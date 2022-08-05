十足「爸」氣！ 5家「父親節飯店優惠」 異國美食饗宴吃不完、和前世情人來個約會

8月8日父親節即將到來，你準備好禮物或安排好大餐了嗎？許多飯店業者精心推出美食饗宴，可以讓全家共聚一堂、慰勞父親的辛勞，還有別出心裁的父親節主題蛋糕、與前世情人有約的1+1住房專案，優惠力道都是十足「爸」氣！

「晶華美食到你家」開放訂購父親節粵、滬、台、日、西式等五款闔家外帶餐；圖片／晶華酒店提供

晶華酒店

五款「父親節闔家外帶餐」 粵、滬、台、日、西式都有

台北晶華酒店為辛苦的爸爸們安排了一系列五星級美食饗宴。7月27日起在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台開放訂購「父親節闔家外帶餐、蛋糕與禮籃」，有粵、滬、台、日、西式等五款套餐、二款蛋糕以及一款堅果禮盒可供選擇。8月5日至8日，館內二樓Robin’s 牛排館則以美國帶骨牛為主題，將大塊吸睛的帶骨牛排結合霸氣直火炭烤的料理手法，與Robin’s鐵板燒共同推出「爸氣十足父親節饗宴」，透過美味十足的豪邁料理，與爸爸歡度佳節。

主廚團隊延續去年大受市場好評的經驗，再次規劃出豐盛的「父親節闔家外帶餐」，包括晶華軒港籍廚藝總監---鄔海明精心打造的「米其林烤鴨宴」，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是餐廳招牌料理--「招牌片皮鴨三吃」、「鱈蟹西施泡飯」與「金銀蒜蓉蒸鮮鮑」，道道經典、值得細細品嘗，每套6,888元。「總鋪師白鯧手路宴」每套5,888元，則是首推廣受好評的「椒鹽白鯧」以及為爸爸滋補的養生湯品「瑤柱螺頭芽白燉烏雞」，前菜推出以台式經典手法料理的九孔鮑、牛肚、烏魚子等六款「古早味酒家菜」，搭配鹹香飽足的「干貝珍珠糯米飯」，豐美的佳餚成就餐桌上愉悅的節慶氛圍。

主打上海菜的「滬式花膠海派宴」每套5,888元，包含以醬滷九孔、無錫脆鱔、紹興醉雞等六道料理組成的「滬式小滿漢」，搭配人氣美味「滬式東坡肉」、鮮美的「鐵人乾燒大虎蝦」及經典的「上海菜飯」三款主食，以及用料豐富的「花膠火烔燉雞湯」，道道皆可品賞到主廚料理的用心。

食肉的饕客可選擇由法籍主廚諾爾主導的「美國帶骨肋眼饗宴」，以及「頂級龍蝦海陸宴，前者包括重達1.2公斤、共40oz的「炭烤美國帶骨肋眼」，搭配「BBQ玉米沙拉」、「奶油起司通心粉」、「蒜香炒菇」，以及甜品「波本提拉米蘇」，每套4,888元。

頂級龍蝦海陸宴則是以「波士頓龍蝦海鮮盤」以及「手工蝦漿」搭配「美國頂級無骨牛小排」、「丹麥雪花豬肉」及「西班牙松阪豬」三款肉品，佐以「季節時蔬盤」，每套5,888元。

晶華酒店父親節Robin’s 牛排館將大塊吸睛的頂級帶骨牛排結合霸氣直火炭烤的料理手法，推出「爸氣十足父親節饗宴」；圖片／晶華酒店提供

Robin’s爸氣十足帶骨牛饗宴

歡慶父親節，位於酒店二樓的Robin’s 牛排屋將於8月5日至8日、連續四天於午餐與晚餐時段獻上「爸氣十足帶骨牛饗宴」，主廚以高溫直火豪邁炭烤各式帶骨牛，其中最值得推薦的頂級和牛戰斧，賓客將能夠一次品嘗到菲力、紐約客雙重享受的頂級丁骨、以及油花分布均勻的肋眼牛排部位，除了盡情享受大口吃肉的快感之外，請細細品嘗帶骨牛獨有、焦香撲鼻的骨邊肉，肉質Q彈、肉味十足讓人無限回味。套餐每人3,600元起，包含Robin’s小農沙拉吧、精選湯品，及各式父親節限定手作甜品；隨餐另贈由格蘭父子推出、融合蘇格蘭威士忌與法國葡萄酒絕佳風味的「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」乙杯。

