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比壽星還優惠！ 身分證對中1、4、8任一碼 新莊「峇里斯南洋海鮮百匯」享85折+不限時任吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／峇里斯莊園粉專
圖／峇里斯莊園粉專

四月才開幕的峇里斯莊園-南洋海鮮百匯餐廳，為了慶祝來店客數突破1萬人次，即日起至6/30(四)止，推出感謝季活動，只要身分證號碼對中1、4、8其中一碼，平日午、晚餐就能享85折優惠！而且現在用餐還不限時，大家快把握機會嘗鮮！

圖／峇里斯莊園粉專
圖／峇里斯莊園粉專

峇里斯莊園是專辦婚宴的晶宴會館體系下的新品牌，主打的是南洋風味的海鮮百匯自助餐，除了基本菜色的生魚片、新鮮海鮮外，還有越南、泰國、馬來西亞等國的經典美食，像是主廚現場烹調的叻沙海鮮湯、牛肉湯，或肉骨茶、椒麻雞、檸檬魚、蝦醬高麗菜、泰式奶茶等等，以酸、辣、香、甜勾出饕客食慾；還有全台首創的南洋特色BBQ，嚴選新鮮食材燒烤後搭配風味沾醬，又是全新的體驗！

圖／峇里斯莊園粉專
圖／峇里斯莊園粉專

值得一提的是，若是當月壽星前往用餐，可以享整桌9折的優惠，換句話說，對中身分證數字的折扣更好！而且這個月還搭配不限用餐時間的條件，讓大家可以悠閒享用南洋美食，不用急急忙忙取餐、狼吞虎嚥地吃飯。要記得先線上訂位，如果沒辦法訂位的話，就是名額額滿囉！

圖／峇里斯莊園粉專
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峇里斯莊園｜南洋海鮮百匯

地址：新北市新莊區思源路40號

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