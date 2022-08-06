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愈辣愈貴！ 桃園龜山美食推薦「辣食堂」剝皮辣椒麵、椒麻皮蛋，吃了會嘶吼

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

上次去龜山踩踩點，中午第一家就先去了「辣食堂」他們家的剝皮辣椒麵看起來實在是太吸引人，身為嗜辣者無法抗拒，吃的一把鼻涕一把眼淚依舊要吃！

辣食堂位於龜山中興路上，環境就是一般小吃店的樣子，普普通通，附近不好停車，所以這次停在旁邊的全聯停車場，免費停車三十分鐘，300元可折一小時。

辣食堂的主要餐點以辣口味麵食為主，想吃飯類的有剝皮辣椒蓋飯、麻辣鴨血、豆腐，小菜種類也不少，椒麻皮蛋必點，牆上菜單沒有列出來，不過紙本菜單上有。

基本上都可以調整辣度，這次第一次去吃就從中辣起跳，真的是辣的不要不要，邊吃一直發出嘶吼聲，真的辣，而且第一次看到價格是隨著辣度不同的，越辣價格越高，蠻妙的。

椒麻皮蛋 NT.65

口感是常溫，冰涼一點會更好吃更開胃，皮蛋加上紅色剝皮辣椒，口感有點偏硬，口味上是蠻有創。

剝皮辣椒麵 NT.80

剝皮辣椒是紅色的，跟一般看到綠色剝皮辣椒不同，心想是會有多辣啦！不過中辣真的挺辣的，邊吃邊流鼻涕，辣中還帶著香氣，麵條Q彈帶勁道，又香又辣，很想多吃點，但是整個辣到直冒汗，今日第一餐就吃辣，胃有點痛😂，不過是好吃的喔！

紅油抄手 NT.90

抄手的內餡豬肉味有點重，不愛。

客家三角湯圓 NT.75

三角湯圓挺厲害，吃起來像客家粿粽的感覺，湯頭很清爽，內餡調味很夠味。

老實說我是真心喜歡剝皮辣椒麵，但是中辣對我來說omg真的太辣，還會想再來吃，但是會點小辣，這次太低估中辣的辣度了，感覺搭配蓋飯味道也會不賴耶！

辣食堂

地址：桃園市龜山區中興路403號

電話：03-350-2106

營業時間：10:30–20:00 週六日公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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