不只肯德基有！21世紀首推「青花椒麻烤雞、炸雞」第2件半價起開吃 另推椒麻拌飯

嗜辣的粉絲大口吃雞！肯德基早前聯名青花驕打造青花椒香麻脆雞備受好評，如今21世紀也重磅首推青花椒麻系列餐點。銷魂椒麻香氣的「青花椒麻烤雞」、「青花椒麻炸雞」即日起開賣，截至7/17還能用第2件5折吃烤半雞新品，另有特色「椒麻拌拌飯」同步登場，飯食、炸雞統統都開胃。

青花椒麻烤半雞兩份原價500元，第二件5折享特價375元。圖／21世紀提供

21世紀青花椒麻系列採用青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬，融合招牌香草烤雞及炸雞，一口要咬下鮮嫩多汁的雞肉即可感受酥麻的辛辣感，濃厚的香氣也令想念麻辣鍋的人，得以感受夏天版的刺激美味。

青花椒麻烤半雞兩份原價500元，第二件5折享特價375元。圖／21世紀提供

值得一提的是，7/17前凡至21Plus、21風味館購買青花椒麻烤半雞，通過第2件5折促銷，即可用375元入手，份量相當於的「整隻烤雞」，青花椒麻醬升級味蕾饗宴，還能現省125元，美食外送平台foodomo同享優惠。想嘗鮮的人另有半半烤雞與半半炸雞盒，可以一次享受原味、青花椒麻風味，還能作為追劇良伴。

半半炸雞盒售價350元。圖／21世紀提供 青花椒麻拌拌飯售價135元。圖／21世紀提供

不僅如此，21世紀也新推「椒麻拌拌飯」，以韓式拌飯為靈感，加入青花椒麻醬、去骨的香草手撕雞、黃豆芽、木耳等輕蔬及Q彈台灣好米，讓大家正餐又有新著落。

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