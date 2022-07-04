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拿坡里雞腿「買8送8」！5大「7月速食優惠」快吃爆，漢堡王現省近3千、肯德基+1元吃雞塊

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖/各業者提供
圖/各業者提供

5家「7月速食優惠」快吃爆，包括拿坡里推「炸雞買8送8」，漢堡王薯條可樂買1送1，頂呱呱炸雞腿限時188元、麥當勞副餐買1送1，肯德基加1元吃脆薯、雞塊等，速食控千萬不能錯過！

拿坡里

拿坡里即日起至8/31祭出限時「買8送8」優惠，購買「義式雞腿桶」就送8隻「義式雞翅」，原價616元，現在只要449元，享73折優惠且只送不賣。

圖／拿坡里
圖／拿坡里

漢堡王

漢堡王即日起至8/31，祭出最新「HOT霸王省優惠券」，整張券現賺2783元，一共有6大系列共34種優惠，連續2個月吃好吃滿，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是個人超省餐下殺55折起，100元就能吃爽吃漢堡、小薯、雞塊及小杯可樂。還有銅板超值選、雙人激省餐、霸王分享餐及超值早安餐等，省到不行。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

漢堡王最HOT霸王省7月限定優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王最HOT霸王省7月限定優惠券。圖／漢堡王提供

肯德基

肯德基即日起祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」；加碼還有最新「超值優惠券」最低6折起幫省荷包，提醒優惠券餐點僅限外帶或內用。

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

麥當勞

麥當勞即日起至7/5祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。另於Uber Eats下單可享「4塊雞塊第2件5折」及「蘋果派買1送1」，再加碼會員限定領優惠碼「麥當勞獨享」，凡消費滿350元即可打85折，單筆最高現折60元，每人限用2次，優惠碼數量有限，送完為止。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

頂呱呱

頂呱呱於7/6日至7/10，一連五天推出「馬殺雞」活動，整整5支的原味雞腿，優惠價188元(原價275元)，再享3種銅板加購優惠，只要49元即可加購品牌明星商品「呱呱包」、清涼消暑的「紅茶雪泥(L)」或「35元指定飲品2杯」。

圖／頂呱呱
圖／頂呱呱

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薯條 麥當勞 漢堡王 炸雞 頂呱呱

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