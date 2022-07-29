米其林必比登饗宴《沁園春》現身台灣美食展 每日88組客人同慶父親節

【旅奇傳媒/編輯部報導】今夏疫情微解封，來場美食探索之旅，讓人大飽口福，身心舒暢無比滿足！8月5日至8月8日在台北世貿一館舉辦的「2022台灣美食展」即將盛大登場，揮別過去兩年疫情陰霾，參與美食展的各家餐飲業者無不摩拳擦掌，準備大展身手。

▲招牌點心_大八寶飯。 圖：沁園春／提供

▲祖傳秘製豆豉辣椒醬。 圖：沁園春／提供

蟬聯米其林必比登的江浙名館《沁園春》，此次特地北上與會，73年的老招牌可說是江浙菜的拔尖代表之一。為了闊別多年的美食展，《沁園春》精心籌備各式招牌上海點心，更為辛苦打拚的爸爸們準備滿額好禮，共同慶祝一年一度的父親節，為今夏成功舉行的台北美食展增添一項入場優惠。

▲菜肉大包。 圖：沁園春／提供

到《沁園春》美食攤位的消費者，可品嚐到代代相傳的跨海江浙點心，除了店內知名現點現包的小籠包、菜肉包、綿密內餡的「豆沙包」，也可以買到最具特色的手工「千層糕」、「大八寶飯」與祖傳秘製「豆豉辣椒醬」。

▲小籠包。 圖：沁園春／提供

適逢父親節，到《沁園春》攤位消費滿$880的前88組客人可獲贈線上銷售冠軍的招牌「菜肉包或豆沙包一組（價值$275）」，美食展期間，線上商城與展場攤位同步優惠，建議粉絲們（春粉）趁難得機會手刀快搶。

此外，《沁園春》以「認識江浙點心」為題，在父親節彰顯「傳承」二字的精神，歡迎同來美食展品嚐好點心，也可趁暑假來一場台中舊城區家庭之旅，讓《沁園春》不變的祖傳美味，迎接南來北往的各方好友。

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