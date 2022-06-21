想吃免等2年！板橋熟客制名店「門前隱味牛肉麵」驚喜出攤新光三越，限時2天每日4場次
預約滿到2024年也不擔心！隱身板橋巷弄的「門前隱味牛肉麵」為熟客制餐廳，因開放預約即滿至未來兩年，而成為台北最難訂餐廳的超夯話題主人公。如今品牌宣佈首度快閃新光三越A8，6/25至6/26每日開放4場次，供應即食新光寶盒及冷凍組，不論是鐵粉還是想朝聖的路人，都可以把握這波免訂位的時間啦！
主打家常味的「門前隱味牛肉麵」2019年起只接熟客，5月份即公佈網路預約滿至2024上半年，一位難求展現超高人氣，上週還因回覆酸民留言曝光後被狂刷一星負評，讓老闆反串自嘲「一星名店」，迎來粉絲支持。而這款路人最難吃到的美食，即將在6/25至6/26登場新光三越A8門口，活動期間將販售即食的新光寶盒及新光寶盒一星名店組，冷凍組附重慶麻辣饗念、可芋不可求、限定扇子及質感保冷袋，並於12:30、14:30、1630、1830發放號碼牌。
而無緣造訪的粉絲也可把握9月開放預約的時間，搶先預訂2024下半年，不過為曾訂購宅配、含到店紀錄的人才符合資格，屆時收到簡訊的人別錯過啦！
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