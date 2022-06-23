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名字有「江、澄、旺」免費吃龍蝦！ 星級飯店「Buffet吃到飽」 4人以上現省100元、同行第2人半價優待

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台北神旺大飯店提供
圖／台北神旺大飯店提供

對中名字享優惠好康！ 台北神旺大飯店即日起至7/31館內各式吃到飽祭出各種優惠，澄江日本料理對中名字任一字可享用焗龍蝦、潮品集港點吃到飽4人以上同行，每人現省100元、伯品廊西餐廳2人同行即享第2人半價優惠，Buffet控每一種都優惠嚐鮮！

澄江日料點到飽 對中任一字享用焗烤龍蝦半隻

神旺大飯店館內以精緻日本創作懷石料理聞名的「澄江」餐廳，主打不到1,000元的價格就有「職人日料點到飽」，超過35道日料包含生魚片、握壽司、唐揚熱食自由任選，另有頂級莫凡彼冰淇淋、精選飲品無限享用，每人只要880元(須另加服務費)。即日起至7/31推出好康活動，只要出示身分證件，名字中有「旺、澄、江」任一字，不限平假日，雙人同行消費「職人日料吃到飽」就加即贈「日式焗烤龍蝦半隻」1份(價值680元)免費開吃！

圖／台北神旺大飯店提供
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圖／台北神旺大飯店提供
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潮品集港點吃到飽 4人以上同行每人現省100元

同期間，館內老字號潮州餐廳「潮品集」，再度推出深受好評的「潮饌港點吃到飽」優惠專案，這次菜單不只有鎮店招牌潮州滷水、精選主食、鮮製手工港點與甜品等超過40款菜色通通吃到飽之外，優惠更是不手軟，不論平假日每人880元(須另加服務費)；4人以上可再享優惠，每人現省100元！

圖／台北神旺大飯店提供
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圖／台北神旺大飯店提供
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伯品廊自助餐吃到飽 2人同行即享第2人半價

還有伯品廊「經典歐風自助餐」，同期間不限平假日，午餐、午茶吃到飽，最低每人680元起(須另加服務費)，2人同行即享第2人半價優惠，部分餐點改採專人點餐的位上服務，不用排隊取餐就能吃到主廚精心烹調的經典主菜、風味熱鍋與暖心湯品；而自助餐檯上則供應當日直送鮮切的生魚片拼盤與豐美的海鮮料理，亦輪番供應新鮮現做的握壽司及花壽司等好料。

圖／台北神旺大飯店提供
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