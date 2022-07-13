近百道料理還有女將迎賓！ 台北「欣葉Nagomi」正統和食慢食Buffet餐廳

Nagomi和食饗宴是欣葉旗下全新的和食Buffet品牌，也是有別於目前市面上吃到飽餐廳的正統和食Buffet餐廳。Nagomi主打慢和食的吃到飽形式，沒有額外的下午茶或消夜時段，讓來用餐的客人可以放慢步調好好享受，不再受限於一般吃到飽講求快速粗食的用餐體驗，是非常值得嚐鮮的台北吃到飽餐廳推薦。

Nagomi和食饗宴

地址：台北市大同區南京西路62號4樓（捷運中山站6號出口正上方）

電話：(02)2559-2258 (接聽電話時間 10:00-22:00)

營業時間及價位：

午餐 11:30-15:00 NT$1280

晚餐 17:30-21:30 NT$1480

假日 全時段 NT$1580

Nagomi和食饗宴 官網

Nagomi和食饗宴 粉絲團

Nagomi和食饗宴的交通非常方便，坐捷運的話就在中山站6號出口共構大樓的四樓，開車的話附近有新光三越停車場或公園的停車場。到的時候先在一樓櫃台報到，領取座位編號卡後再搭乘手扶梯到四樓，會有專人迎賓及帶位。

如果有去過日本的人應該都知道，日本是個非常重視禮儀文化的國家，所以來到Nagomi和食饗宴會很像到了日本高級餐廳吃飯一樣，門口就有女將迎賓，備受尊貴的感覺。而且客人是一組一組依著號碼進入，不會全部一窩蜂擠在一起，從進門開始就讓妳有不同的體驗。

Nagomi和食饗宴 環境介紹

Nagomi的環境非常典雅舒適，木質色調給人舒服溫馨的感覺，座位完全不擁擠。

開放式的座位區有2-10人座可以選擇，結合木頭、土牆、和紙等元素，走的是高級又低調有質感的空間設計。

空間環境寬敞又日式，讓人就像走進高級料理亭用餐一樣，加上有女將走來走去服務，真的會有置身日本的錯覺。這如果穿上和服或浴衣在店裡拍照，應該會有人相信我在日本用餐吧。

除了開放式的座位區外，也有包廂式的圓桌，很適合小包場聚會或宴會場合，包廂間也可以連通，最多還有兩張圓桌在同一個包廂裡的，設計運用上很貼心。

首創女將服務文化 迎賓、奉茶、夾菜服務超到位。

Nagomi和食饗宴走的是正統和食的Buffet餐廳，除了裝潢環境很日式以外，連服務都非常日式。第一次感受到日本女將文化居然是這麼的貼心又嚴謹，從一進門的女將迎賓就讓人驚豔，用餐過程中也能看到女將穿梭在餐檯及座位區間幫客人服務。

客人坐下後就會有所謂的「迎賓湯」，是以上等昆布、柴魚與干貝熬煮，還加入山藥昆布增添濃厚滑順滋味，讓客人一坐下就先暖胃，這樣的服務我還真的是頭一次見。

再來是用餐過程中，如果有行動不便或老弱婦孺等有需求的話，也可以請服務人員幫忙夾取料理。這項服務真的很貼心，尤其是年紀比較大的長輩常常會搶食不過年輕人，就可以透過幫忙夾菜而吃到想吃的餐點，這樣的款待之道相信真的會讓客人有賓至如歸的感受。

最後在客人享用甜點的時候，服務人員也會奉上來自日本靜岡的玄米茶，用來搭配甜點作為解膩跟舒心之用，為整個女將服務畫下完美句點。

最後在客人享用甜點的時候，服務人員也會奉上來自日本靜岡的玄米茶，用來搭配甜點作為解膩跟舒心之用，為整個女將服務畫下完美句點。

Nagomi和食饗宴提供了12種類別近百款料理，多元又無限享用的方式，烹調手法也涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等。各區的餐檯空間甚至是裝盛器皿設計都是有講究的，幾乎6成以上都是日本進口，為的就是要強調日本文化的展現。

每一個器皿直徑都在36公分以下，也就是說一次大概只能供應6-7人左右夾取後就需要更換，這也代表Nagomi和食饗宴的食材新鮮以及不久放的美味保證，雖然可能偶爾會遇到想夾取的菜色沒有的狀況，但依照當天我在現場用餐的觀察，服務人員補菜的速度都滿快的，而且如果真的多次夾取不到，也可以麻煩服務人員做協助夾菜的動作，不用擔心會有吃不到的菜色。

