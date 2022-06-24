台北喜來登「Buffet 2人五折」現省1490元只有4天！爽吃牛排海鮮與焦糖舒芙蕾

Buffet優惠大爆發！有著「Buffet之王」美名的台北喜來登大飯店旗下「十二廚自助餐廳」正式推出4天快閃2人5折的超狂優惠，最高直接現省1490元，無限爽吃「爐烤美國肋眼牛排」、日式天婦羅、干燒大蝦與奢華海鮮總匯等。

圖／台北喜來登大飯店提供

十二廚是台北喜來登引以為傲的Buffet吃到飽餐廳，有超過上百種料理，從現切牛排、豪華海鮮再到精緻甜點統統都有，這回推出午餐與下午餐時段的「2人5折、3人67折、4至20人75折」優惠，時間從6月27日至30日，只有快閃4天，午餐原價每人1,490元、下午餐原價每人1,290元起（10%服務費另計），現在最高直接省下1490元，即日起已開放預訂囉。

圖／台北喜來登大飯店提供

而此次優惠將推出多款令人垂涎三尺的豪華好料，像是午餐時段，可吃到肉汁濃郁的「現切爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等肉食，還有海鮮日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲等，不僅如此還能吃到請客樓的花膠一品雞與招牌喜來登牛肉麵，甜點則有限定「焦糖珍珠風味舒芙蕾厚鬆餅」；至於下午茶則推出「爐烤美國牛腹肉」、「集結龍蝦、麵包蟹與淡菜的美式綜合海鮮盤」、乾燒大蝦、現煮台南擔仔麵、臘味煲仔飯等，還吃得到北海道水果香緹泡芙與七層雙色巧克力噴泉喔。優惠時間有限，快揪團親朋好友吃起來囉。

台北喜來登大飯店

電話：02-2321-5511

圖／台北喜來登大飯店提供

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