隱身信義101的最美海島天堂！「海灘叢林」全區無死角超好拍，偽出國享美食

「天啊！小璇妳要出國了嗎？真是太讓人羨慕了啦！」

「哇哈哈！這真是一個美麗的誤會！我只是先預約了 海灘叢林 A Beach 止飢一下啦！

預約完成後接著我就煞有其事的整理出遊行李！彷彿進行一場催眠⋯讓想像的翅膀帶我前往熱帶海島假期！位於信義思泊客廣場的海灘叢林 A Beach，地點就位在捷運世貿站3號出口旁的鴻禧花園大廈B1，面對101及世貿⋯旁邊就有收費停車場，交通可說是相當方便！

海灘叢林 A Beach 佔地131坪，共分成仙人掌區、陽傘區、及充滿神秘感的叢林區！

厲害的是這裡全區無死角！每個角落都美到不要不要！細碎的貝殼沙上鋪著石板，讓你就算穿著高跟鞋而來，一樣能自在前行！

海灘叢林 A Beach 最棒的特點就是「沒有用餐時間限制」，讓來客可以不受拘束的享受美食美酒！這兒每個角落都美到不要不要！來這的最佳裝扮當然就是比基尼熱褲！自拍上傳搞的跟偽出國一樣就對了！

這裡最熱門的區域當然就是有著大面落地窗可以跟陽光Say Hello的仙人掌區！

「疫情升溫但這裡的熱度從不降溫⋯⋯」我是今天第一位來客，本以為疫情升溫應該能慢條斯理的拍空景！誰知道剛過12點仙人掌區就湧入人潮，讓我提前十分鐘來也與空景失之交臂！

除了很適合拍照的仙人掌區，海灘叢林也有緊臨吧台的陽傘區、以及很適合辦公關記者會、產品發表會、求婚、生日趴替的叢林區！

叢林區配置了投影幕、麥克風、音響、餐飲酒水、可隨性佈置的氣球背板！叢林區內的小包廂約可容納20人！很適合辦小型慶生趴！

包廂內有很炫的迪斯可球，會轉啊轉的投射出閃閃光點，把大家體內沈睡的舞蹈細胞都喚醒！以後去蹦迪前，就相約先來 海灘叢林 A Beach 熱身吧！（包場請➕官方line討論&詢價 官方LINE ID:@abeach）

看到這裡，你是不是想問？這麼網美的地方⋯⋯食物應該@&%！？！

開玩笑！海灘叢林 A Beach 的美味凡人無法擋！開店以來就吸引部落客蜂擁而至！我在造訪當天只是很低調的稍稍曝光，馬上引來美食線大部落客的留言！他直指這裡是他鎖定「自訪」的名單！想必也是爬了不少文，決定秘密前往一探究竟～

第一次造訪爬文時，小璇不小心看到一篇拍的很簡單的分享文！讓我以為這裡應該很小⋯只是一個小吧的感覺！結果一推開門就發現來到無與倫比的幻境！（還以為走錯棚） 沒想到在這寸土寸金的信義區精華地段⋯居然有台北最美的海灘天堂～超乎我的預期⋯比震撼還要更加震撼！

很久沒出外用餐，看到Menu真的是什麼都想吃飯（千千大胃王上身？）我瘋狂點餐的時候還跟服務人員說：「如果妳覺得我點的太Over，麻煩請制止一下」結果我隨便指一指就點了六七八樣餐點，看了圖片後才免為其難刪了兩樣，立刻又在甜點及飲品區淪陷⋯⋯⋯看這份量，你們一定很難相信這是我跟Linda兩個人的約會吧？（笑）

這就是今天我們吃到舔盤的餐點！我以我挑剔的味蕾保證每一道都超級好吃！不要懷疑⋯⋯我們從十二點吃到三點通通都吃光了！歡迎按圖索驥跟著我的推薦點餐吧！

蒔蘿香草煙燻鮭魚沙拉 $390

五彩繽紛讓人食指大動，搭配酸甜醬汁口感相當不錯～

煙燻鮭魚實在是好大一卷 ，吃上兩卷就覺得很有飽足感了⋯⋯份量大到四個人吃都不成問題！

微火蜜楓糖雞翅 $230

海灘叢林 A Beach 是Gumgum 體系的餐廳，所以經典的雞翅系列在這裡也能吃得到~Menu上多達10種不同風味可供挑選～我們在店家推薦下選擇了「微火蜜楓糖雞翅」它是店內三寶招牌推薦之一，肉質鮮嫩多汁！楓糖口味甜蜜中帶有些許辣度，有讓人允指回味的魔力~