生魚片/壽司區

Nagomi和食饗宴的生魚片是現點現切，另外還有多種類壽司及現做的炙燒壽司，所有的魚種會因應季節或餐期不同而有所調整。

光壽司區的壽司種類就令人眼花撩亂，有押壽司、握壽司、花壽司等，擺盤看起來就很吸引人，種類更是多樣化。

其中比較有特色的壽司像是「欣葉特製太捲」，光看剖面就超繽紛，外層是磯雪昆布包著鮭魚和鮪魚等魚料。另外還有「鯖魚醋漬押壽司」、包著厚實中卷的「鐵炮壽司」，都是外面一般少見的壽司種類，可以吃吃看。

手捲的部份也是現點現做，其中我最愛的是鮭魚卵手捲，當天就吃了3.4個超級滿足。

炙燒壽司目前是提供三種，看師傅在現場現做很有臨場感。

目前提供的是干貝、星鰻、比目魚這三種炙燒壽司，口感上每一個都入口即化，尤其是比目魚真心大推。

生魚片選擇也很多，還可以直接詢問師傅有沒有推薦的，每片都夠厚，新鮮度沒話說。我覺得現點現切的生魚片服務真的很棒，想吃什麼自己點，不會有搶不到的問題。

生魚片檯旁邊也有新鮮的現切生魚片小缽可以拿取，不想排隊等待的也可以直接從這裡拿，這裡的比較精緻化，除了生魚片外還有一些不同工序處裡過的季節魚類。

Nagomi和食饗宴每天都有料理長親自到漁港，挑選新鮮當季的季節魚，再透過不同工序與料理手法提供給客人。對於生魚片的要求極高，完全就是高規格在看待每一種食材。

像是稻草燒燻製的鰹魚、風味醬油醋漬的鰤魚、鮭魚、甜蝦…等，讓妳有不同魚生魚片之外的精緻吃法。

先付/前菜區

大家通常都是先到生魚片壽司區跟先付前菜區拿開胃菜吧，光是那圓形的木作小菜格就超美超吸引人的，加上用漆器圓盤裝著精緻小菜的各式小缽，讓妳可以吃到多樣又不會太佔胃的空間。

先付區的小菜口味都不錯，基本上都不會太重口味，偏清爽，份量上也都小巧精緻很剛好。

前菜區多為冷菜，提供像是生牛肉、法國鵝螺、白蝦、中卷…等，鵝螺還直接用竹籤插著，拿起來就能吃超貼心。

燒物、烤物、炸物、唐揚區

印象中吃到飽餐廳的燒烤跟炸物區都是在餐檯後直接烤炸然後端出，一方面會有油煙問題，再來是數量不固定常常會被搶光。Nagomi因為很重視正統和食的吃法，所以器皿的大小都是有固定的，一次沒辦法放太多數量，無論在美觀或是久放度上都是值得稱讚的。

Nagomi是在透明的半開放廚房裡製作燒烤料理，可以看到師傅在烤香魚的過程，隔著玻璃都能感受到美味。特別的是使用S型的鐵串串籤，讓每隻香魚烤完後都能呈現完美的S型狀。

餐台上方的燈是用來保溫的，整個檯面都非常乾淨，炸物及烤物都乾淨衛生，看起來就每一樣都想拿。

烤香魚絕對是重點，另外還有像是烤山藥、番茄培根、烤飯糰；炸物有廣島牡蠣、炸香菇、天婦羅、唐揚雞…等，選擇性真的很多。

其中大推廣島牡蠣大顆又好吃，外層麵衣不會過厚，也沒有油耗味，吃起來完全沒有腥味。

爐烤牛肉/湯品鍋物區

在吃到飽餐廳一定會有的爐烤牛排，粉嫩色澤肉香味十足，千萬不能錯過。

另外還有正宗「北海道湯咖哩」、「旬魚涮涮鍋」、「味噌蜆湯」…等，其中推薦使用季節魚現燙的涮涮鍋，跟想像中的鍋物不同，這裡是簡單在高湯上涮個幾秒，然後加點紅味噌，單吃魚肉品嘗新鮮食材。

