辣版「維力炸醬麵」全聯首度開賣！15元開吃期間限定新品　辣椒粉、辣醬拌勻超開胃

泡麵愛好者出列！台灣本土泡麵代表「維力炸醬麵」可謂民眾及遊客必囤的台式風味之一，品牌近年也陸續推出增量版、湯麵版增添饕客選項，近日更低調於全聯福利中心開賣辣味版本，引起網友躍躍一試。

圖／IG@eat_sunsun授權 圖／IG@eat_sunsun授權

近期有不少網友於全聯發現了「維力辣炸醬麵」的蹤跡，這款新品其實是新登場的期間限定口味，經典藍白包裝配合辣味化身搶眼的紅橘外觀，一袋5入售價75元，平均一包只要15元銅板價超划算。

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「維力辣炸醬麵」採乾麵吃法，每包都附有辣醬調理包，熟悉的湯包則改為特製辣椒粉包，和辣味豆瓣醬一起攪拌均勻升級辣度。目前辣版新品在網上備受好評，嘗鮮過的部落客也表示整體口感更為鹹香，還帶有微麻的尾韻，有興趣的粉絲若到全聯採購時不妨入手一袋，品嚐升級版的新滋味！

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