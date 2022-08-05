快訊

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

夜貓子超愛！台中「RUBYTOKYO」日本料理營業到凌晨5點 半夜也能吃到新鮮生魚片握壽司

商妮吃喝遊樂／ 文、圖／商妮吃喝遊樂　

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂

　

科博館美食台中宵夜推薦！台中第一家東京現代風格日本料理~Ruby Tokyo 營業到凌晨5點，半夜也能吃到新鮮生魚片、握壽司，用餐不限時，lounge bar餐酒館裝潢非常舒適，夜貓子聚會選這裡就對了。

Ruby Tokyo 地點交通

Ruby Tokyo位在館前路上，沒有明顯招牌外觀相當低調，看起來有點像私人招待會所，但其實是家很有特色的日本料理。晚上9點才營業，門口就有路邊停車格很好停車，餐廳後方也有收費停車場交通很便利。

Ruby Tokyo環境

走進店內，迎面就是日本料理吧台板前席，座位下方閃爍不同的燈光，整個很炫麗。

有別於一般日本料理店裝潢，Ruby Tokyo裝潢走東京現代風格，地上鋪著大紅地毯，加上舒適的沙發座位，整個就像lounge bar餐酒館，但它卻是日本料理居酒屋，真的非常特別。

飲料區更是漂亮，現場的氣氛很棒，加上帥哥美女店員優質服務，一進來就覺得愉快。

每週固定時間還有現場DJ秀（時間請詳粉絲團公告），現場播放輕快的音樂，在這裡用餐整個人很放鬆。最棒的是沒有用餐時間限制，想待多久都OK，這家特色日本料理真讓人喜歡。

吧檯前方有很多當天新鮮進貨的生魚片、生蠔等海味，凌晨三四點都還能吃到現切的新鮮生魚片、握壽司，這在台中真的很少見。

旁邊還有烤爐，各種串燒、烤魚都是現點現做，另外熱炒、炸物也吃的到，料理蠻有水準的。

Ruby Tokyo菜單

餐點以單點為主，也有無菜單套餐（無菜單套餐需提前一天預訂）。各種日本料理吃的到的生食、熟食炸物烤物湯品這裡通通有，低消平日1000/人 餐點酒水都可以抵低消，需加15%服務費，用餐不限時，下班後來這裡吃宵夜享受愉悅的氣氛很不錯。

Ruby Tokyo 推薦餐點

入座先招待開胃菜

開胃菜的內容不固定，這次我們來吃到主廚特製的涼拌小章魚，爽脆的口感新鮮好吃。

飲料

這裡的飲料選項很多，不含酒精的可樂汽水果汁都有；想喝酒也有清酒、啤酒。我們點了紅牛、蘋果西打、柳橙汁，表現中規中矩。下次不開車時再來點生啤，配美味握壽司更對味。

豪華綜合生食

這一盤上桌時讓我們嚇一跳，底下還有乾冰噴煙視覺上非常吸睛，真的很豪華！

日本生蠔 體格不小，上頭還有鮭魚卵視覺上有加分。淋上主廚特製的蒜味醬汁，整個甜度大大提升海味十足超好吃！半夜也能吃到這麼新鮮的生蠔，有夠讚啦～～

干貝魚子醬 也是非常豪邁給料不手軟!兩顆大干貝上頭好多魚子醬，光是畫面就覺得很豪華，干貝不只大顆，非常新鮮甘甜，加上魚子醬一起吃更享受！

松露天使紅蝦 已經先去殼去泥腸，天使紅蝦非常新鮮，吃起來綿綿QQ的，味道好甜喔～～搭配香濃松露意外的好吃！這一道有驚喜，愛吃蝦的朋友很推薦單點，宵夜吃這個真的很享受。

綜合生魚片有鮭魚、鮪魚、鯡魚、鰤魚四款，每一種都是厚切登場，用料不手軟。

生魚片蠻新鮮的，味道本來就甜，加上厚切口感更讚。4款當中我個人最愛鮭魚跟鰤魚。鮭魚油脂香氣十足，軟嫩好吃。鰤魚生魚片QQ嫩嫩又帶有甜味，滋味超棒！深夜時刻還能吃到這麼新鮮的生魚片真的很加分。

鮭魚卵山藥絲

手切山藥絲口感爽脆極了，搭配滿滿的鮭魚卵鮮度爆表，與山葵醬稍微攪拌一下，微嗆的滋味很正點耶。

小盛壽司（6個）

這裡的握壽司個頭不小，每一款都是渾圓飽滿。每種口味都可以單點，直接點綜合壽司比較划算。

鮭魚握壽司 厚切的鮭魚口感軟嫩油脂香氣十足，還有加上鮭魚卵在嘴裡爆發，很過癮啊～

鰤魚握壽司 也很讚，又甜又嫩友人大讚好吃。我個人最愛干貝握壽司，體格不小的生食大干貝刷上特製醬汁，上頭還有魚子醬整個海味十足，味道超甜大口咬很滿足。

蝦子握壽司 也很正點，天使紅蝦肥美的肉質加上魚子醬，美味度更提升。鮪魚握壽司和鯡魚握壽司也是大顆飽滿，厚切的口感搭配底下的醋飯一起吃超讚的。這三款我個人最愛天使紅蝦，大推～

