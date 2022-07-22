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大暑吃大薯！韓國奶油吐司「Isaac」 限時2天「薯條買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Isaac提供
圖／Isaac提供

節氣中的「大暑」就在明天！ 來自韓國的奶油吐司專賣店「Isaac」幫消費者們消消暑氣，於7/23至7/24限時2天推出「原味脆薯買一送一」活動，只要到全台Isaac購買任一MVP系列吐司，即可享有此優惠，讓喜愛吃薯條的民眾半價35元就能嚐到！

在韓國有超過800間門市的Isaac，於2016年引進台灣，目前共有10家門市，最迷人之處就是能嚐到韓國空運來台夢幻奶油吐司的撲鼻香氣及酥脆口感，店內共17種產品又可分為經典與MVP系列，MVP系列多了高麗菜絲及品牌精髓的韓國酸黃瓜，酸甜解膩又豐富均衡。

MVP-仁川香脆花枝。圖／Isaac提供
MVP-仁川香脆花枝。圖／Isaac提供

特別推薦「MVP-本土產里肌豬」(售價109元)，為台灣獨家研發口味，使用國產溫體豬肉，肉質香嫩多汁，搭配新鮮高麗菜絲、韓國酸黃瓜、起司片與玉米蛋再擠上酸甜的蜂蜜芥末醬，口感飽滿層次豐富。「MVP-仁川香脆花枝」(售價139元)嚴選新鮮的花枝，將鮮味海鮮漿鑲入油條中，外酥內軟是大人小孩都愛吃的點心。

MVP-本土產里肌豬。圖／Isaac提供
MVP-本土產里肌豬。圖／Isaac提供

本月23日是24節氣中的「大暑」，是一年中氣溫最高且又潮濕、悶熱的日子。7/23至7/24只要到全台Isaac購買任一MVP系列吐司，即可享有「原味脆薯買一送一（原價70元，特價35元）」，每人限購一組，千萬不要錯過！

原味脆薯。圖／Isaac提供
原味脆薯。圖／Isaac提供

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