好重要！4大「早餐店夏日新品」一次看，炸蝦堡、泰式義大利麵統統都有

一日之計在於晨，吃早餐幾乎是人人一早起來上班上課前必備的行程之一，而針對夏季的早餐，各大早餐店也紛紛推出新品吸引顧客消費，因應炎炎夏日推出較清爽口味的新品，像是泰式、海洋系列等餐飲統統都有。UDN小編特地整理四大早餐店的新品，一起來瞧瞧吧！

Laya Burger 拉亞漢堡

早在七月Laya Burger拉亞漢堡就正式與蝦皮購物聯名開賣全新海洋漢堡系列，一共有五款，像是最受歡迎的「蝦皮雙蝦米堡 」，鮮甜白蝦包裹酥脆天婦羅麵衣配上厚實炸蝦排，最後再淋上用帶皮萊姆原汁特製的塔塔醬，海派風味超級搭，其他還有爆料炸蝦厚牛堡、鱈魚龍蝦沙拉堡、超牛龍蝦沙拉堡與卡茲雙蝦堡。滿滿的蝦堡一次滿足，喜歡蝦料理的千萬不能錯過。

臉書：https://www.facebook.com/layaburger2002

圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書粉專

蕃茄村總部粉絲報報

「蕃茄村」雖然至今成立已經超過二十年，不過由2021年推出的全新五代店注入了新的經營模式，不再局限於早餐更跨足午晚餐，吸引不少新客的捧場。這回因應中元節推出了四款新品，其中「白色飄飄堡」系列最吸引注目，有別一般漢堡，蕃茄村特別採用白色漢堡麵包，以傳統民間使用三牲來設計研發，以敬謝、拜拜等習俗來強化中元概念，尤其特別嚴選「高級黑鑽松露沙拉」來高級化整體風味，共有黑鑽松露花枝飄飄堡、黑鑽松露黑胡椒豬排飄飄堡與黑鑽松露香雞飄飄堡等三款堡可以選擇，飲料則多出港式凍檸茶喔。即日起已開賣，只到8月31日，數量有限，賣完為止喔。

臉書：https://www.facebook.com/tomato1996

圖／蕃茄村總部粉絲報報臉書粉專

圖／蕃茄村總部粉絲報報臉書粉專

晨間廚房

知名連鎖早餐店「晨間廚房」應戰夏季，這回推出泰國異國料理，特地嚴選東南亞辛香料風味食材進而研發出新品「泰式蝦爆了義大利麵」，獨家特調泰式風味醬配上酥脆口感魚柳條與滿滿的鮮蝦，保證現點現做，每一口都是新鮮美味，可以大口咬蝦、蝦到爆超滿足，吃過的保證讚不絕口！

臉書：https://www.facebook.com/LaMorning

圖／晨間廚房 - 全台最大台式蛋餅連鎖品牌臉書粉專

Q Burger饗樂餐飲

Q Burger夏季也針對飲品下足了功夫推出「泰式奶茶」與「泰奶冰沙」應戰，直接經典重現最道地的泰奶風味，所用的基底則是嚴選特製泰式紅茶，再調製好黃金比例融入煉乳，完美結合茶香與奶香，喝起來特別爽口，也不至於死甜，一定要試試看。另外針對App會員，Q Burger也推出即日起至8月25日的「會員好康限定」，購買任一套餐，加購「白蘭氏鷄精」只要20元喔(41ml/瓶，原價59元)！

臉書：https://www.facebook.com/qburger2013

圖／Q Burger饗樂餐飲臉書粉專

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