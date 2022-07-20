身分證「1.2.5.7.8」or「H.J.K.O」看過來！ 吃燒肉享折扣、送牛舌、烏魚子+大干貝+九孔吃到飽

快來看看7.8月接力的身分證好康優惠懶人包，對中「1.2.5.7.8」or「H.J.K.O」有機會享用套餐折扣，或加贈烏魚子+九孔鮑魚吃到飽，找找你的幸運優惠，炎炎夏日吹著冷氣吃燒肉也是另類一享受！

「燒肉同話」尋找酷暑幸運7

燒肉同話於7/18至7/22及7/25至7/29祭出「尋找酷暑幸運7」活動，只要身分證有1個「7」就送70g牛舌，有2個「7」任一套餐享77折，如果是有3個「7」，任一千元雙人套餐只要777元（和牛系列除外、假日不列入及台中麗寶店不適用）。

燒肉同話Infinity &. 高雄義享店吃到飽店型也參加此活動，需雙人同行，對中1個「7」贈送70g牛舌1盤（每桌限兌換一次），2個「7」享本人套餐77折，3個7享本人套餐7折。

燒肉同話祭出酷暑幸運7。圖／燒肉同話提供

「Oh my!原燒」歡慶18週年 證件1.8可享88折

王品集團旗下的「Oh my!原燒」慶祝品牌成立18年，即日起至7/29止，推出慶祝優惠，只要證件有「1」或「8」，平日內用套餐就可享88折優惠，不論身份證、健保卡、駕照均適用。

Oh my!原燒的人氣套餐。圖／王品提供

馬辣「3大燒肉品牌」 1.2.5.8中兩碼 烏魚子吃到飽

馬辣集團旗下３大燒肉品牌即日起至7/31，只要２成人以上同行，提前至少１日訂位，出示身分證「1、2、5、8」對中任２碼，或其一代表穿著「校園制服」皆能享好康！

「哞哞屋和牛燒肉」符合資格，並選擇雙和牛方案，全桌就能免費升級「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽，選擇世界三大和牛方案再送「BarRoyal哈密瓜氣泡酒」１瓶。「夯下去新潮燒肉」符合資格，並選擇極上雙和牛牛排放題方案，即享「北港烏魚子」吃到飽。「熊一燒肉」符合資格，並選擇大關燒肉或橫綱燒肉方案，即享「生食級大干貝」或「卜卜蜆雞腿小火鍋」吃到飽。

新馬辣首進新竹 身份證H.J.K.O 九孔鮑魚吃到飽

「新馬辣」麻辣鍋，將於7/25正式於新竹巨城7樓登場，自7/25至8/31期間，凡2人以上同行，且提前1日以上預約並參與活動者，其中1人身份證為「H、J、K、O」開頭（桃園縣、新竹縣、苗栗縣、新竹市），全桌即可升級「九孔鮑魚」免費吃到飽；當日給予五星好評，每則評論加送「北海道大帆立貝」1顆。

「新馬辣」麻辣鍋，即將於7月25日正式於新竹巨城7樓登場。圖／新馬辣提供

峇里斯南洋海鮮百匯 對中5.2.8全桌85折

晶宴會館旗下的新莊「峇里斯南洋海鮮百匯」，慶祝品牌月與父親節，8/13、8/14限時推出「買1送1」優惠，當日依成人結帳人數，贈送相同人數的招待券，可供下次免費用餐。除了指定日優惠外，8/1至8/31平日中午、晚餐，凡身份證有「5、2、8」任一數字，可享「全桌85折」優惠。另外8/5至8/8期間，凡加價288元，就可享「南洋風味波士頓龍蝦半隻」，其中8/5、8/8，也可同步享身份證「5、2、8」，全桌85折的優惠。

峇里斯南洋海鮮百匯主打無限供應的BBQ、海鮮。圖／御頂國際提供

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