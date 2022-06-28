身分證「1、2、4、7、8」中一碼爽享優惠！飯店義式餐廳、馬辣＆新莊海鮮Buffet都有

幸運「7」是你嗎？慕軒飯店館內GUSTOSO義大利料理推出7月限定活動，只要身分證對中「7」即打85折，最高享75折開吃到7/30；而6月結束前大家也可以把握吃到飽的好康，若對中「2、1、7」任兩碼可享馬辣集團免費升級頂級海鮮吃到飽，「1、4、8」中一碼則能85折大啖海鮮美饌，饕客必收。

GUSTOSO義大利餐廳「7」

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳推Lucky 7活動。圖／慕軒飯店官網

慕軒飯店二樓內的GUSTOSO義大利餐廳主打義大利傳統南義家鄉菜，7/1至7/30期間若出示身分證，凡對中一個「7」享85折、兩個「7」打8折，至多三個「7」坐享75折，省錢品嚐道地義大利手工麵、燉飯、披薩及各式精選主菜。提醒大家活動不開放與其他優惠合併使用、不享AMAZZING CLUB會員優惠，亦不得累積點數。

馬辣集團「2、1、7」

身分證或健保卡有「2、1、7」至「新馬辣Plus+」可享「北海道生食級干貝」無限量供應。圖／馬辣集團提供

馬辣集團「馬辣愛文芒果季」即日登場，而截至6/30只要凡兩名成人以上同行，其中一人「身分證、健保卡」含「2、1、7」任兩碼，抑或是出示「打滿3劑疫苗小黃卡」，即可享3大品牌食材升級吃到飽。其中馬辣提供「XXL東石巨蛤」、新馬辣派出「九孔鮑魚」、新馬辣PLUS+則贈「日本北海道生食級干貝」，讓鐵粉免費吃得更豐盛、過癮，惟民眾必須提前至少一日訂位並主動告知店家參加活動。

峇里斯莊園南洋海鮮百匯「1、4、8」

https://udn.com/news/story/7193/6388754

新莊4月開幕的人氣Buffet吃到飽「峇里斯莊園南洋海鮮百匯」為晶宴會館旗下新品牌，日前特別推出感謝季活動，截至6/30平日享用午餐或晚餐，身分證對中「1、4、8」其中一碼，就能享85折優惠，品嚐南洋風味的自助餐百匯。

峇里斯南洋海鮮百匯。圖／晶宴會館提供

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