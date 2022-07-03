快訊

3縣市發布大雷雨即時訊息 持續至晚上6時15分

警為高燒確診童開道致車禍5傷 童父急跪求援畫面曝光

大馬羽賽／幫戴資穎復仇 好友依瑟儂3局退陳雨菲封后

敢吃蝸牛嗎？ 試試來自台東長濱的美味，這款法國人日常、原住民最愛的高檔法式食材

欣傳媒／ 欣傳媒

你知道這是什麼嗎?台東特產白玉蝸牛，你相信這個很酷的東西嗎?一隻白鍋牛最高要價500元，在高檔法式餐廳一道料理可能要價上千元，偷偷告訴你，養殖成本不算太高，雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧？而且台東養殖蝸牛的不只宏成蝸牛農場這家，而且這個商品是來自像你我一樣熱愛台東得天獨厚的農場主人文宏程所生產，我知道你在想什麼，吃蝸牛這聽起來好不真實對吧?

以上敘述改編自最近一直出現的Youtube洗腦廣告梗，但是套用在台東長濱專門飼養食用白蝸牛的建成鍋牛農場卻趣味又無違和感，台東好山好水，關山與池上出產的稻米也全台知名，但是在長濱孕育美味的養殖蝸牛。一般沒品嘗過蝸牛朋友，聽到吃蝸牛可能會嚇到退避三舍，但其實蝸牛是法式料理中的美味佳餚，法國人可是習以為常，而且也是原住民最愛的風味美食。

白玉蝸牛外殼為螺旋狀，有著美麗的條紋，身體呈現乳白色，腹部寬大柔軟，不但適合食用，也有許多人養來當寵物，食用及觀賞價值兼具，又有「陸上鮑魚」的美稱，實際嘗起來的口感Q脆，味道鮮美，是一種高蛋白低脂肪而膽固醇含量幾乎為零的食物，還有多種維生素和礦物質，如果說鮑魚營養價值高，白玉蝸牛其實也不遑多讓。

農場主人文宏程是阿美族人，在2018年返鄉接手家族事業，開始養殖白玉蝸牛，以戶外圈養方式養殖，並開發出如凍肉包、面膜等周邊商品，也提供蝸牛園農遊體驗的套裝行程，文宏程為了提供最高品質的白玉蝸牛，除了選擇在家鄉台東純淨無汙染的環境生長，在讓蝸牛食用的青綠色地瓜葉，也採用有機友善的農法種植，還用自家栽種的南瓜、青木瓜刨成絲，混合玉米粉、豆渣、米糠等食材而製成的精緻飼料養殖，增加蝸牛的熱量及蛋白質，來確保養出高品質與高營養價值的白玉蝸牛。

文宏程特地翻開地瓜葉，讓一群群的白玉蝸牛呈現在眼前，他自豪的說：「你看，我整片蝸牛園裡的白玉蝸牛，都長得頭好壯壯，因為我都給他們吃天然栽種、無毒的食材，包含高成本的精緻飼料，每隻都長的白白胖胖，非常漂亮。」他還特別強調蝸牛的營養價值，表示「白玉蝸牛低脂、零膽固醇、高蛋白，還有20多種氨基酸，而且容易吸收，更適合消化力弱或身體虛弱者食用。」

生產的白蝸牛不僅供給台北一些高檔的法式餐廳作為食材，也製成昌低溫冷凍的料理包裝，還有頗受女性歡迎的面膜，如果有機會到台東，不妨到長濱宏成蝸牛農場來一趟蝸牛園生態體驗之旅，可以聽農場主人文宏程講解蝸牛的相關知識，有帶小朋友的話，也可以加上蝸牛殼彩繪及蝸牛手做料理等體驗，享受一趟有吃有玩又長知識的鍋牛園之旅。

宏成蝸牛農場粉絲團

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204767

法式料理 法國

延伸閱讀

從媽媽的蝸牛料理出發 張恩滿入選德卡塞爾文件展十大

野菜水餃、南瓜蝸牛湯　到台東探索Lily老師的靈魂廚房

夜遊壽山步道 小生物們熱鬧開趴

龜的報恩？女淋雨急搶救過馬路烏龜 買彩券驚喜「中二獎」

相關新聞

哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠

炎炎夏日總令人想要吃冰消暑。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今夏推出「西瓜草莓冰淇淋」、「櫻桃黑莓冰淇淋」等新口味...

敢吃蝸牛嗎？ 試試來自台東長濱的美味，這款法國人日常、原住民最愛的高檔法式食材

你知道這是什麼嗎?台東特產白玉蝸牛，你相信這個很酷的東西嗎?一隻白鍋牛最高要價500元，在高檔法式餐廳一道料理可能要價上千元，偷偷告訴你，養殖成本不算太高，雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧？而且

7月揪喝！星巴克外送買一送一 西雅圖新品第二杯半價

7月快揪喝！星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月透過多個外送平台接力進行。

滿滿現刨黑松露！14款松露餐 豬排、義大利麵都吃得到

儘管因受到航運漲價等因素影響，導致成本上漲，但是慕里諾餐飲集團今年7月起，仍集結旗下BEPPIN PASTA、石壁家、S...

精選5間「台東最Hot熱炒店」 鹽烤三層肉、韭黃鱔魚配飯下酒首選

精選5間台東市區最Hot的熱炒店，空間大、料理選擇多，無論是多人聚餐或是家庭朋友聚會都很適合來這用餐。

珍奶變成火鍋啦！王品尬鍋X萬波「啵霸辣奶鍋」用微辣奶茶鍋涮肉，還推奶茶炸雲朵、奶茶霜淇淋

珍奶控準備報到了嗎？之前紅遍全台的珍奶火鍋你試過了嗎？王品旗下火鍋品牌尬鍋，以台式鍋物聞名，這次聯名萬波島嶼紅茶，將台灣人最愛的火鍋、手搖飲結合，推出「啵霸辣奶鍋」，微辣的奶茶鍋搭配各式配料，還有「萬波奶茶炸雲朵」、「萬波奶茶霜淇淋」，滿足各位奶茶控想吃好吃滿的願望！往下滑聯名菜單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。