炙壽司 通通可以單點，也可以直接點綜合炙壽司。Ruby Tokyo的主廚有多年的日本料理經驗，擺盤漂亮還沒開吃就先加分。

Ruby Tokyo主打深夜也能吃到新鮮的生魚片、握壽司，不敢吃生食的朋友，點炙燒壽司也不會失望，看看這一長排炙燒壽司，每一款都好誘人啊～

金蒜和牛燒 和牛肉軟嫩肉汁好甜啊，上頭還有海膽整個超豪華的！

醬烤干貝以及赤燒鮪魚也是很迷人，我們好愛大干貝，不論生食還是炙燒美味都是一級棒。

奶香鮭魚燒 高溫逼出油脂香氣味道超級甜，我個人覺得炙燒後更好吃。

焰燒鮮蝦 天使紅蝦炙燒後口感更Q彈，蝦頭烤過味道更香，連蝦膏都特別甜。

培根起司香鬆 鹹香的滋味也不錯，不過我個人比較愛炙燒生魚片多一些。

辣炒牛肉

Ruby Tokyo也有很多下酒菜，涼拌或者熱炒都有。我們點這道辣炒牛肉，上桌就聞到陣陣香氣。

牛肉口感非常軟嫩，蔥蒜、洋蔥以及辣椒爆香，整個香辣帶勁很過癮！這道真的是下酒菜，很適合搭配清酒或生啤酒。

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

揚出豆腐

這道揚出豆腐讓人驚艷，蛋豆腐切成小塊裹上日式麵衣酥炸，口感特別香酥好吃。

揚出豆腐外酥內嫩，單吃就好吃，沾特調的甜醬油甜甜的滋味更棒，這道炸物有水準我們好喜歡。

鹽烤鯖魚

鹽烤鯖魚肉質Q嫩又帶有油脂香氣，鹹香回甘的滋味越吃越涮嘴，在這裡一邊聊天一邊吃美食，真的很愉快。

鹽烤青魽下巴

大塊肥美的青魽下巴搭配烤時蔬，還有Ruby Tokyo 裝飾，這一盤擺盤漂亮，很像在海浪上跳躍。

厚厚的青魽下巴油脂超多的，肉質軟嫩又細緻，沾點胡椒鹽就非常好吃。

甜點招待

除了前菜招待，最後還有三明治冰淇淋也是招待。三明治冰淇淋口味不一定，今天我們吃到花生冰淇淋，餅乾包夾香濃的花生冰淇淋，在嘴裡化開讓人回味無窮。

Ruby Tokyo優惠

寫文時看到他們粉絲團公告：

Ruby tokyo歡慶試營運.即日起21:00-04:00前凡來店消費即贈生魚片或握壽司一份（不限人數.可任選）。

目前沒看到活動期限，請依現場公告為準。（備註：下圖引用店家粉絲團）

Ruby Tokyo整體心得

科博館前新開的這家東京現代風日本料理真的很有特色，環境很舒適氣氛超棒，沒有用餐時間限制更加分，宵夜時段約聚會聊天讓人很放鬆。營業到凌晨5點，半夜也能吃到新鮮的生魚片、握壽司，簡直是夜貓子福音，座位不多記得先預約喔～

Ruby Tokyo

粉絲團：Ruby Tokyo FB

地址：台中市館前路11號

電話：04 2321 8498

營業時間：21:00~05:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壽司 生魚片 鮭魚 冰淇淋 宵夜 台中美食

相關新聞

夜貓子超愛！台中「RUBYTOKYO」日本料理營業到凌晨5點 半夜也能吃到新鮮生魚片握壽司

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 科博館美食台中宵夜推薦！台中第一家東京現代風格日本料理~Ruby Tokyo 營業到凌晨5點，半夜也能吃到新鮮生魚片、握壽司，用餐不限時，lounge bar

十足「爸」氣！ 5家「父親節飯店優惠」 異國美食饗宴吃不完、和前世情人來個約會

8月8日父親節即將到來，你準備好禮物或安排好大餐了嗎？許多飯店業者精心推出美食饗宴，可以讓全家共聚一堂、慰勞父親的辛勞，還有別出心裁的父親節主題蛋糕、與前世情人有約的1+1住房專案，優惠力道都是十足「

限時3天！全家便利商店「霜淇淋、特濃美式咖啡、仙女紅茶」買1送1

迎接周末假日來臨，全家便利商店即日起推出多重優惠，8月5日至8月7日包括Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café特...

秒飛巴黎街頭感！ 台北松江南京「Pièce 法式餐車」歐風露天咖啡廳 來杯香醇咖啡配法式捲餅

udn走跳美食／水晶 Pièce是去年開幕的餐車咖啡廳，走的是可以偽出國的戶外歐洲咖啡廳路線，雖然抬起頭看到舊公寓就秒回神，但是整體佈置真的很像在國外呀！ 去年去Pièce的時候還是剛

Mister Donut免費吃！ 21世紀「七夕分享餐」連續21天甜蜜價520元，再送限量蜜糖波堤

七夕情人節餐就要這樣吃買甜蜜分享餐就送限量蜜糖波堤浪漫七夕就用烤雞炸雞圈起美味緣分

摩斯「和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵」開賣！ 爸爸節享優惠

時值8月，「摩斯漢堡」自即日起推出一系列新品與多重優惠。針對父親節，8月6日至8月8日期間，包括日式多蜜和牛堡、超級大麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。