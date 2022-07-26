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買牛奶又變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價　漲幅高達9％

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
27日起光泉鮮乳系列商品將調漲約7%~9%不等。圖／聯合報系資料照
27日起光泉鮮乳系列商品將調漲約7%~9%不等。圖／聯合報系資料照

牛奶要調漲了！今（26）日傳出光泉鮮乳系列商品將漲價的消息。對此，超商證實為配合廠商售價調漲，7月27日起包括光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列商品將調整售價，漲幅最高約9％，這也是自2018年光泉鮮乳系列商品調漲後再次有感調整價格。

針對光泉鮮乳漲價消息，有超商全家也證實回應：「配合鮮乳廠商成本調漲，7月27日起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，漲幅則約7%~9%不等。」

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