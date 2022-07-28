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中元普渡限定！　蕃茄村超應景「白色飄飄堡」，飄飄專屬特選三牲漢堡有拜有「堡」庇

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／蕃茄村提供
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準備中元節普渡有更創意的選擇！ 蕃茄村推出3款超應景「白色飄飄堡」，選用高級黑松露沙拉作基底，給你雞肉、雞肉、花枝3種口味的三牲漢堡，讓你有拜有保庇！

圖／蕃茄村提供
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蕃茄村今年的飄飄堡特別採用白色漢堡麵包，以傳統民間使用三牲來設計，共有三款包含，黑鑽松露麥香「雞」（售價60元）、黑鑽松露黑胡椒「豬排」（售價70元）及黑讚松露「花枝」（售價75元），特別採用「高級黑鑽松露沙拉」來提升飄飄系列漢堡風味，整體層次更多元更豐富。同時，與知名品牌「立頓」聯名推出「港式凍檸茶」（售價35元），讓民眾炎熱夏季進行普渡拜拜時，還能解熱消火氣。

圖／蕃茄村提供
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8/3起於全台蕃茄村40家門市限量開賣，選用阿飄專屬的三牲「白色飄飄堡」，符合中元氣氛又多了創意，讓大家有「白」有「堡」庇。

圖／蕃茄村提供
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