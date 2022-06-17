全台特色冰店推薦！6間日式刨冰、台式冰店降溫沁涼炎夏 望海看落日欣賞絕美夕陽

夏天的腳步逐漸靠近，氣溫也逐日攀升，每到了這個時節，總會不禁想來碗沁涼人心的冰來消消暑，ReadyGo將介紹6間全台各地的特色冰店，除了能到這幾間店享用美味的冰品之外，還能夠欣賞到店外的美景或是感受店內獨特的氛圍！

台北淡水 朝日夫婦

@eat_withmickey

到淡水玩時，除了逛老街之外，也不能錯過這間高人氣的朝日夫婦冰店！日式剉冰美麗的外觀讓人看了食指大動，還會推出每個季節限定的冰品，享用到當季最新鮮的美味。一邊吃著冰，一邊欣賞著窗外觀音山和淡水河的美景，如果剛好碰上日落之時，還能夠一睹夕陽西下的景致，不妨找個時間到淡水走走吧！

圖／@eat_withmickey

地址：新北市淡水區中正路233-3號

營業時間：12:00-20:00，公休日於店家粉絲專頁公告

基隆 海那邊

海那邊圖／@dmff_foodie

海那邊冰店位在基隆正濱漁港的彩虹屋之列，店內供應的海洋療癒系冰品吸引許多人前來朝聖，使用秘製蘋果醬和石花凍等特色食材點綴而成的「金色日出」和加入了秘製紅豆與自製抹茶凍的「綠色海島」等冰品都相當受歡迎，享用冰品之際，也能夠感受到基隆的漁港風光。

圖／@dmff_foodie

地址：基隆市中正路529號

營業時間：週一、週四～週日 12:00-18:00(週二、三休店)

台中 美軍豆乳冰

圖／@alicesfoodie23

台中審計新村附近的美軍豆乳冰以台灣本土黃豆製作而成，除了有抹茶、草莓等經典口味的豆乳冰之外，店內也有販賣手工豆乳、特濃豆花和古早味甜品。如果有機會到審計新村逛逛時，可以來吃看看這間用料實在又豐盛的冰店！

地址：台中市西區民生路380-2號

營業時間：12:00-21:00 (日、一公休)

台中 甜月亮義大利手作冰淇淋

圖／@foodietime927

喜歡義式冰淇淋的你絕對不能錯過這間位於台中審計新村內的甜月亮冰店！店門口擺放的大型夢幻冰淇淋甜筒道具相當吸睛，除了與它合照之外，也別忘了到店內品嘗店家選用新鮮食材、手工製作的義式冰淇淋，總共有上百種口味，每天會隨機供應 12 種，每次到訪都能夠發現新的驚喜。

地址：台中市西區民生路368巷4弄14號

營業時間：10:00~20:00

台南 南泉冰菓室

圖／@denden_diary

南泉冰菓室位於擁有許多知名小吃的台南安平路上，店內的布置與擺設充滿了復古風情，帶給人溫暖懷舊的感受。店內的冰品會依當季新鮮水果推出不同口味，夏季有芒果、香蕉，冬季則可以吃到草莓冰，豐富的配料以及吸睛的冰品讓人看了口水直流！

地址：台南市安平區安平路270號

營業時間：週一～週五 12:00-18:00、週六～週日 12:00-21:00

花蓮 浪花丸 かき氷•島食

圖／@love80613

一走進浪花丸店內，就能夠感受到室內滿滿的日式風格，可愛有趣的擺設更是增添了幾分童趣。浪花丸除了有沖繩黑糖剉冰、咖啡煉乳剉冰等日式經典剉冰外，還有店內限定、外型獨特的北海白熊君、富士山君等創意剉冰，夏天到花蓮踏浪玩水時，不要忘了到浪花丸吃碗創意十足的日式剉冰！

圖／@love80613

地址：花蓮市海濱街31號

營業時間：週一、週四～週日13:00～19:00、最後點餐18:30(每週二、三休店)

延伸閱讀>>夏天就是要吃冰！TOP9全台必吃冰店

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」