麥當勞雞塊「糖醋醬」各國口味大評比！PK美國、韓國、馬來西亞版，加碼隱藏版漢堡

你是不是為了糖醋醬而加購麥克雞塊呢？因為可以順便沾薯條～

其實對於糖醋醬的包裝不是很在意，每次的重點都是死盯著店員有沒有把糖醋醬好好放進去（回家才發現沒給醬真的會很X）。

因為疫情的關係全球的物流都受到影響，麥當勞物資缺貨的話會跟鄰近的國家先調貨，記得上次麥當勞沾醬改版是鬆餅的糖漿改成韓國不倒翁的糖漿，朋友說糖醋醬也改版，本來都是吃美國進口的糖醋醬，前陣子物流影響改進口韓國的，最近發現又改成馬來西亞的，到底有沒有差別，讓豌豆幫你嚐嚐。

請注意 口味純屬個人喜好感受力不同，純屬參考。

麥克雞塊的冷知識

在糖醋醬PK前還有一個麥克雞塊的冷知識，就是麥克雞塊的形狀不是隨意做的，大概有，骨頭、靴子、鈴鐺還有球這四款，拼起來很像一個英文的LOVE（吃雞塊滿滿愛意？），這次豌豆只收集到三個，真是太可惜了。

接下來豌豆挑選三個形狀一樣的雞塊模特兒來開始這場評比。

各國版的醬料表特寫給大家看一下

美國版

韓國版

馬來西亞版

糖醋醬的基本配料大概是果糖糖漿搭配杏桃汁、伍斯特醬粉跟其他配料去搭配。

美國版

經典的口味，就是我們熟悉的那種，一撕開包裝就能聞到比較明顯的酸味，美國版的有加了照燒醬在裡面，口味個人吃起來酸味比較重，也有朋友覺得美國吃起來比較甜韓國比較酸，就看各人口味喜好不同，我之前吃起來覺得韓國比較酸這次覺得美國比較酸就是如此離奇。

韓國版

韓國版的糖多了那麼一丟丟，熱量也高一些些，酸味比較溫和，屬於比較偏甜一點點，口味比較溫和，配方沒有照燒醬不過多了一點蒸餾酒與米麴菌提味。

馬來西亞

馬來西亞版本的配料表比較少一點點，比較前兩位之下添加物比較少，熱量也是最低，顏色也比較淡，不過吃起來的口味就會有點不夠強烈，酸甜比例較薄弱，有一點點像麥當勞又混了一點點其他家速食店做出來的糖醋醬那種感覺，不是很經典的口感。

以上就是豌豆最近掙了好久的糖醋醬，雖然美國版的過期了，但是想到吃不到了還是會很捨不得，不知道你吃過哪幾款了呢？

同場加映麥當勞單點隱藏菜單

麥當勞最普通的漢堡不是吉事漢堡，就是這個漢堡（現在單買30元之前買過28元），應該是近期漲價最少的麥當勞單品。

裡面的配料就很單純，麵包夾一塊漢堡肉，還有酸黃瓜洋蔥跟番茄醬。

不知道為什麼要點普通漢堡的時候，店員總是會說要吉士漢堡嗎?自然而然把你引導到有多加一片起司的漢堡，價差可能就10~15元之間（不確定現在行情），如果要划算一點點吉士漢堡，建議可以搭50元自由配。

剛好家裡有起司片，自己瞬間升級完成，口味很簡單卻是很經典。

文章來源：豌豆自遊自在 FB：豌豆自遊自在美食趣

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