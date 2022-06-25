世界著名下酒小菜Tapas有米其林等級？觀光客的「西班牙小吃」口袋名單

西班牙著名酒莊－里斯卡酒莊；圖片提供／蘇琨峰

你知道巧克力和馬鈴薯是西班牙美食最重要的食材嗎？在西班牙就有超過171間米其林星級餐廳，各種價位的美食也是應有盡有，可是說在世界上名列前幾名的美食旅遊地之一。

早餐對西班牙人來說應該就是最不重要的一餐，通常一杯咖啡或是當地一種濃縮咖啡（Cortado）再配上一塊麵包就打發了。所以午餐就變成了當地人非常重要的一餐，而午餐的時間通常會在午休的時段（1pm～4pm）。

若是旅客有預算上的限制，不妨試試當地常見到的三道式套餐（menu del dia），英文就是（Menu of the day）的意思。一般三道餐點會再配上酒、咖啡及點心，價格落在10～15歐元左右，這在當地可是非常優惠的價格喔！

menu del dia招牌；圖片提供／Magnus Manske

「Tapas」應該是大家最熟悉的西班牙下酒小菜了，這字的由來也蠻有趣的，其實Tapas指的是「covers」的意思，基本上是一個能蓋住旅行者酒瓶的蓋子，怕的就是古代旅行者還沒騎馬到下一個村莊時就已經喝的酩酊大醉。沒人知道這小菜到底傳自何方？但的確是又美味又便宜的著地小吃。像在西班牙南部的格瑞那達（Granada）地區，通常點杯飲料還會送一份Tapas，是不是很佛心！

Tapas；圖片提供／Basotxerri

而在西班牙北部的巴斯克（Basque）地區的Tapas，則變為更精緻與價位更高的「pintxos」，而最棒的pintxos bar就位於巴斯克（Basque）地區的聖塞巴斯提安（San Sebastian），這也被稱為是平價的米其林級美食。而西班牙的加泰隆尼亞（Catalonia）及巴斯克（Basque）地區也是全球米其林餐廳最多的地方喔！

pintxos；圖片提供／callcaros

對於旅客來說，西班牙經典小吃又有那些呢？不妨來嚐嚐當地的西班牙蛋餅「tortilla de patata」，不同於墨西哥的蛋餅，西班牙蛋餅除了蛋與馬鈴薯外，有時也會配上加了紅椒粉的西班牙肉腸，通常在早上10點後餐廳就會開始提供。

西班牙蛋餅（tortilla de patata）；圖片提供／El Mono

另一著名的西班牙美食就是西班牙海鮮飯（Paella），但有趣的是西班牙人通常除了在瓦倫西亞（Valencia）地區外不會吃這料理。如果在其他地區看到的話，那應該就是專門提供給觀光客的囉！傳統的西班牙海鮮飯食材中除了海鮮也包含了鵪鶉及火腿，但若想嚐嚐更道地的海鮮料理，也不妨試試鹹鱈魚「bacalao」，另外鯷魚及鰹魚通常也很常見到用在西班牙的料理上，尤其是在Tapas上。

西班牙海鮮飯（Paella）；圖片提供／Luca Adami

最後我們再來介紹一當地著名小吃，就是以馬鈴薯為基底的「patatas bravas」，以英文來說就是勇敢的馬鈴薯（brave patatoes），也就是口感脆脆的馬鈴薯塊加上辣味的美乃滋。有些觀光客也會先吃些patatas bravas，再來享用Tapas，免得會有吃不飽的狀況。當然在享用這些美食之後，也不要忘了喝喝也是相當著名以紅酒為基底的西班牙水果酒（sangria），這也是一般觀光客到了西班牙必喝的飲料喔！

西班牙水果酒（sangria）；圖片提供／Jan Mark Holzer

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／蘇琨峰

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