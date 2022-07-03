敢吃蝸牛嗎？ 試試來自台東長濱的美味，這款法國人日常、原住民最愛的高檔法式食材

你知道這是什麼嗎?台東特產白玉蝸牛，你相信這個很酷的東西嗎?一隻白鍋牛最高要價500元，在高檔法式餐廳一道料理可能要價上千元，偷偷告訴你，養殖成本不算太高，雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧？而且台東養殖蝸牛的不只宏成蝸牛農場這家，而且這個商品是來自像你我一樣熱愛台東得天獨厚的農場主人文宏程所生產，我知道你在想什麼，吃蝸牛這聽起來好不真實對吧?

以上敘述改編自最近一直出現的Youtube洗腦廣告梗，但是套用在台東長濱專門飼養食用白蝸牛的建成鍋牛農場卻趣味又無違和感，台東好山好水，關山與池上出產的稻米也全台知名，但是在長濱孕育美味的養殖蝸牛。一般沒品嘗過蝸牛朋友，聽到吃蝸牛可能會嚇到退避三舍，但其實蝸牛是法式料理中的美味佳餚，法國人可是習以為常，而且也是原住民最愛的風味美食。

白玉蝸牛外殼為螺旋狀，有著美麗的條紋，身體呈現乳白色，腹部寬大柔軟，不但適合食用，也有許多人養來當寵物，食用及觀賞價值兼具，又有「陸上鮑魚」的美稱，實際嘗起來的口感Q脆，味道鮮美，是一種高蛋白低脂肪而膽固醇含量幾乎為零的食物，還有多種維生素和礦物質，如果說鮑魚營養價值高，白玉蝸牛其實也不遑多讓。

農場主人文宏程是阿美族人，在2018年返鄉接手家族事業，開始養殖白玉蝸牛，以戶外圈養方式養殖，並開發出如凍肉包、面膜等周邊商品，也提供蝸牛園農遊體驗的套裝行程，文宏程為了提供最高品質的白玉蝸牛，除了選擇在家鄉台東純淨無汙染的環境生長，在讓蝸牛食用的青綠色地瓜葉，也採用有機友善的農法種植，還用自家栽種的南瓜、青木瓜刨成絲，混合玉米粉、豆渣、米糠等食材而製成的精緻飼料養殖，增加蝸牛的熱量及蛋白質，來確保養出高品質與高營養價值的白玉蝸牛。

文宏程特地翻開地瓜葉，讓一群群的白玉蝸牛呈現在眼前，他自豪的說：「你看，我整片蝸牛園裡的白玉蝸牛，都長得頭好壯壯，因為我都給他們吃天然栽種、無毒的食材，包含高成本的精緻飼料，每隻都長的白白胖胖，非常漂亮。」他還特別強調蝸牛的營養價值，表示「白玉蝸牛低脂、零膽固醇、高蛋白，還有20多種氨基酸，而且容易吸收，更適合消化力弱或身體虛弱者食用。」

生產的白蝸牛不僅供給台北一些高檔的法式餐廳作為食材，也製成昌低溫冷凍的料理包裝，還有頗受女性歡迎的面膜，如果有機會到台東，不妨到長濱宏成蝸牛農場來一趟蝸牛園生態體驗之旅，可以聽農場主人文宏程講解蝸牛的相關知識，有帶小朋友的話，也可以加上蝸牛殼彩繪及蝸牛手做料理等體驗，享受一趟有吃有玩又長知識的鍋牛園之旅。

宏成蝸牛農場粉絲團

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