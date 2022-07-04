推薦！心中的好滋味「高雄日嚐366」廣邀徵選代表美食

「高雄日嚐366」活動邀請美食旅遊專家－工頭堅擔任召集人。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行就是為了美食前進，你心中的高雄味是什麼？無敵海鮮、澎湃的熱炒、巨大Size的清涼剉冰、療癒的甜點、懷舊的古早味、東南亞料理、異國料理、高端精緻料理通通來。

高雄有山海河港、幅員遼闊、多元人文族群，融合來自海內外各地的特性及食物。為推廣這令人驕傲的高雄味，觀光局特舉辦「高雄日嚐366」活動，自7月1日起開始，規劃13種主題的特色美食，邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，還有機會抽Gogoro、豪華住宿券等精美大獎 ，首波推薦就從「大港飲料冰品」、「港都甜在心」開始，深入高雄在地好滋味，把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，希望讓海內外遊客來趟舌尖上的高雄美味之旅，在高雄的每一天都能品嚐一道美食。

▲夏天來了吃冰剛好，快來推薦你心中的冰。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，高雄有豐富的多元文化，各式料理琳瑯滿目，有古早味、異國美食也有新創料理，自從「米其林指南」宣布南下高雄，凸顯高雄深厚的美食文化及底醞，已獲世界美食聖經關注，觀光局於去年陸續推出「鹽酥雞嘉年華」、「大港吃鍋」、「高雄餐盤發見計畫」等美食活動，強化高雄美食量能。

今年緊接企劃「高雄日嚐366」系列活動，並邀請美食旅遊專家－工頭堅等30位「美食專家」與「各領域跨界名人」組成專業推薦團，加上透過「市民意見調查」、「外送熱門餐點」及「網路好評店家」等大數據資料分析，最後從兩階段活動中，精選出足以代表高雄味的366道好菜。另據消息指出，《台北台中台南高雄米其林指南2022》將於今年8月底，宣佈入選米其林名單，淬選而出的366道高雄美食已準備好摘星了。

▲高雄有各式特色冰品快來清涼一夏。 圖：高雄市政府觀光局／提供

評審團召集人工頭堅指出：「高雄飲食受過往港口的多元文化影響，不僅有各國家的特色料理，也發展出底蘊深厚的正港老店，每次不同時節到訪，都能品嘗到令人心神嚮往的絕佳滋味，邀請全台民眾自7月1日起，把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，希望讓民眾來高雄一天一道美食，吃到停不下來。」

也是冰品達人的市長陳其邁，對市區名店如數家珍，也有許多厲害口袋名單！現在的港都也正值最炎熱的盛夏，高雄日嚐366活動就以冰品揭開首部曲，7月1日起第一波推薦從「大港飲料冰品、港都甜在心」展開提名，各式各樣冰品、飲料及甜點，請全國民眾熱情推薦心中最愛的那一款高雄味。

接下來將每兩週將開放2至3 種主題類別的美食供民眾推薦，像是「寶島美食、中華一番、東南亞美食祭、日韓料理、異國料理、人氣海味熱炒、冷熱都要來一鍋、來點儀式感、健康系素食、懷舊古早味、在地小食」等共13種類美食，只要完成「高雄美食提名」並留下姓名及聯絡資訊，就有機會抽中「最大獎 Gogoro 」和各式精美好禮。雙週就進行一次抽獎活動，獎品總價值超過10萬元，超值好禮讓你拿到手軟！美食活動提名網站 https://www.khh366.info/#_2

▲傳統椪出新滋味創意甜點秀出來。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除了美食活動之外，「2022旗津黑沙玩藝節」今年也以動物狂歡派對為主題，動物園裡可愛的明星動物沙雕藝術展，即將於7月9日在旗津海水浴場與大家見面，設計結合高雄旗津必吃美食、時下最夯打卡景點創作沙雕作品，點綴高雄旗津海岸線。

另外還有「高雄啤酒嘉年華」活動從7月16日至8月13日止，連續5個週六晚上6點30分至9點30分在旗津海灘舉辦不同主題歡樂Party，浪漫音樂搭配啤酒美食，陪伴大家度過最chill的週末夜晚，保證好吃、好玩、好拍、好享受的高雄暑假，還不呼朋引伴一起來夏趣高雄！

▲結合在地特色美味甜點，創新風味。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲高雄美食澎湃多元歡迎大家大力推薦。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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