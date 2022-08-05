秒飛巴黎街頭感！ 台北松江南京「Pièce 法式餐車」歐風露天咖啡廳 來杯香醇咖啡配法式捲餅

Pièce是去年開幕的餐車咖啡廳，走的是可以偽出國的戶外歐洲咖啡廳路線，雖然抬起頭看到舊公寓就秒回神，但是整體佈置真的很像在國外呀！

去年去Pièce的時候還是剛開幕不久，就在松江南京站附近，離四面佛很近，整體看起來很新很乾淨，左右兩台法式餐車，分別做飲料跟餐點，中間是座位區。

桌上還放了鮮花，是鮮花就加分。

晚上點燈會更有氣氛，白天街景有點太真實了，想要催眠自己有點難。餐點選擇很多，捲餅、義大利麵、燉飯，還可以搭配套餐，賣的餐點比想像中多很多。點餐取餐都是自助式的。

拿鐵咖啡 NT.100 / 西西里檸檬氣泡咖啡 NT.110

拿鐵咖啡味道稍嫌淡了一些，西西里咖啡偏甜。

酥炸鱈魚 馬賽魚醬捲餅 NT.135

配色有點美，生菜、櫛瓜、紅椒還有玉米筍、花椰菜，拿在手上好像個小捧花喔！

以一百多元的價位來說，鱈魚算好吃，真的有魚肉不是都是炸粉，吃起來鮮嫩多汁，整體調味是還不錯，很清爽開胃，不過捲餅餅皮有點難咬。

Pièce 法式餐車讓人的感覺挺夢幻的，就像在歐洲露天咖啡廳一樣，很好拍照，就說鮮花很加分吧，有興趣的人可以來試試。

Pièce

地址：台北市中山區長春路172號後方停車場（地圖）

電話：0972-422-672

營業時間：12:00–21:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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