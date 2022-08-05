夜貓子超愛！台中「RUBYTOKYO」日本料理營業到凌晨5點 半夜也能吃到新鮮生魚片握壽司

科博館美食台中宵夜推薦！台中第一家東京現代風格日本料理~Ruby Tokyo 營業到凌晨5點，半夜也能吃到新鮮生魚片、握壽司，用餐不限時，lounge bar餐酒館裝潢非常舒適，夜貓子聚會選這裡就對了。

Ruby Tokyo 地點交通

Ruby Tokyo位在館前路上，沒有明顯招牌外觀相當低調，看起來有點像私人招待會所，但其實是家很有特色的日本料理。晚上9點才營業，門口就有路邊停車格很好停車，餐廳後方也有收費停車場交通很便利。

Ruby Tokyo環境

走進店內，迎面就是日本料理吧台板前席，座位下方閃爍不同的燈光，整個很炫麗。

有別於一般日本料理店裝潢，Ruby Tokyo裝潢走東京現代風格，地上鋪著大紅地毯，加上舒適的沙發座位，整個就像lounge bar餐酒館，但它卻是日本料理居酒屋，真的非常特別。

飲料區更是漂亮，現場的氣氛很棒，加上帥哥美女店員優質服務，一進來就覺得愉快。

每週固定時間還有現場DJ秀（時間請詳粉絲團公告），現場播放輕快的音樂，在這裡用餐整個人很放鬆。最棒的是沒有用餐時間限制，想待多久都OK，這家特色日本料理真讓人喜歡。

吧檯前方有很多當天新鮮進貨的生魚片、生蠔等海味，凌晨三四點都還能吃到現切的新鮮生魚片、握壽司，這在台中真的很少見。

旁邊還有烤爐，各種串燒、烤魚都是現點現做，另外熱炒、炸物也吃的到，料理蠻有水準的。

Ruby Tokyo菜單

餐點以單點為主，也有無菜單套餐（無菜單套餐需提前一天預訂）。各種日本料理吃的到的生食、熟食炸物烤物湯品這裡通通有，低消平日1000/人 餐點酒水都可以抵低消，需加15%服務費，用餐不限時，下班後來這裡吃宵夜享受愉悅的氣氛很不錯。

Ruby Tokyo 推薦餐點

入座先招待開胃菜

開胃菜的內容不固定，這次我們來吃到主廚特製的涼拌小章魚，爽脆的口感新鮮好吃。

飲料

這裡的飲料選項很多，不含酒精的可樂汽水果汁都有；想喝酒也有清酒、啤酒。我們點了紅牛、蘋果西打、柳橙汁，表現中規中矩。下次不開車時再來點生啤，配美味握壽司更對味。

豪華綜合生食

這一盤上桌時讓我們嚇一跳，底下還有乾冰噴煙視覺上非常吸睛，真的很豪華！

日本生蠔 體格不小，上頭還有鮭魚卵視覺上有加分。淋上主廚特製的蒜味醬汁，整個甜度大大提升海味十足超好吃！半夜也能吃到這麼新鮮的生蠔，有夠讚啦～～

干貝魚子醬 也是非常豪邁給料不手軟!兩顆大干貝上頭好多魚子醬，光是畫面就覺得很豪華，干貝不只大顆，非常新鮮甘甜，加上魚子醬一起吃更享受！

松露天使紅蝦 已經先去殼去泥腸，天使紅蝦非常新鮮，吃起來綿綿QQ的，味道好甜喔～～搭配香濃松露意外的好吃！這一道有驚喜，愛吃蝦的朋友很推薦單點，宵夜吃這個真的很享受。

綜合生魚片有鮭魚、鮪魚、鯡魚、鰤魚四款，每一種都是厚切登場，用料不手軟。

生魚片蠻新鮮的，味道本來就甜，加上厚切口感更讚。4款當中我個人最愛鮭魚跟鰤魚。鮭魚油脂香氣十足，軟嫩好吃。鰤魚生魚片QQ嫩嫩又帶有甜味，滋味超棒！深夜時刻還能吃到這麼新鮮的生魚片真的很加分。