「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

礁溪寒沐酒店MU TABLE現撈海鮮台示意；圖片／晶華酒店提供

礁溪寒沐酒店

MU TABLE平日午餐+會館快閃券限時888元 川薈石斑魚料理盛宴限時登場

礁溪寒沐酒店8月1日至8月31日推出一系列餐飲優惠，官方線上平台自8月1日起發售線上快閃券，每人只要888元，即可享有「MU TABLE平日週一至週四自助午餐搭配寒沐會館使用」優惠(原價1,718元)；MU BAR大廳酒吧八月份推出「時尚紳士老爹」父親節蛋糕，原價980元再打88折，一顆6吋蛋糕只要862元；以石斑魚料理入饌，川薈中餐廳推出「小家庭分享餐」四人套餐每套4,200元+10%，以及適用十人份的「豪華桌菜」每桌15,800元+10%。歡迎每位最強老爸與家人一同來礁溪寒沐共享愉快的「父親月」。

川薈中餐廳由行政副主廚郭偉鈞展現深厚廚藝功夫，領軍專業廚藝團隊，於8月推出期間限定的美饌盛宴，包括「小家庭分享餐」四人套餐每套4,200元+10%，內含「雲朵上的川椒牛」、「溫泉筊白金袍沙」、「重慶古巷辣烤魚」、「櫛瓜野菌椒麻雞」、「老媽麻婆嫩豆腐」、「金針彩蔬深海魷」與「寒沐四季鮮甜果」，用餐再贈Marcel-Martin Prestige Languedoc紅酒乙瓶。另有，適用十人份的澎湃「豪華桌菜」每桌15,800元+10%，內含「香蔥桔醬黃皮雞」、「紹興酒香醉海蝦」、「藤椒彩椒美人腿」、「秘汁艷紅脆銀魚」、「櫻花金沙碧玉筍」等前菜五品，以及「白玉魚頭土樓燉菜」、「X.O 嫣紅虎蝦金沙卷」、「香草野箘櫛瓜戰斧豚」、「青苗軟殼螃蟹燻香米」、「豆酥福瓜蔥球蒸海石斑」、「翡翠環海雲霧精靈鳳眼山藥」、「蒜香淮山黑土松茸放山雞」、「柴灶炆火相思木燻豆腐花」與「甜蜜回憶溫柔情人四季冰果」，用餐再贈Les Vins de Vienne Rhone Les Cranilles紅酒兩瓶。適用於週一至週日午餐及晚餐時段。

礁溪寒沐酒店預約洽詢：+886 3 905 5730

台北遠東香格里拉的夏日池畔野餐派對；圖片／台北遠東香格里拉 提供

台北遠東香格里拉

馬可波羅酒廊 推週日早午餐、池畔野餐

迎接即將到來的父親節，台北遠東香格里拉準備各式美食美酒孝親提案，位於飯店38樓的馬可波羅酒廊特別於8月7日推出半自助式週日早午餐，除了沙拉吧、開胃菜和湯品外，還可以任選一道主菜，包含牛排、各式蛋料理等多樣主餐選擇，每位980元，讓老爸享受幸福滿滿的週日時光。

飯店於夏季週末推出的「夏日池畔野餐派對」，也特別於8月6和7日下午3-7點供應父親節限定威士忌特調無限暢飲，送給爸爸度假感的池畔微醺午後。「夏日池畔野餐派對」住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料與特調、台灣啤酒及一份餐點，另可加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等七種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳。泳池開放時間：每週六日下午3:00-7:00，需三天前預訂。

台北遠東香格里拉 馬可波羅酒廊預約洽詢：(02)7711-2080

夏日池畔野餐派對預約洽詢：(02) 7700-3111

台北萬豪酒店「88月超優惠」期間限定活動，推出「千元有找」的午間自助饗宴；圖片／台北萬豪酒店 提供

台北萬豪酒店

8月帶老爸吃大餐的「父親月」 「千元有找」午間自助饗宴

整個8月，都是帶老爸吃大餐的「父親月」！台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至8月31止推出「88月超優惠」期間限定活動，「千元有找」的午間自助饗宴，無限量享用極鮮海物Bar、各款精湛熱食及現做異國麵食料理、夢幻甜點、哈根達斯冰淇淋等，成人每位僅888元+10%，原價1,280元+10%，約69折。只要加價188元+10%起再享豐美主菜。平日(週一至週四)午間限定供應。

活動期間點用午間自助饗宴，還能享主菜優惠加購價。主菜選項包括軟嫩美味的爐烤肋眼牛排、鮮美濃郁的波士頓龍蝦麵佐特製奶油龍蝦醬汁、霸氣十足台灣戰斧豬排、懂吃老饕必點的日本A4和牛紐約客牛排四盎司佐帕達諾起司燉飯、鮮美誘人的每日料理鮮海魚、干貝、鮮蝦等，每道主菜優惠加購價188元+10%至1,288元+10%(二人份)不等。

台北萬豪酒店Garden Kitchen預約洽詢：(02)2175-7957

台北文華東方酒店米其林推薦Bencotto義大利餐廳推出午間四道式及晚間五道式父親節套餐；圖片／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店

