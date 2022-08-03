中秋月餅一次看！全台5大飯店禮盒早鳥85折起開賣，「楊枝甘露」限定必吃

無論一起烤肉、剝柚子與吃罪惡感很高的月餅，都是中秋節是家人朋友相聚必排定的時刻。這回UDN小編整理五大飯店中秋月餅禮盒，有特製「楊枝甘露」限定口味還有早鳥九折優惠，一起來看看吧！

六福旅遊集團

結合六福50週年「實踐永續美好生活」主題，六福旅遊集團限量推出「遊月豐融 中秋禮盒」，外盒以友善大地為概念，加入環保皮革提把、可重複利用的胡桃木托盤，內容強調天然選材、在地食鮮，用台灣食材製成的「楊枝甘露」及「棗泥核桃」月餅，還有特選獲經濟部Buying Power社會創新產品認證的台灣茶葉「奶香金萱茶」及「蜜香美人茶」，每盒售價3,280元，此款禮盒收入10%也將捐贈與「莊福文教基金會」作為動物保育推廣，送上這份禮顯得更有意義。

圖／六福旅遊集團提供

圖／六福旅遊集團店提供

台北國賓大飯店

國賓大飯店今年特別用「收藏畫」靈感，把知名畫家李石樵的「郊遊」作為設計理念而推出「詩情畫意迎中秋」6入月餅禮盒，内盒以經典馬口鐵包裝，在食用完月餅之後，不僅可以收藏經典畫作也可作爲環保收納之用，非常方便，單盒售價1,720元；另一款「皓月風情喜團圓」四入月餅禮盒則售價1,120元，吃得到芋泥蛋黃、萬丹紅豆、棗泥核桃、亞麻子黑芝麻等口味喔。現在8月20日前預購並付清款項享9折優惠。

圖／國賓大飯店提供

圖／國賓大飯店提供

圓山大飯店

圓山大飯店為了慶祝70週年推出的超級限量款中秋禮盒，選用沉穩恬靜的莫蘭迪奶油色盒身，配上是壁畫、是桌飾與開啟位於盒蓋側邊的開關後更是一盞夜燈的上蓋超有創意，「圓山70祕境花園中秋月光寶盒」一款共有六入小月餅，國宴點心主廚特別搭配傳統日式桃山皮，綿密細緻的餅皮，化口性極佳，以餡包餡的口感，最適合搭配禮盒內昔日蔣宋美齡女士招待賓客必備的永安烏龍茶。售價1,680元，現在享有9折優惠，最快可於8月10日開始取貨。

圖／圓山大飯店提供

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店暖心鉅獻四款寒舍中秋月餅禮盒（其中一款寒舍盛典月餅禮盒截至撰稿日已售罄），由點心房主廚莊光敬特別取材寒舍傳統手藝打造出多款佳節獻禮。像是「吟秋賞」廣式月餅禮盒，一款六入售價1,400元，口味有鹽花鳳梨、蜜柚香蘋、金沙映粵、棗泥核桃、蓮蓉蛋黃與XO蛋黃；喜愛蛋黃酥的也不能錯過「頌月曲」蛋黃酥禮盒，一盒八入900元。9月2日前預付享早鳥88折。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

台北老爺酒店

2022月光漫舞，老爺酒店特別推出四款月餅禮盒各具特色，獨家手指足球遊戲、好吃又好玩，像是「經典雙層」禮盒，售價1,880元，第一層4款經典月餅可以吃到咖哩滷肉、酒釀桂圓蛋黃、白蓮蓉蛋黃與巧克力夏威夷果仁口味；其他還包含「月光寶盒」禮盒1,380元、「映月」禮盒980元與「沐月」禮盒980元。即日起至2022年9月10日開放訂購，8月7日前可享早早鳥優惠價85折起喔。