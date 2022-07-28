好想揍員工？ 「鷹流拉麵」老闆推特爆氣：心累，想撤出台灣！

近年日本人氣拉麵陸續來台展店，主打台灣第一濃厚拉麵的「鷹流拉麵」，繼2021年11月底創辦人鷹峰涼一於臉書粉發文公告「鷹流台灣忠孝本店」熄燈後，近日似乎再度因為員工教育品質問題，於推特爆氣發文表示「心累了，想全面徹出台灣」。

2012年鷹峰涼一在台北東區開設了「鷹流台灣忠孝本店」，把東京濃厚口味拉麵及沾麵帶來台灣，鷹峰涼一初衷就是於向大家推廣日本道地的拉麵。接下來陸續開設了惡鬼、蘭丸、蘭丸中山店、公館極匠、涼風庵、梓山等店，但曾表示「沒有辦法要求或是培養出能夠了解我對拉麵想法的員工」。

最新於批踢踢八卦版流出，鷹流老闆在推特抱怨的內容提及「好想揍台灣員工」、「想在我心碎之前折斷他們手臂嗎」、「我累了，讓我們關閉所有商店返回日本」等話語，似乎因員工問題而有了徹出台灣的想法。

圖／擷取自批踢踢八卦版

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