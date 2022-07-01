泰國Cosplay網紅「扮成炸雞」?! 意外跨國聯手推「台灣肯德基限定」酸辣泰式新口味
以低成本Cosplay出名的泰國網紅「Lowcostcosplay」，竟然業配到台灣來了？裏上毛毯、灑上花花綠綠配料，激似「酸辣滴咔泰檸脆雞」，意外的跨國聯手讓台灣網友超驚喜！
台灣肯德基日前po出一串顏文字密碼預告夏季新品，而現在謎底由泰國Cosplay神人「Lowcostcosplay」揭曉，一張激似「酸辣滴咔泰檸脆雞」雞翅的照片，讓許多台、泰網友瘋狂留言，紛紛放話朝聖嘗鮮！酸辣的泰式香檸醬搭配肯德基招牌卡啦脆雞，微微的辣味與酸香在炎熱的夏天幫大家開胃，最棒的是台灣肯德基限定口味，連泰國也吃不到，還是期間限定，想吃得把握機會！
不只主餐，肯德基還同步推出「爆漿榴槤球」，QQ外皮包住香甜榴槤流心內餡，一口咬下爆出水果之王的獨特濃郁美味，同樣也是限時限量，粉絲千萬別錯過！
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