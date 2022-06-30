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看過騎單車的外送員嗎? 這麼做的原因竟是「消遣與健康」

欣傳媒／ 欣傳媒

絕大部分的車友們騎單車主要都是通勤、休閒運動為主，而在陸上看到的外送員通常是騎機車穿梭在大街小巷中，因為比較快速、省力跟適合較長距離，好像很少看到騎單車外送的車友，而這些少數中的少數，大家有看過嗎?

每個人各自都有騎車的原因跟動力，比如為了健康而騎，或是透過騎車社交認識更多同好，或是公司與家的距離不算太長，工作通勤也可省交通費跟健身效果，尤其是當油價高漲的時候，會發現更多人捨棄開車、騎機車，改騎單車上班上學，但是還有一個特殊的少數族群，他們竟然是騎單車來外送。

雖然在國外騎單車外送並不少見，在電影中，他們背著外送廂踩著輕快的步伐，穿梭在車陣跟大街小巷中，將餐點迅速送到顧客手上，但是在台灣就比較少見，尤其台灣夏天熱而潮濕的天氣，光是騎機車都汗流浹背了，更別說背個大箱子在背上，還要用力踩踏板，費力的前進，但的確還是有這樣努力騎單車的外送員，不免讓人好奇。

在外送員分享外送時，碰到的奇聞怪事粉絲團貼文中，有網友訝異這樣辛苦送一天能賺多少錢？尤其是現在熱死人的天氣，但底下卻有幾位自稱就是騎單車的外送員網友留言，他們是做消遣、健身的，甚至有人是騎E-bike在外送，讓人覺得不可思議。

大家身邊有這樣在騎單車在外送的親友嗎?或是曾經在家附近看到過?只能說大家騎車都有自己原因跟想法，而且跟其他人的認知都不一樣。

圖 / 外送員的奇聞怪事

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