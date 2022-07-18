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吃得到Heritage肉桂捲！COFFEE LAW「老宅咖啡館」限時登場　結合展覽、藝術、講座的話題場域

聯合新聞網／ 陳信儒
COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」台北限時登場。 圖／COFFEE LAW提供。
COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」台北限時登場。 圖／COFFEE LAW提供。

期許人人都能找到專屬自己喜愛咖啡生活的「COFFEE LAW」今夏攜手連雲建設的「Urban Renewal Hub 都市再生願景館」展覽空間，共同打造一座限時 136 天的老宅再生咖啡館，在有時效性的場域，COFFEE LAW 以咖啡生活為載體結合展覽、藝術、講座等多元活動，共同闡述對城市的想像。

COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」結合展覽、藝術、講座等話題場域。 圖／COFFEE LAW提供。
COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」結合展覽、藝術、講座等話題場域。 圖／COFFEE LAW提供。

「COFFEE LAW願景城事店」即日起至11/27快閃登場，進駐建於1972年的 18 連棟公寓式住宅內，運用老宅原有結構與現代輕工業元素，打造簡約、舒服的餐飲複合式空間。在136天的展期中，在這方公寓消逝前，為其賦與了新生命力，以「願景・城事」為概念，透過店裝設計、產品概念、展覽講座等面向，傳達城市中的願景議題。

呼應本次空間議題，COFFEE LAW 特別挑選了具雨林認證的咖啡豆，作為展覽限定單品咖啡。透過雨林認證機制，咖啡在環境永續上有了更好的發展及選擇。此次限定店提供市面上較鮮見的墨西哥庫斯蒂克莊園-鳳尾綠鵑，100% SHG雨林認證阿拉比卡豆，以水洗法及中焙處理，品飲起來酸甜平衡，帶有蜜橘、麝香白葡萄的獨有風味。除了精心挑選墨西哥雨林認證咖啡豆，更攜手西區肉桂捲名店 Heritage打造限定午茶套餐。

COFFEE LAW願景城事店與西區肉桂捲名店 Heritage聯手打造限定午茶套餐。 圖／COFFEE LAW提供。
COFFEE LAW願景城事店與西區肉桂捲名店 Heritage聯手打造限定午茶套餐。 圖／COFFEE LAW提供。

COFFEE LAW願景城事店也將裸賣商店的概念搬到現場，店內僅販售無包裝的咖啡豆，讓消費者自備容器到店內選購咖啡，體驗裸買的購買方式。即日起至8/15只要自備非一次性容器到店內選購咖啡豆，拍照打卡就可以帶回20克的雨林認證咖啡豆；響應政府鼓勵自帶環保杯，外帶手沖咖啡並拍照打卡，享50元折扣優惠。

COFFEE LAW門市資訊

COFFEE LAW 願景城事店 （2022.7.14-2022.11.27 限時門市）

地址：106台北市大安區忠孝東路三段221號

電話：02-27711251

營業時間：12:00-20:00 Everyday

COFFEE LAW願景城事店打造裸賣商店，僅販售無包裝的咖啡豆，讓消費者體驗裸買的購買方式。 圖／COFFEE LAW提供。
COFFEE LAW願景城事店打造裸賣商店，僅販售無包裝的咖啡豆，讓消費者體驗裸買的購買方式。 圖／COFFEE LAW提供。

COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」限時登場，結合展覽、藝術、講座等話題場域。 圖／COFFEE LAW提供。
COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」限時登場，結合展覽、藝術、講座等話題場域。 圖／COFFEE LAW提供。

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