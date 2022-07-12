寒舍艾美「父親節」蛋糕早鳥開賣！超人爸爸造型超吸睛，預購現享9折快衝

為了慶祝即將到來的「父親節」，五星飯店寒舍艾美酒店特地推出「超人爸爸」造型的蛋糕，即日起預購享有早鳥9折優惠，快買給爸爸一起享用集結「香草慕斯、夏季水果芒果與荔枝果泥」一身美味的巧克力蛋糕吧。

很多小孩心中的英雄絕對是家中的爸爸。這回爸爸節即將於八月會有一系列的慶祝服務，為搶攻市場商機，五星飯店「台北寒舍艾美酒店」旗下的「巧克光廊」特地由主廚鄭吉賢悉心製作研發「超人爸爸」造型的父親節蛋糕，大小為5吋，現在每個蛋糕售價580元，即日起就可以馬上預購囉，只要8月5日前預購並完成付款，就可以享有9折早鳥優惠。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

而特製的「超人爸爸」蛋糕，其主體蛋糕底採用大溪地香草籽製作成的香草慕斯，口感吃起來非常軟綿細緻，而內層則從Valrhona法芙娜吉瓦娜牛奶巧克力為主並成為蛋糕基底，聞得到濃郁的可可香，搭配牛奶與尾韻的麥芽香，甜而不膩，另外在最上層一定要放上夏季才獨有的芒果泥與荔枝泥，也可以吃到新鮮芒果丁，不僅如此，透過黑白巧克力與創意的超人S標誌，直接慰勞辛苦的爸爸們。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

值得注意的是，最慢三天前預購完成(不含提貨日)後，最早可於7月25日起開放提貨。更多優惠詳情請上官網查詢。

台北寒舍艾美酒店巧克光廊：「超人爸爸」父親節蛋糕

預購日期：即日起至8月5日

提貨日期：7月25日至8月8日

銷售地點：1樓巧克光廊CHOCOART

商品價格：「超人爸爸」，5吋，每個580元

預購優惠：8月5日前預購並完成付款享9折優惠

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