吃的時候可以沾一點Cream Cheese 又是另一番風味！這等美味讓人彷彿置身天堂，是很熱門的下酒菜！

酥炸生蠔 $290

炸物也是Gumgum Beer & Wings體系餐廳的必點！肥美的生蠔沾上酸奶醬入口後海味滿溢！過多的形容都是贅述⋯⋯這時候手伸長一點「趁熱吃」就對了！

義大利熱炒白酒大蛤 $330

大蛤多汁鮮甜與濃郁的白醬完全合拍！入口後蒜香及酒香觸動味蕾，些許辣度更是十分開胃！

我就這樣面對著大落地窗一口大蛤一口啤酒，完全不計形象的大快朵頤如吃貨上身！暢想著黃金海岸陽光沙灘蔚藍海岸⋯彷彿一切都近在眼前！

老饕吃法：烤的爽脆的麵包一定要沾著下面的白醬一同入口才夠味！

寫到這裡，我想岔題說一下這裡的餐具一點不比美景遜色！所以拍照起來真的很有異國風情～

偷偷跟你們說喔！海灘叢林販售的不只是美景與美味！這裡還是個不折不扣的百貨公司（笑）

在海灘叢林，「凡眼睛所見⋯只要你喜歡通通可以買回家」何止餐具⋯想打包仙人掌？想搬走懶人椅、想打包貝殼砂回家當貓砂！？ 儘管開口就對了！

酒單

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來 海灘叢林 A Beach ，不小酌一番就太對不起自己了⋯但由於本日造訪後還有工作⋯⋯所以無酒不歡的小璇實在不敢肆無忌憚開喝！(((靈魂瞬間枯萎⋯笑))))

但體內酒精濃不太低也是不行的⋯我們還是有點上酒精濃度很低的水果口味的精釀啤酒《88顆芭樂籽啤酒、玉荷包荔枝啤酒》

八十八顆芭樂籽啤酒 $150、玉荷包荔枝啤酒 $180

很有台灣特色！喝得到台灣土芭樂/玉荷包荔枝甜香，這兩款的啤酒味道偏淡，對我而言不適合買醉⋯但很適合佐餐！（開車不喝酒 未滿18歲禁止飲酒）

叢林松露野菇披薩

God! 我真的愛死它們家的比薩了！一端上桌餅皮混合松露野菇香氣撲鼻而來！海灘叢林的火候烤工一流，不論是外輪卡在卡ㄗ卡ㄗ的酥脆⋯或料多味美核心區越嚼越香的柔韌都令人讚賞！

這一道即便是冷著吃還是美味爆棚！吃不完絕對別浪費，趕快打包回家讓家人也瘋狂吧！

北海道干貝蝦膏起司燉飯 $560

很物超超值好吃又好拍的一道！光是那5顆厚實肥美的北海道生食級大干貝就值回票價！海灘叢林的食物份量都給的十分豪邁！

底層搭配的是吃得到米心的燉飯！是以蝦膏起司慢燉⋯每一口都能非常濃郁⋯⋯這絕對也是海灘叢林必點的銷魂巨作，上癮指數不容小覷！

青檸檬薄荷起司派 $230

我個人偏愛檸檬類的甜點，但踩雷的經驗不少！看Menu時覺得只有三種甜點可供選擇⋯那甜點應該只是點綴！沒想到一入口就上演不老男神阿湯哥的征服情海！青檸派的份量十足，由衷建議兩三個人點一塊合吃ok囉～用它來劃上Happy Ending 準沒錯！不論搭配白酒或咖啡茶飲都很ok！

黑糖奶茶 $150

除了甜點，我個人覺得用「有甜度的飲品」當做收尾也挺不錯！黑糖奶茶的賣相一流，表面張力澎彈如雲朵一般⋯讓人舉杯都小心翼翼！

後來發現原來上面這ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的奶泡已經被焦糖炙燒給完美完封⋯⋯所以不像想像中脆弱！喝之前建議先用湯匙挖開奶泡⋯有了破口就能喝到杯中香醇的的奶茶囉！黑糖味道濃厚，很推薦給親戚正駕到的妞妞們哦！

冰可可 $150

微微苦甜，喝起來並不會膩口～下午時段點上一杯，嘴角就會上揚！

總評：滿滿的五顆星

海灘叢林 A Beach 經營的十分用心，不僅環境舒適，這裡服務也很到位！餐點滿分，上菜速度也相當迅速！最棒的就是「不限時間用餐」完全符合海灘假期該有的慢步調！

這麼好吃好拍的餐廳在初體驗就已經深得我心⋯⋯當然也不會只來這麼一次而已！(((今天沒喝到調酒⋯已經打算擇日速速補上⋯才不枉我九天「璇」女的封號！XD))) 看完我的介紹⋯心動就⋯⋯趕快訂位吧囉～～

海灘叢林 A Beach

地址：台北市信義區信義路五段18號B1

電話：02-2722-2324

營業時間：每週一 12:00-15:00、18:00-23:00

週二至週日 12:00-17:00、18:00-23:00

交通方式：捷運101世貿站3號出口/臨近有停車場

海灘叢林 A Beach 粉專

海灘叢林 A Beach IG

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康