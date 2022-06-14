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躺平就能享優惠！4個你必須下載「美食APP」的理由

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source: 85度C提供
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文／蔡瓅萱

你也喜歡到處吃美食嗎？在忙碌的生活中，用美味的食物犒賞自己，是最療癒的事。但長期下來，這些花費也是一筆不小的開銷，要怎麼樣才能用最優惠的價格吃到好吃的東西呢？

最近有越來越多店家都推出了自己的「美食APP」，到底美食APP有什麼樣的魅力，讓這麼多人都愛不釋手呢？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看見，近一年來關於「美食APP」的網路聲量多達20萬筆以上，平均每日都有將近600筆討論聲量，顯示出有許多人都在使用美食APP，並討論相關話題。此外，從圖中的高峰處也可以觀察到，在去年行政院發放「振興五倍券」時，有許多店家都結合美食APP，推出相關優惠，因此創造出一波討論聲量。由此可見美食APP不只會提供自家品牌的額外折扣，也會配合政策和時勢推出相關優惠，非常貼近生活，幫助消費者在日常中省下許多開支。

▲由此數據圖可以看見，關於「美食APP」每天都有許多網路討論聲量。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的觀察，可以發現在「美食APP」的熱門關鍵字中，有許多都與消費優惠相關，這些超划算的優惠，便是大家下載美食APP的理由之一，今天《DailyView網路溫度計》就統整出4大項目，一起來看一下吧！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

APP專屬　不定期超值優惠

在「美食APP」近一年的熱門關鍵字中，可以看見「優惠」、「好康」、「兌換」、「優惠券」、「優惠活動」的字眼，顯示許多店家在美食APP上都有額外優惠。如知名連鎖咖啡店85度C就在自家的APP中推出了「APP跨店取年中特促」，6/15-6/17期間會員可於每天早上10點搶購限量2000組的大杯拿鐵咖啡及海岩咖啡買2送1的優惠，每日限購1組，且可兌換至2022/8/31。對於許多每天都要來一杯咖啡的上班族來說，真的是超划算的優惠！

除此之外，關鍵字中也可見「指定」、「搭配」、「購物」等字詞，顯示許多店家也會透過APP結合指定購物，給出一般購買管道沒有好康優惠。像是85度C的APP就推出中大杯咖啡系列「買10送3」的優惠，等同於打了77折！另外從6月份開始，85度C除了原有的咖啡寄杯買10送3，也增加了奶茶類買5送1的常態活動，兌換沒有期限，喜歡奶茶的朋友們也有專屬的優惠。

image source: 85度C

搭配信用卡更划算　購物享點數回饋

說到優惠，「信用卡」也是省錢好幫手之一喔！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，「信用卡」、「折扣」與「信用卡折扣」也是與「美食APP」相關的熱門關鍵字。許多店家會在你使用指定銀行的信用卡時給予特別的折扣，或是直接讓APP綁定信用卡，根據不同家的信用卡給予不同%數的點數回饋，消費就可以累積點數，這些點數最後都可以換取禮金或商品。購買美食的同時還能賺取回饋，是不是很讓人心動呢？

image source: 示意圖／Pexels

外帶外送專屬優惠　跨店取、轉贈好友、零接觸付款好方便

疫情時代，許多人待在家中的時間越來越長，吃飯時也更常選擇外帶或外送的方式。因此在「美食APP」的熱門關鍵字中可以看見「外帶」、「在家」、「自取」等字詞，顯示出許多店家也都因應時勢而在APP推出了線上點餐、外送以及外帶自取的服務。如85度C就可以透過APP線上購買咖啡、蛋糕、節日禮盒等商品，在疫情下減少出門的風險，甚至還能透過LINE轉贈給朋友！不論是咖啡、奶茶還是蛋糕券，全臺門市都可以跨店領取，或使用LINE轉贈，就算礙於疫情不便見面，只要滑滑手機也能送上生日蛋糕祝福，讓朋友到鄰近門市兌換蛋糕！85度C的APP的功能，使用起來真的是十分齊全也非常方便。

image source: 85度C提供

點數回饋、抽獎資格　APP會員專屬小確幸

《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出的「美食APP」熱門關鍵字中，可以發現「點數」、「回饋」等字眼。除了剛才提到的信用卡點數回饋之外，其實很多店家也都有自己專屬的會員點數回饋，只要下載APP註冊成為會員就可以享有特殊福利！像是85度C的APP會員消費滿50元就可以獲得1點，在一年內集滿85點的話就能升級年度VIP，享有一年中每個月得到一張85折券的優惠。多使用一個APP就可以從平常的消費中賺取折扣，真的是小資族必備利器！除此之外，有許多美食APP也會有會員抽獎活動，85度C的APP就會不定期舉辦會員專屬抽獎活動，凡會員皆有抽獎資格，像是近期（6/30-8/8）購買父親節蛋糕就有機會抽iPhone、iPad Air等精選好禮！

使用APP不只可以享有這些不定期超值優惠、線上免接觸付款，還能跨店領取、轉贈送禮。難怪美食APP會有這麼多愛好者，還沒開始使用的話，快點載起來！

image source: 示意圖／Pexels

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月12日至2022年05月11日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『美食APP』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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