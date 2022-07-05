超強七夕脫單禮盒來了！ 萬波聯手台南大天后宮推「月老禮盒」限量1000組
看準好時機迎接好姻緣！「萬波島嶼紅茶」攜手擁有四百餘年歷史的台南祀典大天后宮，打造單身男女必收「七夕月老禮盒」，內含最重要的「月老緣粉」以及「正緣錦囊」，幫你招桃花強力脫單！
台南祀典大天后宮擁有四百餘年歷史，宮內的月老尊神更是促成許多姻緣佳話，美譽不絕！今年七夕情人節前夕，萬波島嶼紅茶特別聯名推出限量「七夕月老禮盒」，內含萬波島嶼紅茶茶包、島嶼檸檬茶王風味軟糖、正緣錦囊、月老緣粉，皆經過大天后宮加持祝福。此外，更包含FACEO黑曜岩活萃控油潔面凝膠，幫大家照顧好裡子和面子，有好「面緣」才會有好人緣喔。
「七夕月老禮盒」於即日起在全台萬波門市開放預購，早鳥脫單預購期間至7/16，脫單優惠價359元，7/18之後正式開賣，有緣售價399元，各位單身男女把握機會有買有保庇，全台限量1,000組，賣完就沒有啦！
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