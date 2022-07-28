「吉哆火鍋台味趴3.0」美味聯手林場肉羹、燈籠滷味！「錢都 x MAMAK檔星馬料理」推3款南洋叻沙鍋

台味美食＆星馬料理通通都想嚐！ 自8/1起，錢都餐飲旗下「吉哆火鍋百匯」帶來台味美食節第三趴，攜手飄香宜蘭50年之「林場肉羹」、知名甜品「鮮芋仙」、知名滷味「燈籠滷味」等，打造經典台味小吃熱鬧呷嘎飽；「錢都日式涮涮鍋」與「MAMAK檔星馬料理」聯手推道地馬來西亞風味的咖哩叻沙湯火鍋，全台門市同步登場。

圖／錢都餐飲連鎖提供

「吉哆火鍋百匯」自今年2月份推出為期7個月之懷舊風情的「台味美食節」，與台灣北中南在地知名小吃品牌進行合作，進入壓軸第三趴自8/1開跑至9/30止，攜手各式台味美食，餐區佈置了台味趴吊旗、菜牌及復古糖葫蘆妝點，加上海報長廊，滿滿懷舊氣氛。

台味美食節3.0版，讓人一口氣能吃到飄香宜蘭50年之「林場肉羹」，肉羹口感滑溜，加入筍絲及烏醋，喝起來香氣滿口；銷魂必吃滷肉飯品牌「鬍鬚張」，經典醬香讓人忍不住多扒了好幾口飯；門市飄香美食區，力邀位於北部師大夜市的知名滷味名店「燈籠滷味」進駐，現場備有豐富多樣食材，經典商品「祕滷豬耳朵」、「秘製酸菜」及「特製醬汁」，讓您DIY煮製一整碗滷香。

圖／錢都餐飲連鎖提供

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因應盛夏飲品冰品選擇上更多元，提供淡水老字號涼飲品牌「阿媽酸梅湯」，喝起來甘美可口；DIY甜品與知名品牌「鮮芋仙」進行合作，提供靈魂商品「仙草凍」、「芋圓」及多種佐料；冰品部分則與48年老品牌台中草湖之「美方芋仔冰城」合作，共有濃香芋頭、濃郁芝麻及綿密紅豆三種口味，消暑無極限！

圖／錢都餐飲連鎖提供

國民火鍋「錢都日式涮涮鍋」今年7月已連續展店2間直營店，採明亮寬敞二代店設計，餐點上也持續創新研發，8/1起與道地南洋美味料理之「MAMAK檔星馬料理」攜手，合作推出招牌咖哩叻沙湯頭於火鍋湯底中！

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由馬來西亞的皇室御廚第三代傳人所研製的南洋叻沙湯頭，承襲古法使用獨特辛香料(南薑、香茅、石栗、茴香等多樣辛香料) 按照完美比例調配，混和檳城直送來台的咖哩醬，加入香濃椰奶提味，在微辣的叻沙湯頭中帶有清甜奶香，一次推出三款最適合搭配的套餐，分別為叻沙海鮮鍋、叻沙培根豬肉鍋以及叻沙培根牛肉鍋，自助吧區也供應新創柴燒烏龍奶茶，讓消費者不需遠赴馬拉西亞也能有道地的美食體驗。

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