石二鍋超時尚「品牌色環保提袋」免費收藏！外送再贈「檸檬冬瓜冰沙、綜合菇拼盤」幫加菜
火鍋控3大好康來襲！每逢用餐時間必排隊的人氣火鍋「石二鍋」6月分別推出3款優惠，像是截至6/28只要外送滿額，即可獲贈價值150元的清爽雙料組；內用外帶滿額則可將絕美「品牌色環保提袋」帶回家；還有銅板價即可加購大白蝦，讓大家不論在店或在家都能有吃有送、胃也飽足。
石二鍋最新祭出外送好康，即日起至6/28凡透過Uber Eats訂購餐點，外送單筆滿額699元，即送一杯石二鍋本體「檸檬冬瓜冰沙」以及一份綜合5款菇類（舞菇、雪白菇、鴻喜菇、杏鮑菇、金針菇）的生食拼盤。提醒大家記得主動將附送的清爽雙料組加入購物車，才能順利享有優惠。
此外，石二鍋特別以翠綠為基底，設計兩款品牌配色的環保提袋，營造「新鮮」感，其中一款還採棋盤格設計，時尚感爆棚，帶回家作為購物提袋、書袋都合適。即日起至7/15期間，只要到店生食外帶或內用單筆消費滿599元，即可隨機獲得一款提袋，消費可累贈，送完為止。
而6/30為止，凡內用、訂購生食外帶套餐，或單點滿238元，即可享活凍直送到店的大白蝦加購價「5隻69元」，海鮮控別錯過。
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