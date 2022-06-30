太奇葩！ 侏儸紀世界「小藍爆米花桶」超鬧腦洞造型 網友爆笑祭出1招神改造

看電影搭爆米花桶邊吃邊看再正常不過了，但這一款爆米花桶可能會讓你很分心！ 6月初最新上映電影《侏儸紀世界：統霸天下》多項紀錄引發話題，而其中「小藍爆米花桶」套餐，因其主角的特殊造型實在太奇葩引發網友紛紛討論。

圖／IG@boss_cos授權

威秀影城推出的限定爆米花桶，直接把片中超夯的迅猛龍「小藍」打造成「腦洞大開」造型，在頭頂開洞並放進爆米花，一推出時官方還幽默地在貼文中表示：「我們保證！這個爆米花桶的製作過程，沒有１隻迅猛龍受到傷害」。

網友boss_cos也於觀影後於TikTok發表他的心得並提到：「這東西...究竟是誰設計的？ 威秀團隊你們可以開始感謝我了，我幫你們找到這爆米花桶的新出路」，接著見他祭出一招，拿出一疊衛生紙放入小藍腦洞中，頓時搖身一變為造型與實用性兼具的小藍衛生紙盒。

圖／IG@boss_cos授權

一開始超母湯造型讓網友們紛紛嚇到：「小藍的腦開花了」、「每一口都紀念小藍」、「好在還有附贈一個天靈蓋，吃完擺著收藏看起來是正常些」，看完神人的妙招後更多人說：「我想要這個酷東西」、「其實很可愛」、「會想要買」。

圖／威秀影城

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