聽新聞
test
0:00 / 0:00
大暑吃大薯！韓國奶油吐司「Isaac」 限時2天「薯條買一送一」
節氣中的「大暑」就在明天！ 來自韓國的奶油吐司專賣店「Isaac」幫消費者們消消暑氣，於7/23至7/24限時2天推出「原味脆薯買一送一」活動，只要到全台Isaac購買任一MVP系列吐司，即可享有此優惠，讓喜愛吃薯條的民眾半價35元就能嚐到！
在韓國有超過800間門市的Isaac，於2016年引進台灣，目前共有10家門市，最迷人之處就是能嚐到韓國空運來台夢幻奶油吐司的撲鼻香氣及酥脆口感，店內共17種產品又可分為經典與MVP系列，MVP系列多了高麗菜絲及品牌精髓的韓國酸黃瓜，酸甜解膩又豐富均衡。
特別推薦「MVP-本土產里肌豬」(售價109元)，為台灣獨家研發口味，使用國產溫體豬肉，肉質香嫩多汁，搭配新鮮高麗菜絲、韓國酸黃瓜、起司片與玉米蛋再擠上酸甜的蜂蜜芥末醬，口感飽滿層次豐富。「MVP-仁川香脆花枝」(售價139元)嚴選新鮮的花枝，將鮮味海鮮漿鑲入油條中，外酥內軟是大人小孩都愛吃的點心。
本月23日是24節氣中的「大暑」，是一年中氣溫最高且又潮濕、悶熱的日子。7/23至7/24只要到全台Isaac購買任一MVP系列吐司，即可享有「原味脆薯買一送一（原價70元，特價35元）」，每人限購一組，千萬不要錯過！
延伸閱讀：
．10元銅板加爆手工茶凍！ 85℃新款「伯爵茶凍飲」Q彈會回甘 咀嚼系+奶茶控手搖一次滿足
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言