盡享中西式星級饗宴

台北文華東方酒店館內米其林一星「雅閣中餐廳」及米其林推薦「Bencotto義大利餐廳」於8月5日至8日精心打造色味絕佳的中、西式父親節星級豪華套餐。

「雅閣」典雅奢華的米其林星級饗宴

連續四年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，主廚張國邦師傅8月5日至8日的午、晚餐以嚴選頂級食材，如：龍蝦、燕窩、澳洲和牛等打造汁濃味正的六道式父親節奢華套餐，以最正宗純粹的經典美味慰勞父親的辛勞，為全家人留下難忘回憶，每套3,280元+10%，父親節限定套餐菜單：精選開胃拼盤（芥末籽雲耳．泡椒小黃瓜．慢滷和牛頰）、點心拼盤 （鮑魚蒸燒賣．雅閣蝦餃皇．紫薯柳葉餃）、羊肚菌海螺燉瑤柱甫、甜椒醬蒸澳洲龍蝦、醬油和牛炒飯及燕窩杏仁茶。

「Bencotto」經典道地的義國佳餚

米其林推薦Bencotto義大利餐廳於8月5日至7日午、晚間時段推出父親節限定套餐，一系列豐美珍饈包括：澳洲和牛牛舌佐芝麻葉及荔枝醬汁、香煎老虎蝦佐海鮮醬、干貝綠蘆筍燉飯佐油封番茄及帕瑪森乳酪、美國頂級紐約客牛排佐洋芋泥及波特酒醬、巧克力海綿蛋糕佐巧克力榛果奶油及餅乾脆片，道道幸福的暖心滋味，讓全家人盡享歡聚食光。四道式午間套餐每套2,180元+10%，五道式晚間套餐每套2,580元+10%。

台北文華東方酒店預約洽詢：(02) 2715 6888

父親節帶前世情人過到義大皇家酒店過節享受休閒設施；圖片／義大皇家酒店提供

義大皇家酒店、義大天悅飯店

「前世‧今生情人1+1」住房專案

八月有父親節與七夕情人節二個重要的節日，加上今年交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠」及高雄市「週間補到千、週五又補五」獨家加碼，正適合到高雄旅遊慶祝！

最具代表性的渡假勝地義大世界，有購物中心的羅馬天幕、童話夢幻般的魔法時光鐘、希臘風情的遊樂園、飯店則有夢之湖水舞秀等，各式異國浪漫造景與氛圍總吸引遊客拍照打卡，迎接八月節日，義大皇家酒店與義大天悅飯店自8月1日起至8月31日止推出指定客房1+1優惠方案，義大皇家酒店「前世‧今生情人1+1」住房專案，可以一次預訂經典客房二間帶爸爸及家人同遊，或與情人連續入住二晚，週一至週四套裝優惠只要8,500元，再享每間(晚)最多1,500元的房價折抵，訂房電洽或至官網訂房。義大天悅飯店「2022今世戀人‧前世情人」住房專案，週日至週五同日入住雅緻客房二間或連續入住二晚6,500元，符合悠遊國旅補助資格加上高雄的獨家加碼，每房每晚最多折抵1,500元，平均1,750元起即可與前世今生戀人享受浪漫假期。

義大皇家酒店預約洽詢：(07)656-8158

義大天悅飯店預約洽詢：(07)656-8000

寒居酒店推出「與父親的好時光」6吋創意象棋巧克力蛋糕；圖片／寒居酒店提供

寒居酒店「BeGood」餐廳

「與父親的好時光」創意象棋巧克力蛋糕

寒舍餐旅2022年全新開幕的風格旅館品牌寒居酒店「BeGood」，以「心」的體驗出發，穿街走巷探索鄰里地圖、以城為家分享都會生活，成為地區重要凝聚點，營造城市中旅人的棲身、棲心之所。寒居酒店餐廳推出父親節蛋糕，「與父親的好時光」6吋創意象棋巧克力蛋糕，每個980元，7月24日起開放預購，甜點師以童年時常與爸爸下棋的記憶為靈感，打造童趣十足的特色象棋蛋糕。

「BeGood」餐廳甜點師精巧設計的創意象棋巧克力蛋糕，以帶有白蘭地酒香及巧克力豆的核桃布朗尼為基底，交織海鹽榛果可可奶油霜及焦糖榛果碎，最外層則是法國法芙娜巧克力打造以假亂真的棋盤造型，擁有成熟大人味的微醺酒香，濃郁厚實不甜膩，多層次風味相互調和，為爸爸送上一份最吸睛的祝福。須於三天前預訂。

寒居酒店「BeGood」餐廳預約洽詢： 02 2564 3577或humbleboutique.com.tw

====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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