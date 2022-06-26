聽新聞
test
0:00 / 0:00
辣版「維力炸醬麵」全聯首度開賣！15元開吃期間限定新品 辣椒粉、辣醬拌勻超開胃
泡麵愛好者出列！台灣本土泡麵代表「維力炸醬麵」可謂民眾及遊客必囤的台式風味之一，品牌近年也陸續推出增量版、湯麵版增添饕客選項，近日更低調於全聯福利中心開賣辣味版本，引起網友躍躍一試。
近期有不少網友於全聯發現了「維力辣炸醬麵」的蹤跡，這款新品其實是新登場的期間限定口味，經典藍白包裝配合辣味化身搶眼的紅橘外觀，一袋5入售價75元，平均一包只要15元銅板價超划算。
「維力辣炸醬麵」採乾麵吃法，每包都附有辣醬調理包，熟悉的湯包則改為特製辣椒粉包，和辣味豆瓣醬一起攪拌均勻升級辣度。目前辣版新品在網上備受好評，嘗鮮過的部落客也表示整體口感更為鹹香，還帶有微麻的尾韻，有興趣的粉絲若到全聯採購時不妨入手一袋，品嚐升級版的新滋味！
延伸閱讀：
．怕你沒喝到！星巴克「全品項買1送1」又來了，父親節蛋糕領軍5優惠「半價喝到8月」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言