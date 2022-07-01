暑假吃喝不停歇！ 7月「手搖+餐廳優惠」整理包　仙草飲買A送B、豬肋排買1送1、翰林茶館學生升級特大杯

轉眼間已過完2022上半年度，大家是否好好平安生活並擁有旅遊美食小確幸呢？ 嶄新的7月繼續為大家帶來「人氣手搖新品+餐廳專屬優惠」整理包，不僅有仙草飲、泰奶、粉條飲優惠、學生升級特大杯、豬肋排買一送一、壽星幾歲送幾隻雞翅、拿畢業證書享滿千折百，趁暑假、畢業季好好揪伴吃一波！

人氣手搖飲優惠：

SHARE TEA歇腳亭

SHARE TEA歇腳亭最新推出「粉條祭」，帶有Q彈口感的粉條清爽消暑，7月第一周「連續七天買一送一」品項有7/1南投四季春+粉條，7/2經典奶茶+粉條，7/3泰式奶茶+粉條，7/4手熬冬瓜茶+粉條，7/5經典奶綠+粉條，7/6鐵觀音奶茶+粉條，7/7嗡嗡綠茶+粉條，快呼朋引伴喝起來！

圖／SHARE TEA歇腳亭提供

拾覺

拾覺SEEJOY TEA幸福下午茶時刻，適合來杯配料滿滿的拿鐵還有仙草，至7/11前有「買A送B」活動，凡於A區任選1款飲品，可贈送B區任一飲品1杯，A區飲品有「雙Q拿鐵、四寶仙草甘」，B區則有「金萱27、大麥紅茶、春摘蜜香紅、煎焙包種綠及原萃高山青」5種。

圖／拾覺提供

春水堂

春水堂7/1推出夏季限定「檸夏酚FUN」新品，包括「百香多酚愛玉綠茶」及「檸檬多酚愛玉凍飲」，同時迎接春水堂秀泰岡山店7/5正式開幕，推出7/5至7/7單筆消費滿899元，贈送「珍珠奶茶買1送1券」；7/8至7/14單筆消費滿588元，贈送「春水印章明信片乙份」。

圖／春水堂提供

翰林茶館

即日起至7/31，翰林茶館驚喜祭出學生限定優惠，凡憑學生證至全台門市，即可享有不限品項「外帶大杯飲品免費升級特大杯」，此外，全門市再加碼推出「檸檬系列特大杯第2杯半價喝」，提醒2大優惠不得併用及與其他優惠活動同時使用。

圖／翰林茶館官網

不要對我尖叫

人氣手搖飲品牌不要對我尖叫與海尼根，共同推出2款夏季限定茶特調「荔枝玫瑰鹽俏皮」及「蜂蜜調皮」。自7/2至8/3，首次加入且綁定「尖叫俱樂部 Line@會員」，購買不要對我尖叫「海尼根0.0零酒精特調系列」，可享現折30元。且購買荔枝玫瑰鹽俏皮或蜂蜜調皮任一杯，合影後上傳個人IG限動Tag「不要對我尖叫IG」及「海尼根IG」，即贈「海尼根0.0零酒精 330m」一瓶。

圖／不要對我尖叫提供

珍煮丹

7/20至8/2透過UberEats購買「泰泰鮮奶茶（M）（Ｌ）」、「泰芒雪島」、「泰泰仙芋島」，也可享買1送1。

圖／珍煮丹提供

COMEBUY

「COMEBUY」慶祝二十週年，即日起至7/9前，COMEBUY門市現場，購買飲品以「原價」消費，就能享有「滿百折20」累加無上限；於7/20前，購買以上兩款限定柯夢新品「柯夢荔枝玉露、柯夢玉荷冰綠」立刻享折價10元，限定飲品優惠不得與店內其他優惠併用。

圖／COMEBUY提供。

人氣餐廳優惠：

開展餐飲集團

開展餐飲集團旗下三大美式餐飲品牌慶祝7/4是美國國慶日！TGI FRIDAYS於7/3及7/4連續兩天，分別推出「點肋眼牛排，招待半份炭烤豬肋排」及「炭烤豬肋排買一送一」活動，於全台15間餐廳快閃限定；Texas Roadhouse德州鮮切牛排7/4推出「肋眼牛排半價優惠」及「生啤酒、瑪格麗特及單杯精選葡萄酒買一送一」雙優惠；現代美式餐廳LillA則是7/1至7/3連續三天推出香噴噴的熱狗堡，配上沁涼啤酒或150毫升葡萄酒限定「街頭熱狗組合餐」。

圖／開展餐飲集團提供。

薄多義

只要加入「薄多義會員」，當月壽星即可領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，每張訂位券訂購一份派對套餐，最晚於生日前3天以上完成預約並四人以上同行、每人低消300元，即可享「幾歲送幾隻雞翅」優惠，更加碼贈送提拉米蘇蛋糕。

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

千葉火鍋竹北店

千葉火鍋竹北店7/4至7/31推出免費吃龍蝦活動，只要於晚間、假日用餐，前一日於line@群、千葉火鍋竹北店官方粉絲團、line 生活圈訂位，成人開鍋就送你吃龍蝦。

圖／千葉火鍋

銀座杏子日式豬排

來自日本的「銀座杏子日式豬排」慶祝登台8周年，即日起至7/8凡身份證有「8」的數字，點購新品套餐就可獲贈「野菜炸肉串＋飲品1杯」，總價值150元，不論身份證字號、生日、地址均可適用，每日每店限量10份。

使用「柚子胡椒」入饌的「柚子椒鹽熟成里肌豬排」，每份370元。圖／銀座杏子豬排提供

陽光皇后

義式料理餐廳陽光皇后，7/1至7/8推主餐自由配，點2份主餐，第2份5折，7/9至7/13任一點主餐，再加點Pizza全面5折。7/14至7/19單筆消費滿500元，就送哈根達斯哈密瓜冰棒1支，數量有限送完為止。

圖／取自Sunny Queen 陽光皇后粉專

瓦城泰統集團

瓦城泰統集團集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月Thai BBQ六大品牌，即日起至7/15，推出「好食光同學會」雙重優惠，憑在學學生證或2022年度畢業證書即享滿千折百無上限，人數越多享受的折扣就越多，另外消費滿千指定消暑飲品買一送一。

瓦城集結旗下6個品牌，推出滿千送百、指定飲品買1送1等優惠。圖／瓦城提供

Mega50

Mega50旗下3家廳將於7/1至7/31推出「7月好食機」活動，50樓Café自助餐7月的週五至週日午晚餐提供4人同行、1人免費優惠，望月樓7月的週四至週日午晚餐時段，用餐單筆滿5,000元以上送紅酒1瓶，Asia49亞洲料理及酒廊則是週一至週四滿2,000元送招牌菜。

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