鮭魚卵山藥絲

手切山藥絲口感爽脆極了，搭配滿滿的鮭魚卵鮮度爆表，與山葵醬稍微攪拌一下，微嗆的滋味很正點耶。

小盛壽司（6個）

這裡的握壽司個頭不小，每一款都是渾圓飽滿。每種口味都可以單點，直接點綜合壽司比較划算。

鮭魚握壽司 厚切的鮭魚口感軟嫩油脂香氣十足，還有加上鮭魚卵在嘴裡爆發，很過癮啊～

鰤魚握壽司 也很讚，又甜又嫩友人大讚好吃。我個人最愛干貝握壽司，體格不小的生食大干貝刷上特製醬汁，上頭還有魚子醬整個海味十足，味道超甜大口咬很滿足。

蝦子握壽司 也很正點，天使紅蝦肥美的肉質加上魚子醬，美味度更提升。鮪魚握壽司和鯡魚握壽司也是大顆飽滿，厚切的口感搭配底下的醋飯一起吃超讚的。這三款我個人最愛天使紅蝦，大推～

炙壽司 通通可以單點，也可以直接點綜合炙壽司。Ruby Tokyo的主廚有多年的日本料理經驗，擺盤漂亮還沒開吃就先加分。

Ruby Tokyo主打深夜也能吃到新鮮的生魚片、握壽司，不敢吃生食的朋友，點炙燒壽司也不會失望，看看這一長排炙燒壽司，每一款都好誘人啊～

金蒜和牛燒 和牛肉軟嫩肉汁好甜啊，上頭還有海膽整個超豪華的！

醬烤干貝以及赤燒鮪魚也是很迷人，我們好愛大干貝，不論生食還是炙燒美味都是一級棒。

奶香鮭魚燒 高溫逼出油脂香氣味道超級甜，我個人覺得炙燒後更好吃。

焰燒鮮蝦 天使紅蝦炙燒後口感更Q彈，蝦頭烤過味道更香，連蝦膏都特別甜。

培根起司香鬆 鹹香的滋味也不錯，不過我個人比較愛炙燒生魚片多一些。

辣炒牛肉

Ruby Tokyo也有很多下酒菜，涼拌或者熱炒都有。我們點這道辣炒牛肉，上桌就聞到陣陣香氣。

牛肉口感非常軟嫩，蔥蒜、洋蔥以及辣椒爆香，整個香辣帶勁很過癮！這道真的是下酒菜，很適合搭配清酒或生啤酒。

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

揚出豆腐

這道揚出豆腐讓人驚艷，蛋豆腐切成小塊裹上日式麵衣酥炸，口感特別香酥好吃。

揚出豆腐外酥內嫩，單吃就好吃，沾特調的甜醬油甜甜的滋味更棒，這道炸物有水準我們好喜歡。

鹽烤鯖魚

鹽烤鯖魚肉質Q嫩又帶有油脂香氣，鹹香回甘的滋味越吃越涮嘴，在這裡一邊聊天一邊吃美食，真的很愉快。

鹽烤青魽下巴

大塊肥美的青魽下巴搭配烤時蔬，還有Ruby Tokyo 裝飾，這一盤擺盤漂亮，很像在海浪上跳躍。

厚厚的青魽下巴油脂超多的，肉質軟嫩又細緻，沾點胡椒鹽就非常好吃。

甜點招待

除了前菜招待，最後還有三明治冰淇淋也是招待。三明治冰淇淋口味不一定，今天我們吃到花生冰淇淋，餅乾包夾香濃的花生冰淇淋，在嘴裡化開讓人回味無窮。

Ruby Tokyo優惠

寫文時看到他們粉絲團公告：

Ruby tokyo歡慶試營運.即日起21:00-04:00前凡來店消費即贈生魚片或握壽司一份（不限人數.可任選）。

目前沒看到活動期限，請依現場公告為準。（備註：下圖引用店家粉絲團）

Ruby Tokyo整體心得

科博館前新開的這家東京現代風日本料理真的很有特色，環境很舒適氣氛超棒，沒有用餐時間限制更加分，宵夜時段約聚會聊天讓人很放鬆。營業到凌晨5點，半夜也能吃到新鮮的生魚片、握壽司，簡直是夜貓子福音，座位不多記得先預約喔～

Ruby Tokyo

粉絲團：Ruby Tokyo FB

地址：台中市館前路11號

電話：04 2321 8498

營業時間：21:00~05:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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