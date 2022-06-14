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飽滿鮮蚵+勁爆鮭魚卵！ 高雄隱藏版「鮭魚卵海鮮肉燥飯」瘋排隊　超澎湃配料滿到看不見飯

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／IG@iamirenesu、IG@louis__lin
圖／IG@iamirenesuIG@louis__lin

隱藏版美味又一彈！ 爆量海鮮+在地滷肉飯的巧妙組合，出現在高雄鳳山區的一處充滿古早味氣氛的路邊攤上，「木木姨古早味專賣店」顧名思義專攻各式小吃、麵線、滷肉飯，近來推出大獲網路好評排隊美食「鮭魚卵海鮮肉燥飯」，豪爽地鋪上飽滿肥美鮮蚵及滿滿的鮭魚卵，產出視覺超衝擊的一碗，每日限量銷售，想吃得先手刀搶號碼牌！

圖／IG@louis__lin
圖／IG@louis__lin

消息一傳開，網友們紛紛朝聖這家高雄隱藏版排隊美食，這款隱藏版「鮭魚卵海鮮肉燥飯」每日限量100份，每份159元，分別於早上10:30以及下午16:30發放號碼牌，不能代拿，半個小時後開始販售，每張號碼牌只能買一份，需本人在現場等候叫號才行，現場打卡分享優惠價只要99元。因此想嚐鮮的朋友要趁早，但若沒有一定要排限量商品，建議下午大約13:00至15:00來訪為最佳用餐時段。

圖／IG@louis__lin
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網友louis__lin形容這碗主角「整體肉燥鹹香不膩口，口感偏軟的白飯淋上份量適中滷汁，讓鮭魚卵入口融合不會太鹹，加上肥美蚵仔和新鮮蝦卵，算是重口味會喜歡的肉燥飯」，一份誠意滿滿的排隊美食超佛心價格99元吃得到，木木姨還有香酥老油條麵線(小份45元、大份55元)、雞塊、古早味紅茶等組合優惠價。

圖／IG@louis__lin
圖／IG@louis__lin

由於店家位於不好停車的路段，加上大排長龍的消費者到訪，近日在社群粉專上呼籲，「請大家不要再把車子停在鄰居家門口、建議最好是騎車或坐捷車，把車子停在鄰近的停車格再走過來用餐」，同時也提到「我們真的很難找！不要使用googlemap會迷航，店家位於中泰街近自由路的交叉口」。鄉親好友們，快筆記衝一波怒吃啦！貼心提醒，疫情期間外出用餐，要做好防疫唷。

木木姨古早味專賣

店家地址:鳳山區自由路428巷5號（中泰街上近自由路口）

營業時間:11:00-售完

店家電話:0927-653-389

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