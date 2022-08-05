快訊

53歲王菲真實狀態曝光 竟被網友留言「怎麼突然老了」

路徑圖曝！日防衛省：3架中國無人機飛至台灣東部外海

當共諜替大陸發展組織？王炳忠、侯漢廷等人確定全無罪

秒飛巴黎街頭感！ 台北松江南京「Pièce 法式餐車」歐風露天咖啡廳 來杯香醇咖啡配法式捲餅

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

Pièce是去年開幕的餐車咖啡廳，走的是可以偽出國的戶外歐洲咖啡廳路線，雖然抬起頭看到舊公寓就秒回神，但是整體佈置真的很像在國外呀！

去年去Pièce的時候還是剛開幕不久，就在松江南京站附近，離四面佛很近，整體看起來很新很乾淨，左右兩台法式餐車，分別做飲料跟餐點，中間是座位區。

桌上還放了鮮花，是鮮花就加分。

晚上點燈會更有氣氛，白天街景有點太真實了，想要催眠自己有點難。餐點選擇很多，捲餅、義大利麵、燉飯，還可以搭配套餐，賣的餐點比想像中多很多。點餐取餐都是自助式的。

拿鐵咖啡 NT.100 / 西西里檸檬氣泡咖啡 NT.110

拿鐵咖啡味道稍嫌淡了一些，西西里咖啡偏甜。

酥炸鱈魚 馬賽魚醬捲餅 NT.135

配色有點美，生菜、櫛瓜、紅椒還有玉米筍、花椰菜，拿在手上好像個小捧花喔！

以一百多元的價位來說，鱈魚算好吃，真的有魚肉不是都是炸粉，吃起來鮮嫩多汁，整體調味是還不錯，很清爽開胃，不過捲餅餅皮有點難咬。

Pièce 法式餐車讓人的感覺挺夢幻的，就像在歐洲露天咖啡廳一樣，很好拍照，就說鮮花很加分吧，有興趣的人可以來試試。

Pièce

地址：台北市中山區長春路172號後方停車場（地圖

電話：0972-422-672

營業時間：12:00–21:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 歐洲 拿鐵 義大利麵 燈會 捷運美食 松江南京站

相關新聞

秒飛巴黎街頭感！ 台北松江南京「Pièce 法式餐車」歐風露天咖啡廳 來杯香醇咖啡配法式捲餅

udn走跳美食／水晶 Pièce是去年開幕的餐車咖啡廳，走的是可以偽出國的戶外歐洲咖啡廳路線，雖然抬起頭看到舊公寓就秒回神，但是整體佈置真的很像在國外呀！ 去年去Pièce的時候還是剛

Mister Donut免費吃！ 21世紀「七夕分享餐」連續21天甜蜜價520元，再送限量蜜糖波堤

七夕情人節餐就要這樣吃買甜蜜分享餐就送限量蜜糖波堤浪漫七夕就用烤雞炸雞圈起美味緣分

摩斯「和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵」開賣！ 爸爸節享優惠

時值8月，「摩斯漢堡」自即日起推出一系列新品與多重優惠。針對父親節，8月6日至8月8日期間，包括日式多蜜和牛堡、超級大麥...

擺滿17隻天使紅蝦「爆蝦乾拌麵」、「大三元」加上鮮蚵和爆量鮭魚卵，看完南美館殭屍展來吃浮誇系美食

udn走跳美食／痴吃的玩 台南浮誇系海鮮意麵『金三益健康茶飲永華店』最近又推出超狂霸氣新品！擺滿滿17隻天使紅蝦「爆蝦乾拌麵」畫面真的有夠猛！另款新品「大三元」同時擺上天使紅蝦還有肥美蚵仔+鮭魚

8間「速食優惠及新品懶人包」！麥當勞、漢堡王買一送一 肯德基加1元多1件

時間邁入8月，各家速食店接連推出特色新品及激省優惠，幫大家整理了麥當勞、肯德基、漢堡王、頂呱呱、摩斯漢堡、拿坡里、必勝客、達美樂8家速食優惠懶人包，不管是想要省錢或是嘗鮮都能滿足，快收藏守衛荷包唷！

連9天買1送1！「港點百匯」插旗中和　港點、烤鴨吃到飽599

御頂集團旗下的港式吃到飽餐廳「港點百匯」，繼7月在晶宴會館民權館、御豐館和頂鮮高雄店推出試營運後，即將再於8月6日於晶宴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。