行李箱造型甜點超吸睛！台北香格里拉 x LOJEL「夢幻下午茶登場」，12道鹹甜料理必吃再送氣泡酒

夏季到了，戶外天氣逐漸炎熱了起來，此時來場室內下午茶享受美味也不錯。台北遠東香格里拉聯手知名行李箱品牌「LOJEL」，合作推出週末限定「夢幻盛夏之旅下午茶」，可以吃到行李箱造型的粉紅甜點，消費此專案再送氣泡酒一杯，快揪團吃起來！

圖／台北香格里拉提供

「LOJEL」是一個完美融合創新設計和卓越工藝的行李箱品牌，強調模組設計與易用性高，賦予旅人旅行時都能感受人性化的體驗，尤其外觀充滿極簡時尚，重量又輕，算是不少年輕人喜愛的行李箱品牌之一。而此次台北遠東香格里拉特別與之合作，自7月9日起至8月28日的暑假期間推出聯名「夢幻盛夏之旅下午茶」，吃得到12道鹹甜料理，每位價格優惠1520元（10%服務費另計），還會加贈每位粉紅氣泡酒一杯與LOJEL盥洗包喔。

圖／台北香格里拉提供

至於料理鹹甜點包含加入燉煮澳洲牛肉、以花生碎與魚露做成的泰國皇室小點的「馬霍」、土耳其必吃「巴克拉瓦果仁蜜餅」、新英格蘭龍蝦奶油布里歐與法式巧克力米布丁等，最驚奇的莫過於用「LOJEL CUBO行李箱」外觀為靈感打造的瑞士巧克力蛋糕，超適合美拍打卡。現在僅限週末供應，務必事先訂位以免向隅喔。更多好康消息請上官網查詢。

圖／台北香格里拉提供

台北遠東香格里拉「夢幻盛夏之旅下午茶」

地址：台北市大安區敦化南路二段201號38樓

電話：(02) 7711-2080

官網：http://www.shangri-la.com/tc/taipei/fareasternplazashangrila/

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