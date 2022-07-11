蔬食餐廳新時尚！精選全台「5家素食餐廳」 蔬食餐酒館打破你的印象 吃的健康又歡樂

誰說素食很無聊？最近幾年，大家的吃素意識逐漸提高，越來越多人開始重視健康飲食議題，也了解到飲食習慣對身體健康有極大的影響，現在Vegetarian成為一種新的飲食趨勢，ReadyGo這就來推薦你蔬食餐廳必吃TOP5，讓你吃的健康營養又時尚，無肉也能很歡樂！

新築窟 Hsinchuku

新築窟 Hsinchuku為蔬食料理餐酒館，位在新竹文創園區「下竹町」，是日治時期的的警察宿舍改造而成，擁有濃厚的日本氣息，主廚運用在地食材發揮創意，開發多元的菜色風格，融合東南亞風味製作創新料理，這些精緻有特色的蔬食餐點，實在是顛覆小編以往對於蔬食料理的印象！在日式老宅裡享用精緻的現代化蔬食料理，可說是獨一無二的體驗啊！

圖/vege.nora_

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電話 | 03 562 3005

地址 | 新竹市東區南大路166號

營業時間 |週一-週五15:00-22:00、假日11:00-22:00

將進酒

蔬食燒烤你有聽過嗎？身為燒肉大本營的台中，將進酒是第一家蔬食特色燒烤，店內寬敞無壓力的用餐空間，搭配著中國風的裝潢，播放優雅的中國古典樂，整體餐廳營造的氛圍古色古香的！最具特色的店內招牌「七仙女」燒烤拼盤，每一串都是店家用心的料理，由店內廚師純手工製作，加上精緻的擺盤以及緩緩飄出的乾冰，拍起照片來當然就是超美的~

圖/rebels_happyhair

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更棒的是將進酒是寵物友善餐廳，只要愛寵不要影響到其他顧客是可以一起帶進來用餐的喔。

圖/ReadyGo

電話 | 04 2327 8012

地址 | 台中市西區精誠五街27號

營業時間 |《平日》中午：11:30-14:30 晚上：17:30-21:30 (每週二及週四只營業晚上)

《國定假日及假日》中午：11:00-15:30晚上：17:00-21:30

The Green Room 泰式蔬食

蔬食料理也有泰式？位在台北大安區的「The Green Room」顛覆你對素食的印象，網友激推薑黃飯、家鄉綠咖哩還有泰式椰奶冰沙，到地的酸辣風味，讓你一試就愛上。店內充滿異國風情的裝飾，甚至連坐椅墊都充滿民俗感，感覺的出來老闆對於自己餐廳的「時尚」以及「食尚」美學都很用心，讓你享用美食的同時還可以拍美美的照片！

圖/lolo.dd522

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電話 | 04 2327 8012

地址 | 台北市大安區仁愛路四段300巷25弄3號

營業時間 | 週一至周日 11:00–15:00, 17:00–21:00

漫步維根 Vegan kitchen

位在台南的漫步維根，是一家讓人感到溫馨的蔬食餐廳，進餐廳有種回到家很舒適的感覺。店內主打全植蔬食料理，甚至連甜點也是全植製作，讓身為甜食控的你吃起來無負擔，還有招牌必點的青醬酪梨披薩，滿滿的酪梨蔬菜松子，用料可說是不手軟，絕對是讓你會想再訪的原因之一啊！

圖/juneisavegan

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電話 | 06 213 6869

地址 | 台南市中西區南門路227巷4號

營業時間 | 週一至周日 11:00–14:30，週五至週日17:30–20:30，週三、週四公休

MissGreen

MissGreen店裡面的裝潢以綠色基調為主，讓人感到舒適自在，店內許多料理除了生菜、豆類以外，還有養生穀物「藜麥」，裡面含有滿滿的營養素，讓你吃的健康又營養，重點是MissGreen推廣著對健康和友善環境的理想，採用在地小農的新鮮作物來入菜，並確保店內食材的來源，同時支持了臺灣小農繼續堅持成本較高的有機栽種法來種植作物，不管是體內環保還是環境維護都感受的到他們的用心！

圖/juneisavegan

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電話 | 02 2703 9026

地址 |本店-台北市大安區敦化南路二段63巷28號(捷運信義安和站 2號出口)

營業時間 | 週一至周日 11:00–15:00, 17:00–21:00 (週日至22:00)

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