中元普渡限定！ 蕃茄村超應景「白色飄飄堡」，飄飄專屬特選三牲漢堡有拜有「堡」庇
準備中元節普渡有更創意的選擇！ 蕃茄村推出3款超應景「白色飄飄堡」，選用高級黑松露沙拉作基底，給你雞肉、雞肉、花枝3種口味的三牲漢堡，讓你有拜有保庇！
蕃茄村今年的飄飄堡特別採用白色漢堡麵包，以傳統民間使用三牲來設計，共有三款包含，黑鑽松露麥香「雞」（售價60元）、黑鑽松露黑胡椒「豬排」（售價70元）及黑讚松露「花枝」（售價75元），特別採用「高級黑鑽松露沙拉」來提升飄飄系列漢堡風味，整體層次更多元更豐富。同時，與知名品牌「立頓」聯名推出「港式凍檸茶」（售價35元），讓民眾炎熱夏季進行普渡拜拜時，還能解熱消火氣。
8/3起於全台蕃茄村40家門市限量開賣，選用阿飄專屬的三牲「白色飄飄堡」，符合中元氣氛又多了創意，讓大家有「白」有「堡」庇。
延伸閱讀：
．「吉哆火鍋台味趴3.0」美味聯手林場肉羹、燈籠滷味！「錢都 x MAMAK檔星馬料理」推3款南洋叻沙鍋
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言