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飯店Buffet吃到飽「第2人21元」到7月！台東娜路彎推5重周年慶優惠 送免費泡湯、住宿券

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／娜路彎大酒店官方臉書
圖／娜路彎大酒店官方臉書

繼台北喜來登大飯店旗下「十二廚」推出限時4日的「2人5折」優惠，台東「娜路彎大酒店」為歡慶21周年慶也持續祭出多重優惠。其中最新公佈6/28起平日只要兩人同行，到館內享用中庭咖啡廳自助式午餐，第二位即享21元特價，另有留言抽獎活動有機會免費獲得雙人泡湯券、住宿券、Buffet用餐券等，豐富好康別錯過。

圖／娜路彎大酒店官方臉書
圖／娜路彎大酒店官方臉書

迎接21歲生日的「娜路彎大酒店」霸氣推出多項促銷活動及回饋，6/28起只要平日兩人成行，截至7/31於中庭咖啡廳享用午餐Buffet吃到飽享第二名21元，單人原價520元，如今現省499元即可大啖海鮮、異國百匯等美饌。

圖／娜路彎大酒店官方臉書
圖／娜路彎大酒店官方臉書
圖／娜路彎大酒店官方臉書
圖／娜路彎大酒店官方臉書

不僅如此，官方本週（6/21）起也開始天天曝光各類型好康，每則貼文也分別附有留言抽獎活動，包含「豪華客房住宿券」乙張、「主題雙人房住宿券」乙張、「SPA美人湯雙人入場券」五份、「自助式午餐吃到飽雙人入場券」五份、「翠園火焰烤鴨一鴨三吃提貨券」乙份的等，多項好禮供幸運兒免費吃喝玩樂，大家把握機會先線上抽獎再衝一波國旅放鬆身心吧！

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