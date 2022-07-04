快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／確診數再降！今本土+23045 病歿+69 中重症為167例

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

推薦！心中的好滋味「高雄日嚐366」廣邀徵選代表美食

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

「高雄日嚐366」活動邀請美食旅遊專家－工頭堅擔任召集人。　圖：高雄市政府觀光局／提供
「高雄日嚐366」活動邀請美食旅遊專家－工頭堅擔任召集人。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行就是為了美食前進，你心中的高雄味是什麼？無敵海鮮、澎湃的熱炒、巨大Size的清涼剉冰、療癒的甜點、懷舊的古早味、東南亞料理、異國料理、高端精緻料理通通來。

高雄有山海河港、幅員遼闊、多元人文族群，融合來自海內外各地的特性及食物。為推廣這令人驕傲的高雄味，觀光局特舉辦「高雄日嚐366」活動，自7月1日起開始，規劃13種主題的特色美食，邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，還有機會抽Gogoro、豪華住宿券等精美大獎 ，首波推薦就從「大港飲料冰品」、「港都甜在心」開始，深入高雄在地好滋味，把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，希望讓海內外遊客來趟舌尖上的高雄美味之旅，在高雄的每一天都能品嚐一道美食。

▲夏天來了吃冰剛好，快來推薦你心中的冰。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲夏天來了吃冰剛好，快來推薦你心中的冰。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，高雄有豐富的多元文化，各式料理琳瑯滿目，有古早味、異國美食也有新創料理，自從「米其林指南」宣布南下高雄，凸顯高雄深厚的美食文化及底醞，已獲世界美食聖經關注，觀光局於去年陸續推出「鹽酥雞嘉年華」、「大港吃鍋」、「高雄餐盤發見計畫」等美食活動，強化高雄美食量能。

今年緊接企劃「高雄日嚐366」系列活動，並邀請美食旅遊專家－工頭堅等30位「美食專家」與「各領域跨界名人」組成專業推薦團，加上透過「市民意見調查」、「外送熱門餐點」及「網路好評店家」等大數據資料分析，最後從兩階段活動中，精選出足以代表高雄味的366道好菜。另據消息指出，《台北台中台南高雄米其林指南2022》將於今年8月底，宣佈入選米其林名單，淬選而出的366道高雄美食已準備好摘星了。

▲高雄有各式特色冰品快來清涼一夏。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄有各式特色冰品快來清涼一夏。　圖：高雄市政府觀光局／提供

評審團召集人工頭堅指出：「高雄飲食受過往港口的多元文化影響，不僅有各國家的特色料理，也發展出底蘊深厚的正港老店，每次不同時節到訪，都能品嘗到令人心神嚮往的絕佳滋味，邀請全台民眾自7月1日起，把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，希望讓民眾來高雄一天一道美食，吃到停不下來。」

也是冰品達人的市長陳其邁，對市區名店如數家珍，也有許多厲害口袋名單！現在的港都也正值最炎熱的盛夏，高雄日嚐366活動就以冰品揭開首部曲，7月1日起第一波推薦從「大港飲料冰品、港都甜在心」展開提名，各式各樣冰品、飲料及甜點，請全國民眾熱情推薦心中最愛的那一款高雄味。

接下來將每兩週將開放2至3 種主題類別的美食供民眾推薦，像是「寶島美食、中華一番、東南亞美食祭、日韓料理、異國料理、人氣海味熱炒、冷熱都要來一鍋、來點儀式感、健康系素食、懷舊古早味、在地小食」等共13種類美食，只要完成「高雄美食提名」並留下姓名及聯絡資訊，就有機會抽中「最大獎 Gogoro 」和各式精美好禮。雙週就進行一次抽獎活動，獎品總價值超過10萬元，超值好禮讓你拿到手軟！美食活動提名網站 https://www.khh366.info/#_2

▲傳統椪出新滋味創意甜點秀出來。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲傳統椪出新滋味創意甜點秀出來。　圖：高雄市政府觀光局／提供

