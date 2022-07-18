吃得到Heritage肉桂捲！COFFEE LAW「老宅咖啡館」限時登場　結合展覽、藝術、講座的話題場域

期許人人都能找到專屬自己喜愛咖啡生活的「COFFEE LAW」今夏攜手連雲建設的「Urban Renewal Hub 都市再生願景館」展覽空間，共同打造一座限時 136 天的老宅再生咖啡館，在有時效性的場域，COFFEE LAW 以咖啡生活為載體結合展覽、藝術、講座等多元活動，共同闡述對城市的想像。

COFFEE LAW「老宅再生咖啡館」結合展覽、藝術、講座等話題場域。 圖／COFFEE LAW提供。

「COFFEE LAW願景城事店」即日起至11/27快閃登場，進駐建於1972年的 18 連棟公寓式住宅內，運用老宅原有結構與現代輕工業元素，打造簡約、舒服的餐飲複合式空間。在136天的展期中，在這方公寓消逝前，為其賦與了新生命力，以「願景・城事」為概念，透過店裝設計、產品概念、展覽講座等面向，傳達城市中的願景議題。

呼應本次空間議題，COFFEE LAW 特別挑選了具雨林認證的咖啡豆，作為展覽限定單品咖啡。透過雨林認證機制，咖啡在環境永續上有了更好的發展及選擇。此次限定店提供市面上較鮮見的墨西哥庫斯蒂克莊園-鳳尾綠鵑，100% SHG雨林認證阿拉比卡豆，以水洗法及中焙處理，品飲起來酸甜平衡，帶有蜜橘、麝香白葡萄的獨有風味。除了精心挑選墨西哥雨林認證咖啡豆，更攜手西區肉桂捲名店 Heritage打造限定午茶套餐。

COFFEE LAW願景城事店與西區肉桂捲名店 Heritage聯手打造限定午茶套餐。 圖／COFFEE LAW提供。

COFFEE LAW願景城事店也將裸賣商店的概念搬到現場，店內僅販售無包裝的咖啡豆，讓消費者自備容器到店內選購咖啡，體驗裸買的購買方式。即日起至8/15只要自備非一次性容器到店內選購咖啡豆，拍照打卡就可以帶回20克的雨林認證咖啡豆；響應政府鼓勵自帶環保杯，外帶手沖咖啡並拍照打卡，享50元折扣優惠。

COFFEE LAW門市資訊

COFFEE LAW 願景城事店 （2022.7.14-2022.11.27 限時門市）

地址：106台北市大安區忠孝東路三段221號

電話：02-27711251

營業時間：12:00-20:00 Everyday

COFFEE LAW願景城事店打造裸賣商店，僅販售無包裝的咖啡豆，讓消費者體驗裸買的購買方式。 圖／COFFEE LAW提供。