茶碗蒸/土瓶蒸/炊飯

木製大蒸籠裡面有炊飯、松露茶碗蒸、海膽茶碗蒸及土瓶蒸，份量都很剛好，尤其是炊飯非常香。

蒸蛋有兩種口味可以選擇，我自己偏愛清淡型的海膽蒸蛋，口感細緻綿密，還有蛤蠣的海味。

土瓶蒸我超推，是柴魚混合昆布高湯，可以加點檸檬增添味道上的層次感，我光土瓶蒸就拿了2次。

煮物/熟食區

煮物熟食區也都是一些日式特色菜餚及中華料理，還有鐵板類的像烤大蝦、骰子牛等。

菜色內容每個餐期都會有點不太一樣，但基本上都會有一些日本在地的特色料理，平常甚少機會可以吃到。

鐵板大蝦肉質緊實Q彈，絕對要吃。

甜點、和洋菓子、冰淇淋、水果區

這一區絕對是甜點人的最愛！Nagomi和食饗宴的甜點種類非常多，先從甜點櫃看起，目測就有超過15種選擇，像是這季推出的「抹茶櫻花米布丁」、「櫻花漬水信玄餅」、「櫻花葉大福」、和菓子、羊羹…等琳瑯滿目。

許多都是正宗的日式甜點，如果妳平常就是喜歡日式口味偏甜的人一定會很愛，這裡的甜點好吃又有特色，感覺每個都是很費工的。

其他還有蛋糕類及御守燒也是很不錯的選擇，蕨餅、最中餅等光視覺上就很加分。

水果類也都是當季新鮮水果，種類多又甜。

值得一提的是Nagomi和食饗宴選用特製義式冰淇淋，走出跟一般吃到飽餐廳的冰淇淋完全不一樣的風格。其中有一些比較特別的口味像是以金賓威士忌製作的「威士忌香草冰淇淋」、麥茶基底搭配麵茶粉的「麥茶冰淇淋」、口味特殊的「芥末香草冰淇淋」，都是只有在Nagomi和食饗宴才能獨家吃到的。

重點是這裡的冰淇淋都有專人幫妳挖取，完全不用自己動手，只要負責吃就好了超棒。

我自己最推麥茶冰淇淋，入口後麥茶跟麵茶的香味很濃郁又不衝突，真的滿好吃的。

酒類/現做飲品/調酒/咖啡區

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Nagomi和食饗宴的所有飲料都是桌邊點然後吧檯接單現做，不用自己去拿，光酒類跟飲品內容就超過20種選擇，想要酒精或無酒精通通有。(*未成年請勿喝酒、喝酒請勿開車)

提供像是三得利頂級啤酒The Premium Malt’s、清酒HighBall、KEY COFFEE等，光是有頂級啤酒就夠讓人興奮的了，不管是餐前還是搭餐都很適合。

*未成年請勿喝酒、喝酒請勿開車

調酒類也超好喝，當天同桌的友人就點了好幾杯，酒精濃度有高有低，口味上都不輸專業酒吧，第一次在吃到飽餐廳享受到這樣的調酒及飲品服務，真的讓人印象深刻。當天我雖然沒有喝酒，但也喝了好幾杯氣泡飲，真心會為了飲品而想再去一次。

晚餐跟假日時段也有提供紅白酒暢飲。

整體來說我覺得Nagomi和食饗宴真的是非常棒的台北吃到飽餐廳推薦，從裝潢設計到餐點品質都在水準之上，一進門就有女將迎賓服務，身處高級日本餐廳用餐，氛圍舒適不吵雜，真的有慢食的感覺，不會讓人覺得急躁想要趕快去搶食。坐下來就有迎賓茶，每個餐檯空間都很寬敞，走道也不擁擠，動線順暢，還有服務人員可以幫忙夾菜，真心覺得Nagomi和食饗宴是可以多次回訪的正統和食Buffet餐廳。

Nagomi和食饗宴

地址：台北市大同區南京西路62號4樓 (捷運中山站6號出口正上方)

電話：(02)2559-2258 (接聽電話時間 10:00-22:00)

營業時間及價位：

午餐 11:30-15:00 NT$1280

晚餐 17:30-21:30 NT$1480

假日 全時段 NT$1580

Nagomi和食饗宴 官網

Nagomi和食饗宴 粉絲團

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文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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