除了美食活動之外，「2022旗津黑沙玩藝節」今年也以動物狂歡派對為主題，動物園裡可愛的明星動物沙雕藝術展，即將於7月9日在旗津海水浴場與大家見面，設計結合高雄旗津必吃美食、時下最夯打卡景點創作沙雕作品，點綴高雄旗津海岸線。

另外還有「高雄啤酒嘉年華」活動從7月16日至8月13日止，連續5個週六晚上6點30分至9點30分在旗津海灘舉辦不同主題歡樂Party，浪漫音樂搭配啤酒美食，陪伴大家度過最chill的週末夜晚，保證好吃、好玩、好拍、好享受的高雄暑假，還不呼朋引伴一起來夏趣高雄！

▲結合在地特色美味甜點，創新風味。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲結合在地特色美味甜點，創新風味。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲高雄美食澎湃多元歡迎大家大力推薦。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄美食澎湃多元歡迎大家大力推薦。　圖：高雄市政府觀光局／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 旗津 米其林

延伸閱讀

復業了！歇業達9個月的高雄海寶國際大飯店7/15重開張

男騎YouBike到台南被迫折返高雄 網揭「T跟U的差別」

首遊台南興奮欲拚美食 遺落行李暖警急助尋回

柯志恩今跟廣播觀眾說再見明搬到高雄 將拜會沈大老尋求支持

相關新聞

超酥脆一咬爆汁！ 台南人氣「啾ㄠˊ炸雞」到台中 大推招牌雞米花、等咧粉圓好正點

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中好吃炸雞推薦~台南人氣啾ㄠˊ炸雞到台中開店了!外皮超級酥脆一咬爆汁，除了脆皮雞排、卡啦雞腿、瀑布灑粉甘梅地瓜必點之外，超大顆雞米花、雞軟骨、爆漿起司球也很正點，

拿坡里雞腿「買8送8」！5大「7月速食優惠」快吃爆，漢堡王現省近3千、肯德基+1元吃雞塊

5家「7月速食優惠」快吃爆，包括拿坡里推「炸雞買8送8」，漢堡王薯條可樂買1送1，頂呱呱炸雞腿限時188元、麥當勞副餐買1送1，肯德基加1元吃脆薯、雞塊等，速食控千萬不能錯過！ 拿坡里 拿坡里

限5天！頂呱呱「5支雞腿188」 現省87元再享加購優惠

繼限時推出「一斤雞⁺」後，連鎖速食「頂呱呱」自7月6日起，連續5天推出「馬殺雞」活動，原味雞腿5支優惠價188元，另外還...

暑假限定！雙北「飯店餐飲優惠5選」，買1送1、義日泰料理無限爽吃

暑假已經到來，隨著疫情趨緩，越來越多人選擇揪團親朋好友，在安全防疫下享受假期與美食。UDN小編特地整理雙北5家「暑期飯店餐廳優惠」，一起來看看吧。 台北喜來登大飯店 台北喜來登旗下比薩屋、桃山與SUKHOTHAI等三家義式、日式與泰式餐廳，共同推出即日起至7月31日「饗食無限」精選四人以上無限爽吃方案。像是比薩屋每人只要1099元起；桃山鍋物放題，每人體驗價更只要1490元起，真的超值且划算。

哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠

炎炎夏日總令人想要吃冰消暑。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今夏推出「西瓜草莓冰淇淋」、「櫻桃黑莓冰淇淋」等新口味...

敢吃蝸牛嗎？ 試試來自台東長濱的美味，這款法國人日常、原住民最愛的高檔法式食材

你知道這是什麼嗎?台東特產白玉蝸牛，你相信這個很酷的東西嗎?一隻白鍋牛最高要價500元，在高檔法式餐廳一道料理可能要價上千元，偷偷告訴你，養殖成本不算太高，雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧？而且

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。